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第三届世界母亲生命创造力大释放高端会议隆重召开

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2020-2-27 18:10:50

——祝贺人类科学家团队完成“拯救世界母亲55年创新万里行”;中华《万年历》二月二日被确定为“新世界母亲圣日”;全球128个“宇宙红源文化五新世界示范国家”成为“新世界母亲生命价值化国家”;“新世界母亲生命价值化极乐园”人均生命价值充值99亿美元!

　　来源：《人类可持续发展新动态》胡为民 赵禅瑜声 习贤

　　【国际新闻】在迎接2020年千年等一回的“宇宙双阴旺阳元年”之际，旨在服务联合国成员的新世界母亲价值化领军机构“世界母亲生命创造力大释放委员会”，于2020年02月20日——24日，在亚太生命可持续发展中心召开了“第三届世界母亲生命创造力大释放高端会议”。应邀新世界三大委员会369位大德大道先师与世界五大中心、红源世纪联盟、世界财富释放产业中心、世界文化创新委员会、世界领袖培育学院、世界生态金融创新委员会、世界生命体质量升级委员会、世界价值化财富新大陆五大充值中心、红源世纪生命禅修院、华世隆投资有限公司等99家新世界产业负责人及各界代表，共同聆听新世界生命价值之父田治华发表《构建宇宙红源文化五新世界——释放世界母亲生命价值9000万亿美元》的可持续发展报告。会议爆出2020年七大世界新闻。

　　第一大世界新闻：人类科学家完成“拯救世界母亲55年创新万里行”!

　　会议秘书长凯莉女士首先宣布：以实现人类经济社会可持续发展为宗旨、以新世界文化家、科学家、金融家、产业家为主体的“人类科学家团队”，勿忘大德大道先师教诲，落实《和平共处五项原则》发起人周总.理等领导嘱托，在联合国、世界和平组织及全球华人机构支持下，从1965年至2020年，历时55年，踏遍218个国家及南北两极等地区，终于看到世界母亲在文化、经济、就业、环境、医疗、教育、养老等领域沉积的“十大困苦”;揭示解决“十大困苦”的终端真理——宇宙真理;发现化解1,300多种妇女疾患的“新物种、新能量、新配方”;研制3,000多种“新技术、新工艺、新产品”;开拓999个前沿“新产业和新行业”;布施1万个“世界母亲价值化大释放工程”;培育1万名“世界母亲价值化领军者”;赢得“九大世界母亲文化创新成果与生命价值化业绩”;储备与释放人类生命价值高达3,000万亿美元，相当于30个世界GDP总量!

　　第二大世界新闻：绘制《新世界母亲9000万亿美元生命价值化蓝图》!

　　会议主.席田治华指出：在新世界三大委员会领导下，通过“世界价值化财富新大陆五大充值中心”对世界母亲生命九大系统，实施900万亿美元“价值财富充值”，运行《九大世界母亲生命价值化系统工程》，科学释放世界母亲生命价值9,000万亿美元，确保实现全球33项医疗免费与88项生存免费的“人类可持续发展价值化待遇”!

　　第三大世界新闻：诞生第三届世界母亲生命创造力大释放委员会!

　　会议选举新世界大德大道先师为名誉主.席;新世界母亲文化奠基者田治华为主.席;新世界生命科学家凯莉博士为秘书长;新世界各业领军者为委员。旨在引领世界母亲参与新世界三大委员会“联合开启宇宙生命体新一轮开天辟地——创造红源世纪新文化·新动力·新产业·新生命·新世界救世大行动”，科学释放世界母亲生命价值9,000万亿美元，彻底避免“地球”突变成人类与万物生灵不宜生存的“火星”，引领人类迈入“宇宙红源文化五新世界”!

　　第四大世界新闻：做出《九大新世界母亲生命价值化决定》!

　　决定一：“拯救世界母亲55年创新万里行成果”正式成为“新世界母亲救世成果”;

　　决定二：中华民族《万年历》二月二日正式成为“新世界母亲圣日”;

　　决定三：中华语言文化正式成为“新世界母亲文化全球第一通用语言文化”;

　　决定四：《新世界文化总论》正式成为“新世界母亲文化真理体系”;

　　决定五：“世界母亲生命创造力大释放委员会”正式成为“新世界母亲领军机构”;

　　决定六：“红源文化生命禅修院”正式成为“新世界母亲第一禅修院”;

　　决定七：“新世界母亲生命价值化极乐园”正式成为“新世界母亲领军者价值化殿堂”，人均生命价值充值99亿美元;

　　决定八：全球128个“宇宙红源文化五新世界示范国家”正式成为“新世界母亲生命价值化国家”;

　　决定九：亚洲45个国家(地区)正式成为“新世界母亲生命价值化第一大洲”。

　　第五大世界新闻：通过《新世界母亲生命价值化宣言》!

