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时光网的流源往昔

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2019-12-26 11:57:49

我第一次来时光网是在2015年，11月初。那时我还没有自己时光网的账号，只是为当年网站首页的那种迷影的氛围所吸引。冲浪一个月后，我注册了属于自己的时光网账号，那是15年的年底。那个时候的我才刚踏入电影圈，只看过几百部电影，当时最喜欢的影片便是好莱坞那些脍炙人口、家喻户晓的经典：《肖申克的救赎》《辛德勒的名单》《遗愿清单》《美国往事》《教父》《好家伙》《海上钢琴师》以及希区柯克的影片。后来随着观影量的增长，也开始看一些黑白的老电影。然后也渐渐写一些影评日志，作为自己观影的记录。总之现在回想起来，那段时光还真是这几年中最珍贵的回忆之一。

 

可以说时光网把我带入了电影圈。在那之前一直是处于"四处流浪"的状态，找不到一个可以谈电影猜电影聊幕后的地方。但时光网成全了当时的大批影迷，也使它成为了当时电影爱好者的聚居地。与豆瓣不相上下。可现在却被后者甩得老远。影评没多少人看，人们观影购票都上猫眼淘票票，周边也卖不出去。这番景象实在无法不让人感叹岁月的变迁。现在还上时光网的，除了以前那些老写手就是看看电影周边新闻的冲浪者了。

 

另外，在这里还要感谢一个在时光网的人：博客星探。人如其名，他在时光网就负责发现那些有码字潜力的写手，然后推广他们让他们红起来。我曾经也是其中之一。但后来因为某些事情，在16年的5月份离开了时光网。自此之后再回来便是如今了。依稀记得当年还有一个栏目，名叫主力说。每周总结写的比较好的文章进行推送。但现在好像也已经停办了。当年那些码字的写手似乎也走了不少。

 

我在时光网呆的时间不算长，只有半年左右，却收获了很多东西。可以说如果没有时光网，现在就不会如此的热爱电影。而且在时光网的那段时间，留下了很多关于电影的模糊记忆。那时候我正处于影迷的最初阶段，现在回想起来，同时也是最愉快幸福的阶段。所看的影片几乎全是经典。《七宗罪》《十二宫》《沉默的羔羊》《搏击俱乐部》……而覆盖这个断层的电影网站正是时光网。

 

如果真有时光机，让我去选最想回到哪个时候，我会毫不犹豫的选择2015年的8月。

 

可惜，这不过是痴人说梦，一场想象中的泡影罢了。往事早已如轻烟一般散去，并且无处祭奠。

 

回首过去以往，时光网发生了很大的变化。虽然首页还很富有生气，但似乎当年的那种氛围早已不在。也许有些东西，只能留存在过去、留存在回忆里。时不时地回味一下，感慨一番，便足矣。

本话题来源于日志：http://i.mtime.com/16825616/blog/8204285/
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永远都别说再见，因为说一声再见，就是死去一点点。

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