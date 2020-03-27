2019年百佳电影大盘点——电影CC奖

记忆中，还没有哪一年像今年一样，开年开得如此特殊。想着还是放弃写年度榜单了吧，却又几经挣扎，最终还是动了笔。2019年一年的观影，总归还是要有一个落脚点，才算对自己这个终身兴趣有个交代。

再前一年就开始一统江湖的迪士尼，仍然高歌猛进，虽然被老马的“cinema”言论所激发的言论所包围，但霸主以票房和话题度站稳了脚；国内的现象级电影越来越多，这可能是社交媒体给这个时代的电影所带来的最大好处，但同时愈加趋同的导向，也可能会给本该百花齐放的创作带来桎梏；撤档成了一年的关键词之一，尽管个中原因不一，但市场的运作手段与审查的框框条条，开始越来越明晰在普通观众的眼中；流媒体所带来的冲击，早已适应为一种常态，冲击的背后虽然是资本的流动，但对更多奇思妙想而言，这无疑是获得投资并放手一搏的大好机会；自网络评论成为观影的重要支撑以来，大量的情怀、致敬、彩蛋泛滥，越来越多的声音的出现，让人又不免期待起电影的新一轮进化，毕竟受众的声音能够被听见，这本身就比什么都来得重要。

四平八稳的一年观影，主要也依赖了平时关注的各项指标，院线、讨论度、社交媒体、门户网站、颁奖季和电影节，总有种试着想要探索却难以越出主流的感觉。想想也罢，主流的好电影，至少，是好电影的重要一类吧。

重点提示：本文若无作者同意，请勿随意抄袭或转载！！！

最后是每年同样的啰嗦，若你每年都看CC奖，可以直接跳过：

1、百强只是个人观影的心水，自认为属于主流观影的大众口味，大家完全可以不认同我的鉴赏水平，但请尊重我的观影热情，这只关乎不同的角度、喜好而已。

2、对于看片量小的亲们，可以重点观看我的年度十强，至于喜欢追求小众风格的影迷群体，可以随性选择，希望不会让你失望。

3、有些因素可能造成上映时间、出品地区、译名等有出入，在入围奖中标出的制片国家是参与的国家都罗列出来，但前40强出品地区以第一制片的国家代表，请谅解，也欢迎大家的指正与补充。

4、为了不给人先入为主的感受，我采用的是地域划分。另外，部分2019年在某些地区已经面世，且我有极大预感可能会进入百强的电影，由于未在国内上映，也没有相关网络资源和任何途径可供观看，将被统一划入2020年的评选范畴。

下面2019年度电影CC奖，正式开始数榜！！！





（入围奖，共计100部，省略书名号）

美国——

多哥 爱尔兰人 复仇者联盟4：终局之战 婚姻故事

小妇人 玩具总动员4 小丑 最大的小小农场

黑水 利刃出鞘 卢斯 理查德•朱维尔的哀歌

隐秘的生活 疾速备战 蜘蛛侠：英雄远征 阿拉丁

五尺天涯 舞女大盗 死侍2：我爱我家 极速车王

好莱坞往事 纽约的一个雨天 仲夏夜惊魂 花生酱猎鹰

我在雨中等你 美国工厂 午夜行者 乔乔的异想世界

（共计28部，制片来自美国）

亚洲——

哪吒之魔童降世 少年的你 罗小黑战记 地久天长

平原上的夏洛克 南方车站的聚会 阳光普照 春江水暖

被光抓走的人 风中有朵雨做的云 寄生虫 极限逃生

82年生的金智英 我的一级兄弟 词典 柳烈的音乐专辑

默片解说员 我们是小僵尸 再见，嘴唇 王者天下

从宫本到你 爱情是什么 蜜蜂与远雷 夕雾花园

安拉的电话 超龄少女 最初的梦想 时光机

德黑兰：爱之城 梦之城堡 必是天堂 我身记忆

热带雨

（共计33部，制片来自中国、韩国、日本、印度、伊朗、卡塔尔、土耳其、巴勒斯坦、印度尼西亚、新加坡、马来西亚、黎巴嫩、格鲁吉亚、泰国等14个国家，前十部为国片年度10强）

其他——

雷曼兄弟三部曲 痛苦与荣耀 马丁•伊登 猴子

头顶太阳永不落 梦工厂 灯塔 教宗的承继

悲惨世界 美好年代 巴克劳 哈马舍尔德悬案

一个父亲的寻肝之路 1917 驭风男孩 厄玛

小羊肖恩2：末日农场 我失去了身体 被涂污的鸟 索莱

金发男子 伊莉莎与玛瑟拉 我控诉 看不见的女人

对不起，我们错过了你 某处，某人 气球 高个儿

盗梦特攻队 阿涅斯论瓦尔达 关于无尽 唐顿庄园

朱迪 戈梅拉岛 然后我们跳了舞 孟买酒店

维塔利娜•瓦雷拉 燃烧女子的肖像 蜂蜜之地

（共计39部，制片来自英国、荷兰、法国、德国、加拿大、捷克、新西兰、西班牙、俄罗斯、意大利、巴西、突尼斯、比利时、智利、斯洛伐克、乌克兰、阿根廷、澳大利亚、匈牙利、瑞典、挪威、罗马尼亚、哥伦比亚、瑞士、丹麦、乌拉圭、马其顿等27个国家）