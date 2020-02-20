在线教学加速刚需化，疫情之下在线教育企业以何应“战”？

2020年初的一场疫情突如其来，与生活息息相关的多个产业，譬如旅游度假、酒店出行、餐饮娱乐，纷纷受到疫情影响，而教育行业也不例外。教育部于1月27日下发通知，要求2020春季延期开学，各机构线下课程取消，学生在家不外出，日常教学也受到波及。而在政府主导、学校为主体、社会力量共同参与的疫情防控战中，线上教学成为了一种主流方式，新东方、学而思、掌门教育等多家在线教育机构纷纷面向中小学生提供免费线上课程，以此保障疫情防控期间在线教学的进行。



受疫情影响，上亿学生涌入在线教育平台的同时，也为在线教育行业带来诸多影响与挑战。iiMediaResearch(艾媒咨询)日前发布“2019-2020年中国在线教育行业发展研究报告”，针对疫情下的K12教育、素质教育等在线教育领域进行市场解读、用户研究以及未来趋势预测。报告指出，疫情影响下，在线教育机构受到众多学生和家长青睐，优势进一步突显，将迎来重大发展，同时随着大量教学需求涌入，将加速巨头企业崛起。



应对疫情挑战 在线教育表现稳定



众所周知，传统线下教学有着较强的地域局限性，一方教学资源供给一方学子，在疫情特殊时期，学生居家不得参加任何集中性活动，线下教学面临“停摆”压力。线下机构不得不采取应对措施，尝试把课堂转到线上，但显然，这并不容易。抛开直播硬件技术和家长对线上教学的认可度不提，对于线下机构，教学最关键的师资和教研两大要素能否适配线上教学就是一个很大的问题。老师对线上教学流程熟悉度如何，对线上课堂的把控力能否圆满完成教学任务；当课下的教学材料搬到线上，又如何解决学生教学匹配问题。线下和线上隔着一道墙，想要打破这堵墙并不容易。



与传统线下教育相比，在线教育最大的特点是突破了时空的局限，降低了教学对于学生学习时间、地点的门槛。借助互联网技术，只需要一台设备学生们便可以根据自身实际情调整教学安排，高效地共享世界各地丰富且优质的教育资源。



而在此次疫情之下，在线教育成为保障孩子在家获取优质教学内容的有效途径。艾媒咨询分析师认为，线上教学中，学生既可以便捷地共享优质教学内容以满足自身教学需求，又可以通过直播课程实现与老师的实时互动，方便针对性查漏补缺，达到个性化学习的更佳效果。



百度搜索大数据显示，自1月18日以来，在线教育等四大线上行业整体热度环比增长超100%，在疫情之下显出逆势增长态势。事实上，受政策推动、社会教育意识加强以及中小学学生升学压力的影响，近年来在线教育受到越来越多学生家庭的关注。







顺应学生和家长的需求，在线教育机构也在不断做出升级优化，就班型而言，已有以大班课和一对一为代表的的多种类型，前者覆盖学生群体相对较广、价格偏低，后者则在满足个性化教学需求与优质课程体验方面斩获了良好的用户口碑。



大量用户涌入 头部企业更具应“战”能力



疫情防控战已然打响，疫情之下在线教育受到更多关注，大量学习需求涌入，对于行业而言，无疑也是一次自我进化和挑战。艾媒咨询分析师认为，在线教育平台拥有海量的教学资源，能够满足用户的多元需求，同时课程质量与教学体验成为用户选择机构的关键指标。



课程品质需要强力的教研与优质的教师护航，良好的教学体验则离不开教学技术的保障。艾媒报告指出，五成用户认为技术应用于教育的现状达到预期，而随着信息技术的发展，5G、大数据、人工智能、直播技术都将成为在线教育的技术标配，从而进一步丰富教学内容、增加趣味性、互动性，促进个性化教学、提高学习效率。



当大量需求涌入平台，在线教育企业面临着一场“压力测试”。能否留住用户，选择权在于用户。优质的在线教学体验和效果才能成功吸引用户“用脚投票”，也正因此，教学质量成为教育企业的“决胜”法门。纵观教育发展的历史，在一轮轮行业洗牌中，事实证明，头部企业往往更具抗压和应“战”的能力。



