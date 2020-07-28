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短评：《永生守卫》

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2020-7-28 20:07:57

南非大美女塞隆颜值超高，年轻时拍的戏大都是些甜甜蜜蜜或文艺或爱情电影，角色扮相甜美婀娜，绝对称得上好莱坞出类拔萃的优质花瓶。

 

 

临到中年，以《女魔头》摘取奥斯卡最佳女主角之后，塞隆戏路开始剧变。《魔力女战士》小试身手，《疯狂麦克斯》废土风动作暴烈，《极寒之城》更堪称她个人动作片的激烈顶峰，再加上这部《永生守卫》，身型挺拔高大的塞隆俨然已成好莱坞动作女星一姐。

 

对照塞隆年轻时带着点婴儿肥的可人造型，再看看她如今棱角分明刀削般的侧颜，你可能会犯嘀咕，这是同一个姑娘吗？

 

 

别的影星都是年轻时拍激烈打斗戏，年纪越大动作片越少。塞隆完全反其道而行，打斗角色一部部越接越多，明明可以拼颜值，偏偏我要拼肌肉，还乐在其中，确实有点看不懂。

 

回到网飞出品的这部电影，不死身、自愈力，创意算老生常谈了，几个活了几百年的不死变种人在现代社会生活的如此憋屈，也够令人意外的。或许是为了体现影片深度，编导一个劲挖掘角色内心世界，结果这方面用力过猛，把动作片该有的明快节奏冲淡了不少。

 

 

全片其实有亮点，可惜被埋没了，若是能再简洁精短些，将电影的紧凑度和观赏性加以提升，才算不负塞隆大美女摸爬滚打、累死累活的好一番拳脚....

 

希望续集做改进，编导加油了！

 

6.3 

不死军团 (2020)

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