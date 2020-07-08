濒海交锋这部电影怎么样？什么时间上映？可以参与投资吗？

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电影《濒海交锋》由北京小池文化传媒有限公司、北京天工联合影业有限公司、中信国安新桥影视制作基地、北京文化发展基金、海颂传媒等单位联合出品，讲述了我国某海军测绘队与特战队协同配合、成功瓦解了恐怖分子的阴谋、解除环礁海域危机的故事：中国某海域突遇飓风袭击，无辜渔民罹难，测绘队前往事故海域执行开辟新航道的测绘任务，却与恐怖分子狭路相逢，展开了一场维护海洋权益、保卫世界和平的战斗……影片首次聚焦海军测绘队，表现了中国海军战士过硬的军事素质和作战能力，塑造了一个个智勇双全、”有灵魂、有本事、有血性、有品德“的“四有”军人形象！

随着中国电影产业促进法的颁布，中国电影资本变得更加开放灵活。允许大众参与影视作品的版权认购，让电影产业减少对资本的依赖，降低资本对电影的绑架。同时作为机会窗口的开放，很多大众也成为电影行业的既得利益者。因此电影市场更加充满生机，有助于优秀作品的诞生，也有助于中国文化走向世界。

选择想投资的电影

这一步看似简单，其实很考验影视投资人的眼光和分析能力。

我们选择一部电影，往往要从它的题材，主演，导演，编剧，档期，制片方实力，宣发实力，成本，等元素来进行综合判断。

其中，题材要符合政策，符合主流价值观，是最基本的要求。这一点不满足，其它点再好都没用。切记，选择电影，是不能只着眼于其中的一点以偏概全的，要综合优劣理性判断。

近一两年大量优秀作品的诞生，像《战狼2》《流浪地球》《疯狂外星人》《我不是药神》《红海行动》《哪吒》等等作品，高达五六倍甚至接近三十倍的回报，让更多大众都纷纷参与进来。

《濒海交锋》影片简介：讲述了我国某海军测绘队与特战队协同配合、成功瓦解了恐怖分子的阴谋、解除环礁海域危机的故事。

出品单位：北京小池文化传媒有限公司、中信国安新桥影视特效基地、北京天工联合影业有限公司

发行单位：本片由光线影业、猫眼电影、万达影业发行，并由500家媒体造势，100个城市硬广投放，30家网络门户共同曝光推广

开机时间：2019年11月

预计上映：2020年10月

制作成本：2.4亿

认购门槛：12万起

演员：丁海峰、徐佳、韩飞行、凯文·李、任达华、王劲松、余男、古力娜扎等

电影《濒海交锋》是中国首部现代海军题材电影，3D制作，是此类题材的开创者。因此上映期间自然是零竞争。电影由林德禄导演，他的主要作品有《武状元苏乞儿》《反贪风暴》系列，电影口碑极佳，能为《濒海交锋》加分不少。电影参演演员有：丁海峰，余男，王劲松，徐佳，任达华，每一位都是实力派。电影由光线传媒，阿里影业，万达影业联合发行，给人们很多信心。

“我们海军是比较特殊的队伍，能够通过这样的大片得到展示，是一次特殊的体验。”房国平在致辞中说。他希望电影能够“展现宏大的场面，海军的刚毅性格和保卫海疆的钢铁意志。让全国人民了解海军部队，了解海军生活。” 曾执导系列的香港著名导演林德禄将担任《濒海交锋》的导演。林德禄将电影的中心思想概括为“勇敢、团结、爱国”。曾担当美术指导的李景文，此番将与林德禄导演合作。对于展现海军官兵和相关的场景，他在现场表示：“希望这次可以再创高峰，给大家一个新的概念。”

军事影视剧让我们看到了中国军人的团结与英勇，正是因为他们的存在，我们才能生活在和平年代，就像有人会说，国家现在明明没有战事，为什么还要养着这么多军人？说实话，国家可以没有战事，但一定不能没有军人。军人的存在就是国之根本，他们要时刻养精蓄锐只为紧急时的出动！

《濒海交锋》题材，濒海交锋属于军事反恐题材。历来军事题材的电影市场都比较大，有吸引力。而建国以来关于海军的电影比较少，物以稀为贵，加上国人的爱国情绪较高，所以，这部电影潜力很大。对标电影，《红海行动》亿票房，《战狼》亿票房。

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