头部企业意味着更多的资金和更优秀的资源倾斜。在大量需求涌入的情况下，在线教育行业的马太效应将进一步加剧，头部企业已经积累了海量优质教师资源、完整课程体系和前沿教学方法，具有品牌和口碑优势，因此更有实力将在线教育灵活性、个性化、沉浸式的特点发挥到极致，呈现更高效优质的教学成果，从而进一步拉开自身对后续梯队的领先优势。



在艾媒咨询“2019-2020中国在线教育行业发展研究报告”中，网易公开课、VIPKID、猿辅导、掌门教育、新东方在线等多家教育头部机构入选行业优秀案例。其中，在线高等教育领域，近五成用户偏好选择网易公开课，助其成为第一梯队选手；VIPKID作为青少年在线英语语陪的头部平台，拥有大量北美优质师资，受到超六成用户青睐；K12在线教育辅导平台猿辅导，在用户基础以及业务内容等方面处于行业领先地位；在线1对1全科辅导品类，掌门教育旗下掌门1对1已实现精细化运营，用户份额近八成，稳坐垂直行业头把交椅；而依托新东方师资力量和教学资源，新东方在线成为综合类学习平台的代表。用户对头部平台的优先选择，将进一步拓展头部企业市场份额，加速马太效应，促进巨头企业崛起。



在此次疫情中，在线教育头部企业也第一时间作出响应，作业答题类头部平台作业帮为全国中小学生提供免费春季校内同步直播课；跟谁学与高途课堂宣布联合向武汉地区的中小学生免费赠送20000份价值2000万元的寒假正价直播课，掌门教育则联合“学习强国”、“央视频”、新华网等多个线上开放平台推出免费线上课程。此次头部企业的快速响应，也彰显了在线教育企业践行教育使命，承担社会责任的勇气和担当。



疫情之后 在线教育将走向何方



此次疫情也将带给在线教育行业更多的思考。如何利用科技为教育赋能，如何回归本心深耕教学，如何产品下沉实现普惠，如何进一步提升孩子的能力素养，更好地满足消费者需求，将会是2020年在线教育进化的关键。



在科技方面，我们已经看到了众多在线教育与科学技术强强结合的案例，好未来、掌门教育等多个头部机构率先构建智能化教学系统。2019年是5G元年，随着人工智能、大数据、5G技术的进一步发展，信息技术对于在线教育的作用将愈加突显。艾媒咨询分析师认为，在线教育依赖平台功能，而平台功能需要技术支撑，为了教学效果和体验的提升，在线教育平台亟需推动技术升级，未来很长一段时间这仍是在线教育机构的发力重点。



在当前行业发展进程中，市场下沉仍是关键词。过去的2019年，很多线上机构已经将目光着眼于潜力巨大的三四线及其以下城市，而市场下沉则意味着线上优质教育资源能够快速下沉到非一线城市。在此次疫情中，在线教育企业的表现正印证了这一点，更多偏远地区的孩子们有机会享受到一二线城市的优质教育资源，在互联网普及下，知识的获得更加便捷，教育的发展形式更加多样。



在线教育市场日益激烈，K12教育市场持续升温，思维、编程等素质教育新市场的崛起。不同于音乐、美术等传统的素质教育课程，思维和编程类课程专注培养的是孩子的思维能力和逻辑推理，在家长教育意识已经发生转变的当下受到青睐。艾媒咨询分析师认为，随着这种重视程度的提高，在线素质教育领域，特别是数理和思维类教育仍有巨大发展空间。



2020年仍将是在线教育企业不断调整布局、寻求精细化发展的一年。疫情期间在线教育需求涌入，加剧了行业马太效应的影响，特殊时期在线教学的“刚需化”趋势明显，机构的教学模式、课程质量、运维水平将成为后续吸引用户的绝对要素。如何用实力和口碑留住用户，又是否能在所处行业坚持走到最后，在线教育企业需要更大的勇气和决心。