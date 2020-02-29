老友发来微信，问我最近微信步数怎么这么少了。之所以这么问，是因为我们为了督促自己运动用微信步数进行竞赛。一个月的周期，谁输了就给对方买一个礼物。

我说前一阵子感冒来着，这个月就没顾得上走。

感冒的前期身体只是有一种说不上来的难受，心想可能出去运动运动走走就好了。听了若干首经常单曲循环的歌还有一个电台节目后，在公园里几圈下来，来到公司后就开始疯狂的流鼻涕。两天用光了两卷卫生纸，这时身体才感觉到了冷，整体感觉更难受了。

上班，坐一天，下班，萎靡不振，即便和家人视频聊天也没有了状态。躺在床上刷手机，娱乐丑闻不断，粉丝撕逼大战，香港分裂的人们似乎没有了沟通的余地，抑郁症越来越严重的朋友微信上对我说想杀了讨厌的人，我不再回他。擤完鼻涕的我又看了看自己越来越不堪的身材，看来世界真的逃不过“热力学二定律”，大家都变得越来越糟糕了。

终于看了《小丑》这部电影。这几乎是最近两年内最期待的电影，没有之一。但是看完后却不知道要说什么，好像有些地方低于了自己的预期，有些地方高于了自己的预期，整体和自己想象的又差不多。

说实话，《小丑》并不算自己喜欢的那一类电影。电影胜在凤凰那独一无二极其有代入感的的疯魔演技，更缺不了导演托德·菲利普斯强大的掌控力。导演的掌控力在于，他只展现了对故事走向有说服力的视角。镜头一直专注在小丑的身上，小丑配合着导演的镜头告诉我们他处在一个绝望压抑黑暗的世界。但是当小丑在结局进行报复的时候我并没有觉得有什么爽快，相反，只是觉得电影彻底变成了悲剧。一个反社会的暴徒就这么形成了。

导演好像告诉我们小丑逃不过这个宿命，我却不相信，因为我知道导演是有选择性地讲了这个故事。这部电影最好的可能是小丑这个角色的设定，他确实很可怜，但他也确实不算一个真正的好人。我还想起来不知谁说的一句话，越好的电影配乐越少。

由此看来，大概自己还是一个有点理想化的人，有时候不切实际，还会顽固，但是从小到大一路走来我好像也只能选择相信自己。即便最在乎的人曾对自己说，别在做梦了，现实一点吧！自己也只会以沉默作为回应。

可能稳定的美好只是一个幻象，真相是一个越来越糟糕的现实。不过在生活里幸亏自己不是托德·菲利普斯那种导演，自己也争取不去当一个小丑。面对这个真相也许自己是在螳臂挡车，就算牺牲了也改变不了多少。