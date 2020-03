关于“舆论”的真相，23年前《摇尾狗》讲得很清楚

Why does a dog wag its tail?

Because a dog is smarter than its tail.

If the tail were smarter,the tail would wag the dog.





Wag the Dog 直译过来是 摇尾狗 ,它也有 " 本末倒置 "的含义,且后者的使用频率更高。理解到这一层再去看这部1997年的《摇尾狗》,其叙事核心的神秘面纱就被揭开了。





先来简单介绍下这部电影。曾在 1989年凭借《雨人》傲视第61届奥斯卡的导演巴瑞·莱文森,携手罗伯特·德尼罗和达夫汀·霍夫曼,仅耗费29天就拍成了 这部讽 刺美国政客、媒体和好莱坞三者之间种种勾当的《摇尾狗》 。









《摇尾狗》巧妙之处在于,它将美国两任总统的花边新闻糅合到一起 ——一位是发动"伊拉克武器核查危机"的,一位是因"性丑闻"在世界范围内臭名昭著的。





但这部电影最巧妙的地方不在于融了多少真实事件的梗,而在于它将一个又一个具有现实意义的真相通过整个故事和其中的人物表达出来。





你知道吗? "故事"的传播能力,永远>"真相"





这个 "故事"大概要从2000多年前的亚里士多德说起,因为直到今天,他老人家在《伦理学》中提出的那个问题,也没有一个准确完整的答案:





一个人应该如何度过他的一生?





不管愿不愿意,我们的每一天、遇见的每一个人、所做的每一件事 都在构建着属于我们自己的 "故事" 。而人类之间的基础交流 —— 对话,也在巧妙地重复着那些发生在我们身上,或者与我们息息相关的 "故事"。





可以说, 每一段文明的进步,每个人的成长,都离不开一个又一个诚实而又有力的故事。 所谓 "真相",就是一个更偏向于"诚实"的存在。





然当我们跳脱事件本身,或者冷眼看待那一个个媒介圈和信息房时会发现: "故事"走到今天,"力量"的调动性远远大于"诚实" 。换句话来说, 一个能打动你的故事,远比一个真实的故事更吸引人 。这意味着: 我们不自觉地在为自己的情绪、情怀等主观感受买单,从而导致 "真相"从客观存在变成了主观判断。









以上就是《摇尾狗》这部电影的故事内核,当然这只是个人拙见。





电影一开始,核心人物 ——总统,就陷入了 舆论危机 :一位小女孩公开指控总统在白宫里对自己实施性侵。换作别的时候也许可以召集几个公关大咖讨论下,再开几个新闻发布会澄清这件事。但 "非常时期,非常手段",这件事的发生时间和热闹非凡的“总统大选”撞个满怀,电视上关于"换不换掉你的马"(关于忠诚和适应) 正轮番播着相反论调的宣传片。那么在这种危急关头,自然需要一位 "我要打十个"的能人巧匠出马——政治顾问康德拉出现了。





这位大神一出场的潜台词就霸气侧漏:这个丑闻波及范围不是国内吗?那就 将群众的注意力转移到更大的问题上 ——发动一场战争 。但真要为掩盖总统的罪行,去伤害其他国家的无辜百姓吗?不, 这一切只需要一场瞒天过海的表演 。

所以在接下来的情节中,这段发生在政客和好莱坞制片人之间的对话,就完美地解释了一切:





" 你所看到的 ' 海湾战争 ' ,不过是我们在一件摄影棚里完成的。 "









其实 这段对话也为电影的结局埋下了一个伏笔 : 上次负责导演 "国家大事"的人,哪里去了? 这也为电影的结局做了十分隐晦而又巧妙的铺垫。但很遗憾,面对 "上门的大买卖",这位好莱坞制片人明显被猎奇心理和"荣誉"冲昏了头脑,以致于这个问题他都没来得及思考和问出来。

舆论中的群众皆是猫,只会跟着红点跑 ——谁是操控"红点"的人?





《弱传播》 这本书里,有一段理论非常有意思。它写道:





舆论世界弱传播假说中的 " 四大规律 " ,都可以用女性的特征进行解释。

女性有什么特点,舆论就有什么特点,两者的特征几乎一模一样。

女性善良,舆论同情弱者;

女性正义感强,舆论主持道义;

女性敏感,舆论爱打听小道消息、名人八卦;

女性爱哭、爱笑,舆论也是这样一个情感的世界。





这段话读起来趣味性很强,而且浅显直观地将 "传播学"的特征 表达出来: 同情弱者;主持正义;喜欢八卦;偏向感性。 这种特征也会随着事件的不断扩大而变得愈加明显。









关于这一点,在电影《理查德朱维尔的哀歌》中也有所体现: 原本被人们视为英雄的人,活生生在舆论的引导下发展到不得不面对大众的质疑、媒体的口诛笔伐 ,直到最后真相大白,这个世界也并没有还给他一个说法 ——大家的注意力早就被其他事情吸引走了。





这部电影根据真实事件改编,同时也完整地呈现了前面提到的四个特征。归根结底, 从理论上来说,人们在面对一件事的时候想做到绝对的客观冷静,几乎不可能。





《理查德朱维尔的哀歌》剧照





那么在《摇尾狗》中,这种特征就被如下情节诠释得淋漓尽致:





当一段除了人是真的,其余全是电脑合成的短片在电视上播出来后,大家不再将注意力放在总统身上。





那可是战争啊!那得死多少人啊?在这种巨大事件调动起的巨大心理波动驱使下,所有人都被牵着鼻子跑。 面对世界和平这样的问题,谁还有心思管一个小姑娘是否被总统性侵? 康德拉深谙大众的心理,所以他深信: 掩盖真相的最好办法,就是制造一个比真相更真的假象。 而这个人,在整部电影里,也是当之无愧的 " 故事大王 "。





· 他从出现那一刻起,就用极快的反应和假设的后果,唬住了对面几位长年运作类似事件的高手;

· 他在见到制片人后,用机密级别的真相换取对方的信任,从而得到资源去制作更大的 "真相";

· 甚至当 CIA和FBI插手这件事的时候,他也用一段故事便说服对方放了自己。

故事,成了他无往不利的秘密武器。





德尼罗饰演的仅仅是一位 "传播天才"吗?不, 他代表着一种力量,一种逼迫、诱导别人 "指鹿为马"的力量。





传播学中有一个 " 影子理论 ":





人们看到的不过是事实的影子,这个影子和其产生的物体有多大相似,则取决于光线。

光线掌握在谁手里,舆论就掌握在谁手里。