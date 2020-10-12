《深海异兽》：至强反派打酱油

能感受出来，本片成本控制比较严格，编导迎难而上，努力花小钱办大事儿，精心聚焦在海底地震之后，水下钻井平台几名员工逃生的过程。

阴森幽闭、伸手一抹黑的环境下，恐怖气氛营造的还不错，且开销不大。直到海底“异形”现身发飙，电影才进入真正烧特效经费的阶段。

此时，海底光线稀疏的阴暗背景将怪物造型的许多细节隐藏，不错，又省一笔！

或许是担心观众们抱怨片方太小家子气缺乏大场面，编导在片尾刀刃上奋力砸下有限的美金将场面升级，请出终极BOSS登场。乃是一尊造型狂暴拉风（但细节依旧遮遮掩掩），伟岸身形堪称哥斯拉级别的海底怪兽大哥大....

只是大哥大出镜时间总共还不到10分钟，就被头脑异常冷静、牺牲精神爆棚的人类女主角毫不留情的neng死了....

———没办法，谁叫你兴风作浪这么费钱呢，再继续作恶，势必威胁到本主角片酬，你不当炮灰谁当炮灰？

可怜，地球最深处、气场超级强、前途无可量的海洋霸主级反派，刚刚露面出师未捷，就被cost down。这么大老板，连个续集翻盘的机会都没给留一个....

我看本片翻译为《深海怪兽打酱油》也许更合适！

至于马里亚纳海沟Why、When and How凭空冒出这么一尊杀神巨怪？

抱歉，个中因果无可奉告，90分钟您看开心就好，编导已经没心情（经费）再往深里掰扯下去了，打烊收工！