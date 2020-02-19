全面保障用户权益，掌门1对1携手民生银行制定综合金融服务方案

近年来，随着人工智能、大数据、云计算等技术的普及，各行各业顺应时代潮流乘上高速前行的列车，得以快速发展，教育行业也不例外。众所周知，我国在线教育行业这几年来发展十分迅速，各大垂直赛道中的教育机构竞争愈发激烈，行业内兼并重组的现象时有发生。在政策和监管趋严的大环境下，有不少在线教育机构逐步退出市场，让不少用户开始担心在线课程付费是否安全等问题。



仔细观察中小学在线一对一教育领域，头部品牌掌门1对1凭借着强大的教研实力和丰富的教学资源，经过多年深耕打造出来的学科辅导和素质教育并行的学习体系得到了千万家长和学生的青睐，教学业务遍布全国六百多个省市县，已成功实现从区域到全国化的战略布局。截止目前，掌门教育的注册学员人数已达3600万，旗下品牌的年营收总和高达数十亿元人民币，引起了业内和更多家长用户的注意。







那么，在用户购课付费安全方面，掌门1对1是否以身作则，采取相关措施为整个在线教育行业作出了表率呢？据了解，掌门1对1自转型线上教育以来，始终坚持积极配合和响应国家政策、新规，加强对自身教学平台的服务管理，致力于为学生和家长提供成熟、完善的教学服务。为了打消用户的疑虑，给学员带来更多保障，掌门1对1正式与民生银行签订相关战略合作协议，旨在积极探索不同用户多元化、多层次的金融需求，为其量身定做综合的金融服务方案。



具体而言，一方面掌门1对1会联合民生银行旗下拥有的金融平台共同发挥协同效应，在国家法律、法规及其他政策制度允许的范围内向掌门1对1的用户提供全面的金融服务，科学合理的保障用户权益，增加用户对平台的安全感和信任感。另一方面，掌门1对1此番与民生银行达成战略合作，既是双方地各自平台实力力及相关合作领域中行业引领优势的认可，从更高水平、更高层次上促进双方的互利共赢，又是银行与在线教育机构一次里程碑式的全新探索，进一步规范了我国教育市场的发展。



相信在掌门1对1和民生银行双方的共同努力下，从消费者的切身利益出发，能够让千万家庭在掌门1对1得到更加良好的教学体验。未来，掌门1对1会继续以用户需求为基础，集结更多社会力量，进一步保障用户的权益，从而带动整个在线教育行业健康规范的发展。