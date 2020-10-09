《一个叫小小船的男孩》：此曲只应天上有

一处炎热干旱的荒僻村镇，

一户房屋破旧歪斜将倾的住家，

一个纯朴神奇名叫Sailboat的小男孩....

小男孩看不见恶劣的自然环境，也看不见困顿的生活环境。透过他灵动无邪的双眼，只见到伟力且带点凶狠的爸爸、勤劳且沉默寡言的妈妈、酷爱踢足球且眼药水滴个没完的小伙伴，和充满希望等待他远航的未来....

Sailboat从路边捡到一把其貌不扬的小吉他，走哪儿都带着这把乐器的他竟然无师自通，演奏出天使般治愈的曲调。

原本他只想弹吉他给医院病床上的奶奶听，却无意中改变了其他听众的生命轨迹。

编导无法谱出这支天籁神曲，于是妙想奇招，每当小男孩演奏时，所有声音消失但画面正常延续....

音响片段被彻底留白，转而展示各位男女老幼听众们听到音乐时或激动、或怅然、或震惊、或满足、或沉醉、或流泪的各类表情，以及他们接下来的举动，来反衬这首不能用双耳、只能用心灵去想象去聆听的吉他曲之美妙、之神奇、之暖心！

片中小演员们只有一种演技，就是天真可爱。略奇幻的剧情简单的就像孩子们单纯的表情，再加上几个怪趣的角色和简洁鲜亮的色调，电影被打造出一股活泼明媚的清新气息，从村镇座落的干涸黄土地里难以阻挡的破土而出！

为贴合主题，一首又一首好听的吉他演奏曲贯穿扛起了整部电影配乐，其中一首著名儿歌让我想起读初中时优秀的英文老师，她上课经常放些英文歌曲，提高我们学英文的积极性，深受同学们爱戴。

那首《My Bonnie lies over the ocean》我印象最深，当年也最喜欢....

金老师，您还好吗？

不要因为平淡无奇的片名错过这部电影，相信充满魔力、无声胜有声的音乐一定能拨动你的心弦！