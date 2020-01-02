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你现在的位置：首页>>群组>>时光影迷会>>《叶问4：完结篇》：再见宗师

《叶问4：完结篇》：再见宗师

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2020-1-2 12:38:35

“我们习武之人，遇到不公义的事情，就一定要站出来！”
叶师傅声音平静、言语温和，气场却令人心潮澎湃！

 

 

艰难击倒美国海军陆战队第一高手之后，我们从叶问脸上看不到丝毫欢喜和鼓舞，他眼中更多蕴藏的是悲悯的神情。

 

在年轻力壮、气焰嚣张的对手面前，上了年纪且不在一个重量级的叶问明显更瘦弱、也更沉默，然而拼尽全力同受重伤的他屹立不倒，周身无可阻挡的散发出一代宗师的光芒。

 

虽然影片故事情节和挑战路线跟《叶问2》同出一辙，了无新意，但片中着墨颇多的父子情和父女情，使叶问这个武者角色的人物弧光愈发坚韧丰满。

 

迅猛利落的咏春拳能击败日本人，击败各派武师，击败西方大力士，却难以破除父子之间的隔阂。叶问给儿子叶正打越洋电话时的只言片语，若男忍辱向洋人下跪哀求放过她父亲的心酸画面，将咏春拳的凌厉寸劲，化为似水柔情，击碎两辈人代沟的同时，也冲破了观众的心房和泪腺。

功夫片看到感伤落泪，确实是罕有的观影体验！

 

 

华语功夫片青黄不接严重式微的如今，作为功夫片演员，想塑造一个深入人心的经典角色，意味着要比其他类型演员付出更多的心血和伤痛。

 

从一介武技高超的平凡拳师，到有血有肉的一代宗师，《叶问》系列历时十年精心刻画，角色成长路径清晰明了。该系列的完美收官，也成就了甄子丹演艺生涯中最具代表性的角色，深深烙印在后者的生命中....

 

 

至此，叶问与甄子丹二人被成功熔炼成一幅你中有我、刚柔并济的形象，银幕流芳。

 

将来，当人们提起咏春、叶问的时候，完全可以再补一句————甄子丹！

7.2 

叶问4：完结篇 (2019)

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叶问4：完结篇/Ip Man 4(2019)
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