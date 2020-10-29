长假过半，我依旧首推《姜子牙》

《姜子牙》现在的处境有点尴尬。

票房破10亿，与《我和我的家乡》一同领跑国庆档。

时光网目前仅6.8分，就连均分在9分以上的猫眼和淘票票，《姜子牙》也只有可怜的8.4分和7.6分。



即便是票房疯狂向前跑、口碑两极分化，《姜子牙》依旧是我的首推。

而在聊《姜子牙》之前，请大家先看看这篇科普文：《姜子牙靠捉妖封神？别逗了，那是电影！》。

从上面的科普文我们能够了解到，《封神演义》原著中的“封神榜”其实是一个上层决定用来选拔下层的工具，人间大战不过天上神仙策划的一场选拔游戏。

所以《姜子牙》直接跳过了我们熟悉的封神大战，故事直接承接在封神大战之后，主人公姜子牙在封神斩妖一刻因心存善念而违背师尊命令，为此被流放到了北海禁地闭门思过。

十年过去，心存执念的姜子牙对于九尾狐妖怀中的无辜元神依旧耿耿于怀，在少女“小九”出现后便一同踏上追寻问题根源的道路。“姜子牙”和“小九”这对大叔和萝莉的寻根之旅，还颇有几番《金刚狼3》的味道。

通过公路片的形式，《姜子牙》贯穿始终的是“我是谁、我在哪、我要干什么？”的核心命题。从核心命题上来说，这其实与同宗同源的《哪吒之魔童传说》是一个表达，一个非常传统的英雄式人物塑造手法。

那为什么《姜子牙》的口碑不如《哪吒》（豆瓣评分8.5分）呢？

虽然都是以悲观情绪作为基调，但《姜子牙》带给观众的悲观情绪是从头到尾，不像《哪吒》的悲观情绪在前期被大量的笑料笑果所抑制而不断累积，在最后的高潮戏上井喷而出。看得不够爽、最后哭得不够狠，这就首先留给观众一个不太深刻的印象。

其次在中心表达上，对权力系统提出质疑和反抗的《姜子牙》并没有对命运不公和挑战的《哪吒》来得更“亲民”。因为很少人会跳出系统来寻求真相，但遭受命运的不公却是人人都深有体会的。

“姜子牙”和“哪吒”的故事分别代表了成功人士的职场危机和青春期自我个性的成立，前者可能只是小部分人的经历，对于主流观众来说还是有些遥远陌生。相比之下，谁还没经历过青春期呢！

这样看来，《姜子牙》确实不如《哪吒》？

不！恰恰相反！《姜子牙》比《哪吒》更迷人。

虽然“救一人还是救苍生”的自问式口号远没有“若命运不公，就和它斗到底”的奋起式口号来得慷慨激昂、振奋人心，但它带给人的是对自我认知、探寻问题本质的思考。

恰如导演程腾曾表示“我们电影本质上是一个悬疑片”，《姜子牙》悬的是权力系统运作合不合理的疑，探的是人心是否不忘初衷的真。

从人物层面上来说，《哪吒》是一个人成长的过程，从迷茫中找到了真正的自我。《姜子牙》则是一个性格保持不变的人，在认清事物本质的过程中完成了自我的蜕变和升华。

从宏观层面上来说，《哪吒》探讨的范围是家庭和个人的伦理关系，而《姜子牙》探讨的范围则上升到了社会权力结构和人性本质的哲学问题。而这很容易让我联想到高开低走、刚刚落下帷幕的《沉默的真相》，它们二者身上有着许多相似的地方，相似的人物性格、相似的内涵表达。

或许《姜子牙》的故事完成度仍旧存在诸多不足，比如对“师尊”的刻画篇幅不够深入，对权力系统的反抗点到为止等等，但却不能因此否定它的时代进步性。

国漫崛起我们已经喊了五六年了，真正的崛起已经不单单是在美术功底和艺术表现上的提升和进步，更应该是赋予故事拥有真正的灵魂和内涵。

无论是去年的《哪吒之魔童降世》、今年的《姜子牙》，还是未来的《凤凰》，彩条屋的“封神三部曲”是不折不扣的成人寓言，它所展现的辩证思考不仅是国漫崛起的重要标志，更是传统文学与现代思潮相结合的全新展现。

这样的作品，你值得拥有。





2020年10月4日