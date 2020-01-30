春节酒局多可以用片仔癀解酒护肝吗？

酒，让人们爱恨交加。社交应酬要饮酒，每年春节酒局更是应接不暇，很多人一喝酒，就容易喝多。我们都知道，酒喝多了伤身，可导致肝脏损害、胰腺炎、胆囊炎、胃出血等，对肝脏的损害尤其大。有些想喝酒又怕伤肝的同志就问，有哪些护肝小妙招呢？有人还问，中成药片仔癀治可以护肝吗？这里分析如下：



每年春节酒局不断，有哪些护肝小妙招？



那用片仔癀可以解酒护肝吗？



由首都医科大学附属北京佑安医院牵头开展的《片仔癀治疗慢性乙型肝炎临床研究》及《片仔癀治疗慢性乙型肝炎合并胆囊炎临床研究》揭示了清热解毒中成药片仔癀可以改善慢乙肝患者乏力、发热、纳呆、腹胀等不适症状，降低ALT、AST、GGT、ALP等酶学水平，起到降酶保肝的作用，并且对于慢乙肝合并胆囊炎患者还有消炎利胆缓解疼痛的作用。



根据有关文献报告，中成药片仔癀治疗各种类型的急性病毒性肝炎，谷丙转氨酶得到不同程度下降。1988年上海甲肝大流行时，清热解毒中成药片仔癀突出的治疗功效再次被临床证实。



其实笔者认为，护肝最有效的小妙招是戒酒，但考虑我国酒文化传统源远流长，加上酒的诱惑力特别之大，还是得有一些护肝攻略：



（1）多喝水：很多人都知道，人喝酒后就会觉得口渴。所以，在喝酒的同时及时的补充水分，多喝一些温开水，对解酒护肝会起到明显的辅助效果。喝酒前不妨能喝一些水，能让酒尽快排出去。



（2）喝瓶牛奶：喝酒前二十分钟喝瓶牛奶。最好是纯牛奶，可防酒醉性胃炎和脱水症。饮用加蜂蜜的牛奶，既可促进乙醇分解，又能保护胃黏膜。每次不用喝的太多，喝100毫升左右的牛奶就能起到作用。



（3）喝点酸奶：酸奶中的有益细菌可以降低肝脏中引起肝损伤的酶的水平，从而减轻酒精带给肝脏造成的损害。另外，酸奶奶质黏稠，在胃中停留时间较长，有利稀释酒精。喝酒前来一杯酸奶，有效延缓酒精的吸收。



（4）吃点橘子或苹果等水果：橘子富含维生素，其中维生素B、维生素C的含量都非常高，而维生素B和维生素C可以很好的保护我们的肝脏。所以，喝酒前后可吃几个橘子有助于解酒、保护肝脏。另外，梨、香蕉、苹果、西瓜含有丰富的维生素C及糖类，也可护肝，促进肝细胞再生。



（5）吃个馒头：喝酒的人都知道，在喝酒之前如果先吃个馒头，胃就不容易难受，因为酒精的一部分就会很快被馒头吸收了，也不容易喝醉，而且也不伤害身体。淀粉类大分子能和酒精发生结合，在胃里形成一些保护，减少对胃壁的刺激又能延缓酒精的吸收。富含淀粉的食物如杂粮大馒头、杂粮饭等，可使酒精在胃里停留时间延长，达到延缓酒精吸收的目的。



