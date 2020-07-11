《刺猬索尼克》：我花开处百花杀

别误会，这部真人动画结合的游戏改编电影虽然品质上佳，但绝对没有标题这么霸气！

但演员的演技，就另当别论了！

上次看金凯瑞在大银幕上尽情耍宝，似乎还要追溯到2003年的票房大作《冒牌天神》，之后好莱坞的电影世界里，喜剧大神几乎处于半退休状态，鲜少露面。

夸张点儿说，直接导致这些年大银幕上诞生的笑声锐减，优秀喜剧踪迹难觅。

终于，他来了，他来了，他带着熟悉的鬼马表情包，和招牌搞笑大法回来了！

岁月在金凯瑞独一无二的橡皮脸上刻下明显的痕迹，但他的神经质无厘头演技却未见丝毫衰老迹象，风采不减当年！

可能是因为年近六十，金凯瑞年轻时代喜剧作品中常见的那些屎尿屁元素，已经彻底消失不见，取而代之的是人畜无害的绿色健康纯搞怪。他已从百无禁忌沉淀为老少咸宜，但举手投足间，他依旧是那个笑料包袱叠出的喜剧之王！

片中最多的喜剧反应，发生在金凯瑞扮演的蛋头博士和他的受气包跟班之间，博士在实验室里那段自HIGH独舞，更是让人一回味就想笑....

即便面对的第一主角是CG挂帅的夸张动画角色，金凯瑞依旧能够凭着鲜明的个人特征、好莱坞首屈一指别无分号的眉眼表情、台词表现功力、独创肢体语言，毫不示弱的抢下半数风头。

蛋头博士现身瞬间，便将全场一众目光牢牢焊死在自己的身上，随即其人嚣张跋扈的气场涌动，引发笑点。可怜其余大小角色们，唯有老老实实去做一片绿叶、一根草杆、一张草皮、一块泥巴....该做的事情。

至于电影的真正主角——电玩刺猬索尼克，造型和动作设计也很抢眼，但在花王金凯瑞面前争宠无力，只能甘拜下风，反倒没什么好介绍的了。

果然是，我花开处百花杀！

作为一部游戏改编电影，本片相当成功，色调亮丽可人，节奏清晰明快，特效高竿且富有想象力（对于动画角色，这点尤为重要）。脱胎于老牌电子游戏的故事简单热闹，笑点氛围拿捏的恰到好处，成功制造出一段开心愉悦的观影感受....

再加上久违的喜剧大神金凯瑞手舞足蹈、全程招摇，影迷们除了笑出猪叫，夫复何求呢？