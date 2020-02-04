掌门教育捐赠2000万元1对1直播课程?助湖北孩子停课不停学

这个春节，所有中国人被肺炎疫情紧密地联结在一起，湖北省多个地区的疫情更是时刻牵动人心。随着全国各地教育主管部门相继推出教育防疫方案，如何帮助孩子实现停课不停学成为当务之急。



肺炎无情，人间有爱，心系疫区，贡献力量。掌门教育积极响应国家和各级政府号召，充分利用在线教育的时空灵活性和1对1直播课程的个性化学习优势，全力支援疫区防控教育部署，希望能贡献自身力量，携手社会各界共同打赢这场看不到硝烟的战争。



一、掌门教育面向湖北地区中小学生捐赠价值2000万元1对1直播课程



目前，湖北省中小学今年春季开学已确定延期，具体何时开学仍有待后续公布。针对这一情况，掌门教育向湖北地区的中小学生捐赠价值2000万元1对1直播课程，帮助当地孩子们顺利实现停课不停学。掌门教育承诺将全面保证疫情期间的教学和服务品质，成为疫区教育的坚实后盾。



二、掌门教育为全国各地家长和学生提供免费心理疏导服务



为避免因疫情引起恐慌，防止因疫情的发生导致家长和学生出现负面情绪无法排解等情况，掌门在线素质教育研究院还将针对疫区中小学生以及家长的心理需求，提供免费线上专业心理疏导课程，帮助其调整心情、缓解焦虑以及心理建设等。



作为国内中小学在线教育的领军企业，掌门教育始终将积极承担社会责任作为自身发展的重要使命。目前，掌门教育已实现前沿科技、完善教学和优秀师资的高度融合，让孩子们能够足不出户就跟随全国选拔的优秀教师进行学习。此前，掌门教育就曾推出“灯塔计划”、“云支教计划”等多个公益项目，通过在线直播授课，惠及全国数万名偏远地区师生。



此次对于疫区教育的援助，掌门教育创始人兼CEO张翼高度重视：“我们要积极配合国家和政府，保障疫情重点地区孩子们的日常学习。掌门的老师们都要坚守好自己的职责，保证在线课程的高品质运营，这是教育工作者义不容辞的责任和义务。虽然孩子们无法走出家门，但掌门教育依旧要为他们提供优秀的老师和优质的课程。”



众志成城，抗击肺炎，我们为生命筑起绿色防线。



为人师表，大爱无言，我们为孩子垒造教育长城。



一方有难，八方支援，举国同心，共援湖北！



