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掌门1对1牢记教育使命，不断探索爱国主义教育新形式

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2020-2-5 12:08:19

第三届“培养爱国情 砥砺强国志 与祖国共成长”交流活动暨“中国青少年品牌发展计划”公益盛典在国家会议中心召开。K12在线教育头部企业掌门1对1亮相盛典，以自身发展为例，详细阐述了在线教育如何利用技术手段，在新时代爱国主义教育中贡献自己的力量。

　　随着社会的发展，爱国主义的时代内涵有了新的语义变迁，但其核心依然是爱国爱党爱家。因此，掌门1对1在内容和教学方式上不断创新，让爱国主义教育不断贴合当前学生的学习习惯和内容偏好，把爱国主义精神牢牢根植在青少年儿童的心中。



　　掌门1对1开展了形式多样的爱国主义教育宣传活动，为广大青少年搭建起了健康的学习平台，通过APP开机图文、视频等形式深化爱国主义教育。去年10月，为庆祝新中国成立7 0周年，掌门发起了大型线上爱国主题活动——“我为祖国妈妈送上祝福”，为学生搭建表达爱国热情的桥梁。时隔两个月，掌门1对1就宣布和环球时报合作，共同推出爱国主义思政教育课堂。

　　在双方支持下，掌门学员将有机会走进环球时报社、人民日报社等顶级央媒，参与爱国主义新闻纪录片展演等形式丰富的爱国主义教育活动。同时，付国豪等一批爱国记者、战地记者也将走进掌门1对1，结合个人经历与时代发展，通过线上直播、视频课程、交流分享与实践活动等方式，讲述爱国、敬业、奋进的事迹，为青少年带去真实生动的思政教育故事及写作培训课堂，帮助青少年拓展国际视野，全面提升学生综合能力。

　　在为青少年儿童持续输出正向价值观的同时，掌门1对1发起了系列教育公益活动，用实际行动践行头部企业的使命和责任，让“正能量”惠及更多偏远地区，帮助孩子拓展视野，树立正确的价值观和人生观。2018年，掌门1对1启动了首个大型公益活动——“掌门灯塔计划”，借助互联网技术把自身资源输送到偏远地区，让乡村孩子也能享受“智慧课堂”，接触到最新、最前沿的知识。2019年3月，掌门1对1与“云支教”建立战略合作，开展“云支教”乡村教师培训，为上千名教师带去了前沿的教学理念和教学方法，帮助乡村学子更好地学习知识，了解社会。

　　从开机图文到“为祖国送祝福”活动再到爱国主义教育课堂，掌门1对1用实实在在的活动将爱国主义教育分解落实到孩子的日常生活、学习中，帮助激发青少年爱国热情，让爱国之火在青少年心中熊熊燃烧。

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