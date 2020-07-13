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影视投资：档期是谁来定？哪个档期比较好？

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2020-7-13 16:59:23

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　　一部电影制作完成后，最重要的事情就是定档。尤其对于片商和院线而言，档期就是票房旺收之时，选择一个最佳档期，并做足宣传和各类噱头，才能在同档期中脱颖而出。

　　电影档期有哪些

　　1、贺岁档

　　贺岁档是指每年11月到次年3月初的电影档期，大约在八九十天左右。业内共识则认为从11月20日左右开始一直到春节长假结束，以影片大规模上映为开端。最初的贺岁档从12月延伸至1月上旬，后由于大片扎堆态势愈演愈烈，使贺岁档日期一再提前至11月初，并延至新年2月底或3月初，横跨圣诞、元旦、春节、元宵、情人节多个节日。现在的贺岁档被视为目前国内最完善、竞争最为激烈、票房产出能力最高、消费能力最强的电影档期，多部大片均选择在此档期内上映。

　　到2010年前后，随着影院建设的深入和观影观念的变化，春节看电影逐渐地成为习惯，贺岁档的时间跨度曾一度包含了从12月份起到整个春节期间长达百日的漫长时间。当时，几乎所有的生产机构和创作者都想方设法挤进贺岁档，或者说，能否在贺岁档上映，本身已经成为了评价影片和制作方水平的一个标签。

　　虽然贺岁档已经不再独领风骚，但近两年这一档期展示出洗尽商业铅华之后的新的可能性。一方面，贺岁档成为了极有可能出现中小成本“黑马”的时刻。2018年年底的《无名之辈》就是这样一部作品，口碑极高，票房也达到了近八亿元;2019年的《误杀》同样口碑不俗，而票房表现与《无名之辈》更是相差毫厘，甚至两部影片的形态和气质，都是综合了现实主义色彩和强戏剧性的中小成本制作。

　　2、五一档

　　五一档：一般泛指每年五一期间的电影档期。历年来，“五一”档作为电影市场黄金档期之一，许多影片都会选择在此档期公映，电影类型的增多会带动电影的消费。纵观近些年“五一”档电影票房走势，“五一”档电影票房市场呈稳定上涨走势。从影片类型来看，以往多为进口片撑天下，例如2015年票房冠军为《速度与激情7》、2017年票房冠军为《速度与激情8》，2018年国产电影正凭借品质统领市场，具备更多的吸金力。例如，2016年的《北京遇上西雅图之不二情书》就以3.54亿元票房夺得“五一”档票房冠军，而2018年的票房冠军《后来的我们》，虽然稳居票房首位，却陷入了大面积退票引发的造假疑云。到2019年五一档，则是由漫威《复联4》霸屏，五一档票房达12.2亿元，贡献了80.79%的票房收入。

　　3、暑期档

　　暑期档泛指每年六月至九月的电影、电视档期。主要受众群体为4-24岁的学生观众。“暑期档”一词，最早源于1975年6月20日美国导演史蒂文·斯皮尔伯格的成名作《大白鲨》的公映。从此，每年海外各大影业公司都对六、七月份的排片给予重点关照，暑期档也由此形成。暑期档一直是电影市场兵家必争之地。在去年6月至8月三个月的时间里，几十部电影轮番上映，相关话题频繁登上各大网站热搜榜，票房达176.53亿元，观影人次49999万，再次实现市场成绩的新超越。

　　3、国庆档

　　国庆档一般泛指每年国庆期间的电影档期，由于国庆期间有七天长假，这时候就会形成一个小的电影观影热潮。去年的国庆档电影被称为“最强国庆档”。根据数据，9月30日至10月7日晚10时，国庆档总票房已达到50.42亿元，远远超过去年十月全月票房36.48亿元。其中，《我和我的祖国》成为国庆档首部破20亿元的电影，创造献礼片票房历史新高，《中国机长》《攀登者》也相继破19亿元和8亿元，三部影片的累计票房已达49.94亿元，为国庆档贡献了绝大部分的票房。

　　最具竞争力《我和我的祖国》《中国机长》《攀登者》三大主旋律商业大片同台竞技，无疑将去年国庆档推向了最高潮。而国庆档三部主旋律影片的热映，也让去年的累积票房在10月3日晚上突破了500亿元，这比2018年达成此纪录提前了一天，同时也是今年首次实现对去年累积票房的反超。

　　值得一提的是，去年的总体票房成绩相较于上一年年也有了明显进步。数据显示，10月6日16时，2019年的国庆档观影总人次突破1亿，这是国庆档历史上首次破亿，同时也超越2017年及以前春节档的总人次纪录。

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