《江湖告急》：还没拍《紧急救援》时的林超贤

近期电影界口碑总在上演“物极必反”，这话指的不一定是小四的《晴雅集》，但一定指的是林超贤的《紧急救援》——这部命途多舛的电影近期正式上映，就遭遇口碑滑铁卢，让刚刚被誉为北上的香港导演中的主旋律生力军的林超贤被打回原形。

有些影迷说这是林超贤口碑翻车，而在我看来这只是林超贤在主流商业片创作中的又一次迷失。只不过在上一次的迷失中，林超贤至少还有作者表达，而这份作者表达充分体现在他千禧年的作品《江湖告急》中。

当然，说《江湖告急》是林超贤拍得最好的电影实在有失公允，因此创作这部电影的时候，林超贤才刚刚脱离陈嘉上副手的身份（对，就是拍了《精武风云》又拍了《画皮》的陈嘉上）单飞——尽管此前凭借联合陈嘉上执导的《野兽刑警》斩获了香港电影金像奖最佳导演，但或许在林超贤看来，长期跟在人家的背后付出，参与的项目再成功，自己在当中也没什么存在感。于是在完成《公元2000》的拍摄后，他告别了陈嘉上，以自己的独立导演处女作《江湖告急》迎来了自己的公元2000。

离开了创作上的引路人后，就意味着需要打造属于自己的风格，才能至少保证在影视界稳稳立足。《江湖告急》就这样成了林超贤脱离陈嘉上监制后首个创作迷茫期的一个标志，再加上新晋导演常见的表达欲过于强烈的老毛病，使该片注定无法成为绝对的经典。但《江湖告急》在林超贤的导演履历中独一无二是真的，它作为香港电影界难得的异色佳作也是真的，原因无他，三个字：反类型。

反类型，顾名思义，就是不按类型片的套路出牌。《江湖告急》片如其名，讲的确实是警匪江湖的恩怨，主角还是如假包换的黑帮老大。但开场就学王家卫延时摄影加旁白，对看惯了银河映像的观众来说，这就尼玛离谱；梁家辉演的主角黑老大刚出场就谈判，对方却净说一些看似教做人的话，逼得黑老大随手拿身边的酒杯酒瓶砸脑袋，还自带升格效果；老大遇刺、清理门户这些吴宇森、杜琪峰都玩得逼格十足的戏码，在这部电影里取而代之的是贱格，杀气没有，江湖气更没有，神经质的插科打诨倒不少，连关公显灵都有了……纵观全片，黑帮纷争直到结局前都没怎么看到，倒是各种脱线幽默充斥其间；而影片的电影语言似乎并不在乎这是黑帮故事，运用上放飞自我，得罪完了陈嘉上、杜琪峰、吴宇森等警匪片的大拿，再顺便学点香港新浪潮的技法（甚至许鞍华还过来客串了），不禁感慨：林超贤，你志在革香港警匪片的命啊！

不难理解林超贤为何要通过《江湖告急》反类型，作为新导演，要想在电影界独树一帜，比尝试新类型、新风格更便捷有效的，是对自己过往的创作线路进行致敬或颠覆。林超贤在《江湖告急》表现的导演风格让人一时捉摸不透，很明显就是想让人忘记《野兽刑警》，与自己协助陈嘉上的从业生涯道别。这么拍电影算不上得不偿失，通过这么一部不仅反类型、却又各种类型元素痕迹的电影，各大制片方可以看出林超贤驾驭各种类型片的潜力；而对电影史爱好者而言，如此丰富而外放的表达，是导演思想溢于言表的表现，不仅很好理解，甚至还提供了足够大的解读空间。

不过话说回来，林超贤又是如何运用反类型的手法诠释“江湖告急”呢？其实这些反类型的电影语言都只是林超贤作者表达的第一步，即对之前人们通过电影或江湖传说了解的“江湖”进行解构。将那些看似杀气十足、心怀鬼胎的江湖中人解析，你我都会惊讶地发现，名号之下的他们也是普通人，也愁衣食住行，男的怕病怕死，女的怕没人疼没人爱——所谓的江湖纷争拆分来看，构成因素也不过如此——本质上和咱们没什么分别。而这些个人柴米油盐的烦恼和小家小情小爱的恩怨凝聚起来，也会变成一波三折的江湖纠葛，就像黑老大怎么也想不到有个古惑仔仅仅因为不能加入他的帮派，后来会一步步成为暗杀他的人？而这就是林超贤作者表达的第二步，即将这些小人物的小情感收集归纳，建构成他理解的“江湖告急”。

很多97前后出品的港产片或多或少都有关于回归的焦虑，那么《江湖告急》里也有这种焦虑吗？毋庸置疑，还是有的。正如笔者方才阐述，回归前的香港经济文化黄金期的背后，也是一个个从业者纯粹的理想追求的驱动。这些追求有的是自由表达和创造，看似很崇高；有的很现实，就像《五亿探长雷洛传》最后那句台词，“人打拼这一生就是为了吃饭”；有的听上去哭笑不得，居然只是为了过把名人瘾、追到心爱的那个TA……正是这些纯粹的追求，促使着很多从业者拼命奋斗，才为香港曾经的繁荣积累了活性资本，只是少不了恩怨情仇之类的纠纷。但在市场经济的正常发展下，这些问题不可避免，反而是回归后，官方对经济文化的干预更多了，这些纯粹的欲望驱动都不能堂而皇之地存在了，勃勃生机逐渐消减，但危机难道也会跟着消减吗？并不会。在《江湖告急》结尾，黑老大感慨时代变迁，香港的黑帮江湖一时半会儿很难再有栖身之地了，倒不如想当年出逃英国避避风头一样，和老婆一起到国外跑路。但最后的狙击枪目镜视角显然在说明，江湖恩怨真的逃得掉吗？宿命真的摆脱得掉吗？就像包括林超贤在内的香港创作者，在回归后陆续北上，进军大陆影视圈，有了新的市场、看似友好的政策和更强大的资本，他们看似吃得更开，但他们真的摆脱了作为香港创作者的局限了吗？他们真的会一直被内地的同行敬仰、被留守香港的同行羡慕吗？

从目前《紧急救援》的风评来看，没了前作的真实事件蓝本和爱国情怀加成，林超贤在动作大片编导上的问题开始显而易见。只能说和大陆大多数从业者比，林超贤行活比较熟练，态度还算认真，但以类型片的标准来看，他依然不是老手，更谈不上超越陈嘉上。不过，如果，如果他肯放下对主旋律动作大片的痴迷，能以平常心多创作像《江湖告急》那样未必叫座、但个人表达足够掷地有声的风格化作品，那么作为作者型导演，他应该还会带来更多的惊喜。

（文章首发于公众号“侠影映画”，刊登标题：《新片口碑扑街，林超贤老矣，尚能饭否？》微信号：Knight-of-Film，署名：脑洞人）