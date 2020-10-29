网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>时光影迷会>>长假过半，我依旧首推《姜子牙》

长假过半，我依旧首推《姜子牙》

加入收藏

2020-10-29 10:05:28

《姜子牙》现在的处境有点尴尬。

票房破10亿，与《我和我的家乡》一同领跑国庆档。

时光网目前仅6.8分，就连均分在9分以上的猫眼和淘票票，《姜子牙》也只有可怜的8.4分和7.6分。


即便是票房疯狂向前跑、口碑两极分化，《姜子牙》依旧是我的首推。

而在聊《姜子牙》之前，请大家先看看这篇科普文：《姜子牙靠捉妖封神？别逗了，那是电影！》。

从上面的科普文我们能够了解到，《封神演义》原著中的“封神榜”其实是一个上层决定用来选拔下层的工具，人间大战不过天上神仙策划的一场选拔游戏。

所以《姜子牙》直接跳过了我们熟悉的封神大战，故事直接承接在封神大战之后，主人公姜子牙在封神斩妖一刻因心存善念而违背师尊命令，为此被流放到了北海禁地闭门思过。

长假过半，我依旧首推《姜子牙》

十年过去，心存执念的姜子牙对于九尾狐妖怀中的无辜元神依旧耿耿于怀，在少女“小九”出现后便一同踏上追寻问题根源的道路。“姜子牙”和“小九”这对大叔和萝莉的寻根之旅，还颇有几番《金刚狼3》的味道。

长假过半，我依旧首推《姜子牙》

通过公路片的形式，《姜子牙》贯穿始终的是“我是谁、我在哪、我要干什么？”的核心命题。从核心命题上来说，这其实与同宗同源的《哪吒之魔童传说》是一个表达，一个非常传统的英雄式人物塑造手法。

那为什么《姜子牙》的口碑不如《哪吒》（豆瓣评分8.5分）呢？

虽然都是以悲观情绪作为基调，但《姜子牙》带给观众的悲观情绪是从头到尾，不像《哪吒》的悲观情绪在前期被大量的笑料笑果所抑制而不断累积，在最后的高潮戏上井喷而出。看得不够爽、最后哭得不够狠，这就首先留给观众一个不太深刻的印象。

长假过半，我依旧首推《姜子牙》

其次在中心表达上，对权力系统提出质疑和反抗的《姜子牙》并没有对命运不公和挑战的《哪吒》来得更“亲民”。因为很少人会跳出系统来寻求真相，但遭受命运的不公却是人人都深有体会的。

长假过半，我依旧首推《姜子牙》

“姜子牙”和“哪吒”的故事分别代表了成功人士的职场危机和青春期自我个性的成立，前者可能只是小部分人的经历，对于主流观众来说还是有些遥远陌生。相比之下，谁还没经历过青春期呢！

这样看来，《姜子牙》确实不如《哪吒》？

不！恰恰相反！《姜子牙》比《哪吒》更迷人。

长假过半，我依旧首推《姜子牙》

虽然“救一人还是救苍生”的自问式口号远没有“若命运不公，就和它斗到底”的奋起式口号来得慷慨激昂、振奋人心，但它带给人的是对自我认知、探寻问题本质的思考。

恰如导演程腾曾表示“我们电影本质上是一个悬疑片”，《姜子牙》悬的是权力系统运作合不合理的疑，探的是人心是否不忘初衷的真。

从人物层面上来说，《哪吒》是一个人成长的过程，从迷茫中找到了真正的自我。《姜子牙》则是一个性格保持不变的人，在认清事物本质的过程中完成了自我的蜕变和升华。

长假过半，我依旧首推《姜子牙》

从宏观层面上来说，《哪吒》探讨的范围是家庭和个人的伦理关系，而《姜子牙》探讨的范围则上升到了社会权力结构和人性本质的哲学问题。而这很容易让我联想到高开低走、刚刚落下帷幕的《沉默的真相》，它们二者身上有着许多相似的地方，相似的人物性格、相似的内涵表达。

或许《姜子牙》的故事完成度仍旧存在诸多不足，比如对“师尊”的刻画篇幅不够深入，对权力系统的反抗点到为止等等，但却不能因此否定它的时代进步性。

长假过半，我依旧首推《姜子牙》

国漫崛起我们已经喊了五六年了，真正的崛起已经不单单是在美术功底和艺术表现上的提升和进步，更应该是赋予故事拥有真正的灵魂和内涵。

无论是去年的《哪吒之魔童降世》、今年的《姜子牙》，还是未来的《凤凰》，彩条屋的“封神三部曲”是不折不扣的成人寓言，它所展现的辩证思考不仅是国漫崛起的重要标志，更是传统文学与现代思潮相结合的全新展现。

这样的作品，你值得拥有。


2020年10月4日

6.8 

姜子牙 (2020)

影评(141)

收藏(493)

姜子牙/Legend Of Deification(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/8015681/blog/8221052/
--------------------
爱生活，爱电影，我们只为快乐而活

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
时光影迷会 13539

RSS订阅

时光影迷会

479463名成员8630个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 