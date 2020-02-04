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掌门1对1与环球时报达成合作，联合推出爱国主义教育课堂

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2020-2-4 19:32:24

在日常的生活、工作和学习中，大家自觉维护公共秩序，爱护公共设施，传播正能量，发扬中华民族的传统美德等一系列的小举动都是爱国主义的体现。为了响应国家号召，引导青少年形成爱国从我做起，从身边小事做起的爱国意识，掌门1对1近日与环球时报社达成战略合作，双方将联手推出《掌门教育·新时代青少年中国梦》爱国主义教育课堂，培养青少年积极正向的人生观、社会观、价值观和爱国观。



　　如今，外来文化广泛传入，互联网信息技术不断升级、新媒体遍布，青少年由于知识和阅历的不足，在一些问题和事件的认知和理解上存在一定局限性，也容易受到一些不良信息的误导，从而产生一些片面的想法，甚至做出危险的事情。对于教育工作者而言，如何引导青少年正确的看待一些社会事件，传承和培养新时代下的爱国主义精神势在必行。

　　在掌门1对1看来，爱国主义情怀的弘扬和培养应该在青少年阶段就开始抓起，让爱国主义精神在学生心中牢牢扎根。据悉，在第一节爱国主义思政教育课堂上，掌门1对1将邀请一批知名的战地记者和爱国记者亮相在线教学平台，围绕“新时代青少年中国梦”为主题，通过线上直播、视频课程、交流分享与实践活动等方式，向千万学员分享个人亲身经历与时代发展，以及镜头记录下的共和国岁月，讲述爱国、奋进、敬业的事迹，培养青少年爱国主义情怀。

　　不仅如此，掌门1对1的学员还有机会走进人民日报社、环球时报设等顶级央视媒体，参与丰富精彩的爱国主义教育实践活动，与优秀的一线记者、老师进行交流和学习。通过开展一系列爱国主义教育宣传和实践活动，以及优秀老师在课堂上的讲解，让青少年在活动中感受祖国的强大，感悟作为一名炎黄子孙的骄傲，进一步提高青少年的爱国主义意识，不断传承和弘扬爱国主义精神。

　　身为K12在线教育行业中的一份子，掌门1对1在快速发展自身教学业务的同时，也在积极承担相应的社会责任，开展了“掌门灯塔计划”“我为祖国妈妈送上祝福”“第二课堂”等一系列爱国主义教育和爱国主义宣传活动，加强青少年对爱国主义的理解，培养新时代青少年的爱国主义精神。未来，掌门1对1将发挥出行业头部的影响力，与社会各界携手，推动爱国主义教育内容朝着精品化的方向发展，为青少年爱国主义教育营造浓厚氛围，创造健康成长的平台。

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