新型冠状病毒，我们该怎么预防？

针对全国各地的新型冠状病毒感染的肺炎病例，当前疫情仍可防可控，小免在此就给大家普及普及吧。



一是主动防护。在自己咳嗽或打喷嚏时，应用纸巾或袖口或屈肘将口鼻完全遮住，并将用过的纸巾立刻扔进封闭式垃圾箱内，并洗手。易感人群应尽量避免去人群密集的公共场所，可佩戴口罩减少接触病原风险。避免在未加防护情况下与病人密切接触，避免触摸其眼、口、鼻。同时注意保持家庭和工作场所开窗通风，环境清洁。



二是避免密切接触。尽量避免在未加防护情况下与养殖或野生动物近距离接触；避免与生病的动物和变质的肉接触；避免与生鲜市场里的流浪动物、垃圾废水接触。



三是在家里避免和其他人接触传染，避免接触感染！避免接触感染！避免接触感染！这点很重要，因为全国各地，受感染的人群大部分都是亲戚朋友，或者接触的人造成的交叉感染，所以这点一定要记住！



疫情严重，大家纷纷表示，出门是件很危险的事情，不仅有传播，传染疫情的风险，更可能被强行隔离起来，但是宅在家，过段日子就会觉得特别无聊，所以说，怎么度过这段隔疫时光，就成了大家现在在乎的问题，别急，小免家的天天免APP。不仅有好玩的转盘小游戏，更有可以免费获取的好产品，赶快来看一看吧。



天天免APP，一直以来都是秉承“可免，可省，可增值”的原则，给与大家最好的产品选择，可以看到，小免家主打的好运来专区，里面很多奖品都可以免费抽取哦，只要你做了每日任务，就可以领取好运星，做完三个任务，就可以免费抽取转盘内的好礼物哦，电视，红酒，亮眼修复液，你想要的全都有哦



除了好运来专区，APP里还有其他很多实惠的功能，说不定能安利到你所喜欢的东西，扫描下面的二维码，开启一段在家的新旅程吧！



