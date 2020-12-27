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《拆弹专家2》：生死时速华语版

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2020-12-27 10:17:54

标题其实不太精准，对于本片更贴切的描述，我认为应该是《全面回忆》+《无间道》+《生死时速》！

 

现在你大概能猜出这部电影有多好看了吧？

 

 

王晶看完《拆弹专家2》后爆了句粗口：真他妈的好看！

 

王导话糙理不糙，在港产警匪片中纵向比较，本片商业元素之丰富，特效场面之火爆，故事之扣人心弦，已经超越了前几年个人印象很棒的《寒战》系列，直奔更早的《无间道》经典而去....

 

现在你肯定能猜出这部电影有多好看了吧？

 

 

港产电影确实一直在沉寂，精品难现，但《拆弹专家2》非常亮眼！

 

用一丝不苟的精良制作抓住你的视线。几场拆弹桥段或紧张或揪心，每场都有新意看点。炸香港机场，和青马大桥两道A级硬菜特效扎实，大场面毫不露怯；

用构思精巧而不落俗套的剧情牵引你的头脑。刘青云刘德华两大影帝坐镇，核心主角的身份之谜在正邪反转中制造出迫人的戏剧张力；

用角色之间细腻动人的感情戏激荡你的心灵。警队成员之间的情同手足，面对生死抉择时的相互信任和托付，男主角拆弹无数却拆不掉与女主角的感情线，都能准确击中我们内心最柔软的地带；

 

这些刚柔并济的剧情编排，在强有力的宣称
———港片精神不死！

 

 

忽然发现红了多少年的刘德华同志不但是演艺界劳模，更是华语警匪片中的拆迁专业户。

不信？

他主演《风暴》，中环被炸的地动山摇！
主演《拆弹专家》，轰塌香港海底隧道！
主演《扫毒2》，飙车摧毁香港地铁！
主演《拆弹专家2》，拆断青马大桥！
对了，还变本加厉把香港国际机场一把崩掉。虽然是YY，但场面意图均表露无遗！

 

华仔啊，香港就那么大点儿地方，你搞暴力拆迁能不能手下留情，给他留一口气活下去啊！

 

 

毫不夸张的讲，大银幕上的刘德华，已经造成香港直接经济损失逾千亿港币，不负片中头号“恐袭通缉犯”的鼎鼎大名！

 

你不看他，还打算看谁？

 

7.6 

拆弹专家2 (2020)

影评(29)

收藏(143)

拆弹专家2/Shock Wave 2(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1185234/blog/8223594/
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