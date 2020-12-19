永远铭记最可爱的人！《金刚川》

这个片子已经过去一段时间了，由于时间的关系，只是在看过后的第一时间，写了一篇短影评。不为别的，就是为了纪念自己在电影中感受的那种心情。到现在已经是过去两个月的时间了，时常想起那电影中的感受，久久回味，却又愈久弥新，于是在今天，一个还算宽松的日子，想写一些东西，纪念我们这些最可爱的人！

其实对于抗美援朝的认识，我总结我个人，在时间上有大约三个阶段。第一个阶段是初中以前，第二个阶段是高中到退役前，第三个阶段是近几年。

第一个阶段的认识是对战争的顽童般的感觉。对于抗美援朝，作为我们这代80后，最先感受的是《上甘岭》、《奇袭》、《英雄儿女》这些老电影，当时儿童玩兴，喜欢打仗，喜欢枪炮，自然对电影中所要表达的不甚了解，只是当“打仗片”看着过瘾。后来我们在课本上学习了魏巍的那篇注明的纪实文学《谁是最可爱的人》于是对那场战争的残酷有了一点认识。到这里就是基础学习中我对抗美援朝的认识，估计也是大多数人对抗美援朝的认识也就到这里了。

第二个阶段的认识，开始于我在高一从学校图书馆借阅的一本书，名字叫《黑雪》，作者是叶雨蒙。从这部书开始，我开始对抗美援朝有了另一种认识，可能是高中生的思想日臻成熟了，思考问题就更深入了。紧接着就是十年的军旅生涯，这期间我翻阅了大量的关于抗美援朝的书籍，特别是在军校期间，图书馆中关于抗美援朝的书籍是我最喜欢借阅的，当时的目的很简单，就如同我通读《美军作战手册》一样，就是时刻准备着同美国人打一仗。感觉这些经验在未来的战争中会用得上！通过学习，我深刻地了解了当时抗美援朝的重大意义，和当时对志愿军来说是多么残酷！

第三阶段，是近些年来。随着我们同美国的关系紧张起来，特别是抗美援朝精神精神的大力弘扬。加上近几年看了抗美援朝残疾军人朱彦夫写的《极限人生》、《男儿无悔》等书，对抗美援朝又认识的更深！期间，我还在朋友圈中跟那些我认为思想不正确的人经行了彻夜的留言回击，好不惬意！

正是怀着这样的感情和认识，我去看了《金刚川》。我给这部片子的评分是很高的！虽然有些地方有瑕疵，但是，这部片子要讲述的故事和要表达的情感，我是十分认可的。虽然在平行叙事上有些稚嫩，有些的细节还可以更精准，但是丝毫没有影响片子中的那种震撼！就像我在预告片放出来后，给朋友说的“当我看到飞机机炮打在人体上那瞬间的血肉模糊，我说这部片子用了心”。现在再看《上甘岭》我能充分体现当时创作者们在电影中要表达的深刻内涵，虽然表演手法和技术手段现在看来很简陋，但是，电影中表现出的那种“敢于牺牲的精神”确实无比真实和深刻的，无法否定这部电影的经典地位。

作为当过兵的人，其实对于牺牲的理解是有个过程的，那是从“恐惧”到“无畏”的升华，特别是看着身边的战友倒下，那种人内心中的无畏就会迸发出来，有着敢于牺牲的巨大能量。这些在电影中都淋漓尽致的表现了出来。无论是张飞和老关，抢着到明炮位，其实那是将生的希望留给战友；还是老关牺牲后，张飞和闫瑞之间那点烟时的谈话，其实那是一种对拼命的诠释，大家都是时刻准备去牺牲的；还是高连长牺牲前弥留之际对刘浩交代任务，那种对于胜利的渴望已经超越了一切。后来，用人架起的桥梁，不正是我们在抗美援朝中给美国人最大的教训--“中国人最厉害的武器就是‘不可能’”！是呀，正是我们这些最可爱的人的这些精神，才有了“天下没有‘不可能’”的豪迈和信心。正像杨根思所说的那样“不相信有完不成的任务,不相信有克服不了的困难,不相信有战胜不了的敌人”！这是何等的气势！

这些都是抗美援朝中我们那些最可爱的志愿战士拥有的集体精神！这也是我们能在力量那么悬殊的情况下，敢于同美国人打仗，而且能够取得胜利的最主要的原因！也是我们目前面对更加复杂的国际形势，并且已经缩短了很大差距情况下，不可缺少的精神！70年前，我们不曾怕过，现在我们就更加不用害怕！难道退缩，敌人就会变成朋友？那是弱者的“阿Q”，一厢情愿。只有同敌人进行殊死的战斗，把它打疼打怕打败，它们才不能欺负我们！

所以，这部电影是真实的，是好片！因为，它再一次让我们记起那些70年前的最可爱的人。这些人我们必须永远铭记，而且让我们的子子孙孙都要铭记！因为，中华民族的历史上，他们这些人才是中华民族的脊梁之所在！