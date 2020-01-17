2020新春走出你的小世界 去武隆看“鼠”不尽的世间美景

世界是一本书，不旅行的人只看到其中的一页，去了不同的地方，看了不同的风景，才发现书中的每一页都是精彩万分，2020年新春到来之际，请走出你以为的小世界，去重庆武隆看“鼠”不尽的世间美景吧！



重庆是世界最大的山水城市，旅游资源丰富、种类齐全、数量众多、特色鲜明。武隆则藏身于重庆市东南部乌江下游，武陵山和大娄山峡谷地带。武隆自然资源富集，同时汇集了天坑、地缝、草原、峡谷、瀑布、溶洞、林海、河流等自然景观，被誉为“世界喀斯特生态博物馆”，其中，蜚声中外的热门景点有四，即仙女山、天生三桥、龙水峡地缝和芙蓉洞。







仙女山



仙女山是国家级旅游度假区、国家5A级景区，海拔2033米，拥有33万亩原始森林、10万亩天然草原，被誉为“南国第一牧原”和“东方瑞士”。冬季，雪景是仙女山的极品景观，无垠的林海和莽原被冰雪所笼罩，呈现出一派林海雪原的圣洁美景，白雪皑皑，银装素裹。除了可以观赏雪景奇观，还有滑雪板、滑雪圈、滑雪橇等雪上激情运动等你尽情狂欢。







天生三桥



天生三桥是国家5A级景区、世界自然遗产地。拥有世界规模最大、最高的串珠式天生桥群，独一无二的震撼风光吸引众多影视大片前来取景拍摄，2006年张艺谋的《满城尽带黄金甲》，2014年好莱坞大片《变形金刚4》，2017电影版《三生三世十里桃花》等。







龙水峡地缝



龙水峡地缝是世界自然遗产地，它是几千万年前造山运动而形成，属典型的喀斯特地貌景观，峡谷长5公里，谷深200-500米，其规模宏大，气势磅礴，峡谷具有雄、险、峻、秀等特点，被誉为“地球最美裂痕”。







芙蓉洞



芙蓉洞是国家5A级景区、国家重点风景名胜区、国家地质公园、世界自然遗产地，与美国的“猛犸洞”，法国的“克拉姆斯洞”并称世界三大洞穴，被中国著名洞穴专家朱学稳教授评价为“斑斓辉煌的地下艺术宫殿”和“内容丰实的洞穴科学博物馆”。





武隆站旅客列车综合时刻表



人生很短，世界很大，风景很美。探一次自然风光，抓一次寻美机会，江山走遍，你会发现唯武隆风景独好，“鼠”不尽的世间美景为你新春作伴，让你享受仅“鼠”于自己的欢庆年。据了解，2020年为期40天的春运期间去武隆更方便了哦，武隆区火车站考虑到春节前后旅客出行需求不同，特在原有列车的基础上加开了包括K776东莞东——兰州西、K688汕头——重庆北、K775兰州西——东莞东等14趟列车。广大旅客可通过12306网站(手机12306APP)、95105105电话、车站窗口、代售点等方式提前订票。