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你现在的位置：首页>>群组>>时光影迷会>>《1917》：战争图景气息悠长

《1917》：战争图景气息悠长

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2020-4-2 21:35:56

长镜头难拍，场面宏大难调度的战争片长镜头更难拍。上次见到精彩长镜头出没的战争片，还是2008年那部《赎罪》，敦克尔刻大撤退海滩一段非凡场景过目难忘。

 

而《1917》全片就是个(伪)长镜头，电影魔术的拼接水平已经无迹可寻到了令人惊叹的境界。

 

 

即便抛开奇巧淫技的摄影手法，电影本身也同样优秀。两个年轻的英国士兵为传递上级一道简单命令，历尽坎坷，冒死穿越未知的前线战场。

 

最底层普通士兵的经历虽然微不足道，却依旧折射出战争的残酷、悲凉，以及漫天战火也无法遮蔽的点点人性微光！

 

 

三处情节让我印象最深刻：
痛失战友的Schofield搭上一辆友军运输车，车厢里其他士兵们谈笑风生，只有Schofield沉默无语。
镜头牵引着我们的目光，投向车外不远处大片的草地，平静而略带忧伤的钢琴声违和的回应着车上谈笑声。我们隐隐感受着Schofield无处倾诉的心痛，脑海中想念的，是刚刚死在他怀里年轻的Blake....

 

与德军单挑险些送命的Schofield被搭救，女人和婴儿戏剧性的出现，将破烂房屋残骸下的画面调配出全片弥足珍贵的暖意，故事前段灌牛奶的铺垫也在此处得以回应。
战争令人绝望，但总有希望孕育其中！
这段戏之后，全片画面和剧情开始呈现超现实的味道....

 

Schofield逃出追击坠入湍急河流，九死一生的他爬出堆满尸体的河水上岸，眼前小树林里出现一队安静休养中的友军。
士兵中一人独自吟唱着不知名的歌曲，曲调温婉悠扬，回荡在静默的树林中，极度抚慰人心....

 

 

为了解背后的拍摄技术，正片看完后，我把这张蓝光碟的拍摄花絮也完整过了一遍。

编导既要保持画面镜头的顺畅连贯、无剪辑感，还要完成复杂多变场景中大信息量的叙事，确实费了不少心血。万向旋转、遥控操作、悬挂运行、摄像师穿演员服参与演出、巧妙的接力棒式机器传递....

 

摄影机的使用方法被全面开发，制造出完美的沉浸式观影体验，多段小长镜头终于被天衣无缝的，拼合成一幅气息悠长的战争全景图！

 

影片能获本届奥斯卡最佳影片提名，并拿到最佳摄影小金人，实至名归。

 

8.0 

1917 (2019)

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1917/1917(2019)
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