“不可能”的《金刚川》

看完《金刚川》你会发现：





电影第一部分以李九霄的视角快节奏地把观众带入故事。





第二部分美军的视角会让大部分观众感到措手不及，会让一部分观众产生不适感。





第三部分节奏放缓，有一部分观众开始发困，但张译和吴京的戏份相对完整。





第四部分给各个线索收尾，所有主要角色都牺牲了，但是所有人都成为了主角。









对于《金刚川》的团队来说，确实像志愿军修桥一样在相对短的时间里完成了一件不可能的事情。不管从叙事、影像风格、制作水准，还有演员表演来说都达到了当今国内顶级的水平。相信经过了“金刚川”这一战役的历练，管虎、郭帆、路阳三位导演都可以有能力独立带队在相对宽松的时间里创作属于自己的“金刚川”。





根据花絮得知，电影本来是想建三座一样的桥分开拍摄让三位导演共同完成这部电影，但是因为条件有限，就选择了用三个视角重复讲一件事的方式来完成这部电影。如果自己的推测没错的话，原来的版本应该更接近第一部分。









第一部分以李九霄视角第一遍快节奏概括这个故事，而且照顾到了各个叙事线索。如果把各个视角重新调整一下戏份占比并且让其丰富一些放到第一部分里，那可能就是电影原有的样子。不过两种版本没有谁好谁差一说，因为毕竟调整的是创意，在电影概念上我推崇多动脑少用蛮力的做法。





多视角的叙事方式真的很讨巧，而且电影完成度也非常高。你会发现电影有多个衔接点，但是各个部分呼应起来很自然。多视角重复讲述一个故事，而且多个点呼应起来如此准确又没有割裂感，电影在叙事表达这一方面上已经做得相当不错了。况且，这种叙事结构在国内战争片来说应该也是第一次。









第二部分恐怕会刷掉一部分看惯了常规国产战争片的观众。电影为什么要如此正面地塑造美军形象呢，很多人会感到困惑。但是这对我来说则是一个惊喜，因为这才是战争片真正该有的样子。一个值得尊重且重视的对手才对得起我们战士的舍命牺牲。抗日神剧看多了你会发现，除了敌人是弱智以外，自己一方也是一种不太聪明的样子。能如此塑造敌人也是我们文化自信的体现，这对于我们的战争片来说是一种进步。





有一点不太满意的是，美军驾驶飞机时的表演有些过于松弛。你会觉得外国演员情绪表达得很丰满，但却缺少一种驾驶飞机的专注感和紧张感。在机窗被打破的情况下，牛仔帽在驾驶员头上是不是过于牢固了。









第三部分专注在了张译与吴京的戏份上，比较完整且鲜活地刻画了两个感情深厚的战友在金刚川护桥这一战役中的战斗生活牺牲场景。这一部分的叙事层次最深也最为细致，并且呼应了前两个部分的各个衔接点。看完这一部分你会觉得如果把张译与吴京之间的故事延长成一部长片会不会更好点。





因为前两部分节奏很快，而且重复地都是到了高潮处打断了叙事，所以第三部分在他们之后就比较吃亏。这就等于两次把观众的情绪调动起来后又要第三次让观众从头接受一遍故事。事不过三，三次的相同细节重复后会引发观众们的疲惫感，而且沉下来的叙事节奏也很可能会让观众昏昏欲睡。不过幸亏第三部分结尾总算把氛围烘托到了最高处，接下来迎接的便是电影的第四部分。









第四部分前面的所有主角都不见了，所有的主要人物全已牺牲，留下来的是一个十七八岁的眼睛被灼伤的小兵，还有存活下来的仍然冲出来舍身修桥的群像。当美军飞机中的炸弹掉落下来，志愿军们搭建起血肉之桥，《我的祖国》的旋律缓缓响起来的时候，相信人们很难不会动容。此刻，也是这部电影中自己最喜欢的部分。





小士兵如果到了现在，则是我们老一辈的英雄，但是在电影中则代表了祖国的未来，同样也代表了我们自己。





我们是否也能扛得动那座“血肉之桥”呢，这是这个电影也是这个国家留给我们自己的时代之问。



