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电影《我和我的荣耀》什么时候能上映？能参与投资是真的吗？

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2020-7-8 21:42:55

 

2020年03月20日，一部主旋律类型题材的院线电影《我和我的荣耀》日前正在筹备拍摄中，该部影片主要由俞秀松之子俞敏担任总顾问，出品方为杭州书琴文化传播有限公司，据了解《我和我的荣耀》主要讲述的是20世纪发生的列强入侵，军阀战争的故事，通过青年时期的俞秀松等人发起反袁，世，凯战争，遭到追捕和追杀，在紧急关头，被反袁英雄斯烈营救发生的一系列属于这个时代的荣耀的历程....

剧情张弛有度，有反袁斗争、一师风潮、北，伐战争的恢弘大场面，也有秘，密，组建中，共小组和青帮人物斗智斗勇的精彩谍战戏。片中大量情节为著名编剧骆烨采访俞秀松、汪寿华等中国，共，产，党，早期领导人的后人，经家属同意，本片是首次公开的珍贵史料，有望冲刺全国“五个一工程奖”、“浙江省文艺精品工程奖”等奖项。

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本片主人公俞秀松是中国.共，产，党成立发起人之一、中国，共，青团创始人、杭州“五四运动”的领导人，对创建中国共产党和共青团做出过卓越的贡献。在纪念建党一百周年、共青团成立一百周年之际，将俞秀松真实感人事迹首次搬上大银幕，具有特殊历史意义！


出品方去年7月至12月，对骆烨俞秀松、汪寿华、宣中华等诸暨籍中国共，产，党早期领导，人的后代进行了多次采访，经得他们允许和授权! 寻找更接近俞秀松青年形象的优秀演员，目前正在接洽演技、颜值和流量俱佳，又深获观众喜爱的一线男演员，还有多位大家熟知的演技派老戏骨加盟，令人颇为期待这一部阵容强劲的大型主旋律电影！

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标签： 影视投资，电影投资(1)

俞敏洪

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俞敏洪/Minhong Yu
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专业影视顾问，电影投资，投资渠道鉴别，项目真实鉴定

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