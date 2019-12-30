伴随着这几天全国气温突降，脑卒中，俗称中风，又到了高发的季节。数据统计，入冬以后，伴随每一次气温骤降，各大医院的急诊室内总是挤满了中风及各种急性心血管疾病和意外外伤的老人们。



为什么老年人冬天容易中风？



研究人员发现，24小时动态心电检测显示，很多人白昼心脏跳动非常平稳，唯独夜间有几次大的波动并伴有心率失常、心肌缺血，这又以夜间起床上厕所时为多，尤其是60岁以后的老年人居多。



往往人们进入睡眠状态后，大脑皮质会进入一种抑制状态，人体的代谢率随之下降到一个较低水平，伴随心跳减慢、血流速度减慢、血压下降。而且当身体处于平卧位时，部分血液会滞留在四肢，老年人更是如此。



冬天夜间，天气寒冷，会导致人体相比平时，血液流速较慢，肌肉反应慢。老人突然起床，一旦坐起来或者站起来的速度过快的话，人体的交感神经调节速度跟不上，会瞬间造成大脑缺血，脑内血流灌注不足，轻者摔倒，重者骨折，甚至形成脑栓塞或脑梗塞，引发中风。



有统计资料显示，70%以上的中风病例发生在秋末和冬季。这就是为什么，冬季里，各大医院急诊室会挤满中风患者。



如何避免老年人夜间中风？



30秒缓冲三步法。



提醒老年人，夜间醒来后需要起床的话，不要马上起身，而是先在床上躺个30秒；然后慢慢坐起来，再坐个30秒；最后，衣服都穿好后，将双腿垂靠在床沿，再等个30秒。如此这般，血压、心率得到充分调节，可以大大减少老年人，夜间起床意外的发生。



如何避免老年人夜间中风？降低夜尿次数，减少夜间起床频率。



夜尿频繁，是导致老年人夜间频繁起床的头号原因，而且还会影响老年人睡眠质量，可谓是危害之极。那么，如果能解决夜尿次数过多的问题，也可在寒冷冬天里，降低老年人患中风的概率，而且可以给老年人一个良好的睡眠质量，有助于老年人保持身体健康状态。



如何降低夜尿次数？根据引起夜尿次数过多的原因，区别分析对待。



1.年龄因素。



随着年龄增长，老年人身体机能和器官功能退化，到了65岁以后，肾小管的退化尤为明显，而肾小管正是浓缩尿的地方，肾小管功能退化，就不能有效地将流经肾小管的水分重新吸收到血液中去，这样尿量自然就增多了。这是老年人夜尿增多的原因之一。



2.其他疾病导致。



一些老年慢性病如糖尿病、高血压等都可能会导致老年人夜尿增多。如果是病症引起的，积极就诊检查，坚持治疗，可以改善夜尿多的现象。



3.抗利尿激素分泌节律异常或不足。



目前主要使用去氨加压素片（和悦）进行治疗。和悦?去氨加压素片是内源性抗利尿激素结构改造而成，替代自身抗利尿激素的分泌不足，从源头上减少夜间尿量的生成，起效快、作用时间长、安全性高、服用方便，是国内外治疗夜间多尿推荐的常用药。



4.生理性原因。



生理性引起的夜尿过多，尿频等。可通过坚持可控可适应的身体锻炼，养成低盐、睡前少饮水、少喝茶、少吃利尿食物的习惯。生理性原因导致的夜尿增多现象，在养成良好习惯后，也会产生积极效果。



据相关部门调查统计发现，每晚起夜≥3次以上的老年人的死亡风险比起夜少于3次的死亡风险要增加2倍。



最后，在这天寒地冻的冬日里，希望老年朋友们都平平安安，都能感受到爱的温暖。



