《神奇女侠1984》：请忘掉你背后那个肉身凡胎的男人

1984年，美国华盛顿，黑云压境，天地变色，周遭混乱不堪，仿佛末日来临....

街道一角，必须在放弃男友和拯救世界中做出选择的女侠紧紧拥抱史蒂夫，她失声痛哭：

“我不能再次失去你，我已经无法再爱别人”

“你必须放弃我，黛安娜，因为我早已死去”

....

黛安娜心如刀割，她最后一次亲吻男友，决然松手，转身，迈步，奔跑，加速….

巨大的痛楚袭遍全身，失去的神力开始一点一滴回归体内....

心碎的黛安娜越跑越快，腾空而起，任凭脸上的泪水被吹散在1984年的风中....

较首集而言，本集更像是一位女导演的作品，编导心思细腻的展现黛安娜在人类社会的日常生活和心情变化，力图将神奇女侠还原成一个普普通通，同样有着七情六欲的凡人。

动作场面的出现频率则被大段文戏压缩到比首集还少，彻底开了倒车。这不太符合好莱坞超英电影若前作成功，续集一定会场面升级的惯例，毕竟观众的期待值会上升。

回想一下，观赏度最佳的动作场景，似乎要属开场的天堂岛女铁人大赛，而那时候的黛安娜，还是个未成年的小女孩。

百货商场里女侠首秀牛刀小试，再赞一次身材修长挺拔的加朵，现身出手时英姿飒爽，赏心悦目，真言套索越耍越溜，百变功能越发强大。

实不相瞒，进电影院的一半原因，就是因为成功的选角加朵。

商场里这段戏并不惊险刺激，但个人很喜欢，不仅各种服饰和布景完美再现上世纪80年代气质，连制敌而不杀敌的喜感打斗模式，也复古有趣。

全片剩余两场重头动作戏尽管也比较精彩，但在视觉火爆程度方面，已经无法满足观众们见多识广的双眼，更为不幸的是，这部分还被电影的多款预告片反复曝了光！

幸运的是，影片剧本编排逻辑顺畅，情绪饱满，出色超越了首集，对于前作中死去男友的复活，给出了一个与剧情严丝合缝、完全挑不出毛病的解释，富有想象力的设置如童话般浪漫讨喜，非常巧妙。

男友史蒂夫的现身和离去，再次为女侠蜕变为女神立下汗马功劳。成长中的蜕变，有时候必须承受心灵撕裂般的剧痛....

脆弱的凡人如此，

强大如Wonder Woman亦如是。

一对情侣真心相爱、却无法继续相处的诀别场面悲伤而虐心，情感杀伤力激荡心灵，成为全片最难忘的桥段！

黛安娜，现在你可以忘记那个肉身凡胎的男人了，去战斗吧！

PS：片尾有彩蛋