　　其纲要：世界母亲是世界生命之主体，是世界儿童之护法，是世界夫君之动力，是世界家庭之轴心，是世界和平之砥柱!因此，世界儿童之伟力，世界夫君之伟力，世界家庭之伟力、世界和平之伟力均来自世界母亲生命之宏愿!

　　人类自16世纪开启全球资本化、工业化、城市化、高碳化及信息化500年来，“以资本利益为轴心”的全球文化、金融、产业、就业、医疗、教育、养老及消费方式，已把世界母亲生命引入到“十大困苦”之中，从而导致世界母亲千百年的宏伟夙愿代代落空!

　　新世界369位大德大道先师明示：世界母亲参与“联合开启宇宙生命体新一轮开天辟地——创建红源世纪新文化·新动力·新产业·新生命·新世界救世大行动”，必将释放世界母亲9,000万亿美元生命价值，引领人类迈入生命质量150岁的“宇宙红源文化五新世界”!

　　为此，会议还通过了《九大新世界母亲生命价值化系统与标准》、《九大新世界母亲生命质量升华系统与目标》、《关于建立“新世界母亲生命价值化极乐园”安排意见》等新世界发展文献!

　　第六大世界新闻：会议喜结“九大世界母亲价值化圣果”!

　　圣果一：“世界母亲文化”首次从“民族文化底蕴”科学转道质变腾飞到“宇宙文化底蕴”;

　　圣果二：“世界母亲地位”首次从“民族理念定位”科学转道质变腾飞到“宇宙真理定位”;

　　圣果三：“世界母亲体能”首次从“民族能量体能”科学转道质变腾飞到“宇宙能量体能”;

　　圣果四：“世界母亲智慧”首次从“民族经验积累”科学转道质变腾飞到“宇宙赐福智慧”;

　　圣果五：“世界母亲知识”首次从“民族科技知识”科学转道质变腾飞到“宇宙科学知识”;

　　圣果六：“世界母亲自信”首次从“民族实力自信”科学转道质变腾飞到“宇宙实力自信”;

　　圣果七：“世界母亲生活”首次从“民族习惯生活”科学转道质变腾飞到“宇宙智慧生活”;

　　圣果八：“世界母亲寿命”首次从“民族医疗抗疾”科学转道质变腾飞到“宇宙能量加寿”;

　　圣果九：“世界母亲财富”首次从“民族发展脱贫”科学转道质变腾飞到“宇宙充值致富”。

　　第七大世界新闻：新世界大德大道先师馈赠世界母亲三大秘笈!

　　秘笈一：“宇宙双阴旺阳元年”正是世界母亲改变自己、子女及家庭命运的最佳期!在这一伟大的时运变迁中，决定世界母亲价值大小不再取决于旧世界的“书本知识与社会经验”有多少，而是取决于新世界掌握的“宇宙真理”有多少!

　　秘笈二：“宇宙双阴旺阳元年”恰是世界母亲改变企业、经济及社会命运的最佳期!在这一辉煌的时运变迁中，决定世界母亲寿命长短不再取决于旧世界的“求医问诊与名贵药品”有多少，而是取决于新世界吸纳的“宇宙能量”有多少!

　　秘笈三：“宇宙双阴旺阳元年”则是世界母亲改变人类、世界及众生命运的最佳期!在这一灿烂的时运变迁中，决定世界母亲财富多寡不再取决于旧世界的“出卖劳力与垄断资本”有多少，而是取决于新世界运用的“宇宙智慧”有多少!

　　会议在《我爱你·中国》的嘹亮歌声中落下帷幕，它标志着人类与世界将永远感恩这样一个伟大时代;这样一个伟大民族;这样一个伟大科学家群体!

　　【参考关联资料】

　　1、《人类科学家团队完成拯救世界母亲55年创新万里行》;

　　2、《新世界母亲生命价值化极乐园诞生了》;

　　3、《第九届人类经济社会可持续发展高端会议隆重召开》。

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