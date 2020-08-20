2019年国产动画电影创作综论

杨晓林 孔曼璐 《电影评介》2020年第9期。

摘要：2019年国产动画电影票房成绩惊人，真正地进入了自身的“新时代”：航母式的巨片树立了新标杆；全龄向和少年向作品已成擎天柱石；品牌动画已具规模效应；题材方面开疆拓土，涉及范围空前扩大。存在问题在于：过渡依赖IP的加持而操奇逐赢，创新潜力不足；中外合拍片“文化混搭”，有喜有忧；票房两极分化，逐鹿国际市场“道阻且长”。

关键词：国产动画电影；叙事艺术；IP开发；中外合拍

2019年上映的国产动画电影较2018年数量变化不大，但票房增幅惊人。调查显示，“国产动画电影上映31部，总票房70.95亿元。”[1]如此傲人的成绩，不仅归功于《哪吒之魔童降世》缔造的50.01亿元梦幻般的票房奇迹，也在于第二梯队、第三梯队的稳步发展，观众基础坚实。最为重要的，是由于成人向动画和全龄向动画已然做大，品牌动画继续擎天架海，题材领域拓展很多，中国动画的工业体系初具雏形。但毋庸讳言，国产动画积弊依然，诸如过度IP依赖，原创性不足，合拍片的文化表达和民族叙事差强人意，票房两级分化依旧严重等。但无论如何，2019年是中国动画电影扬眉吐气的一年，是值得额手称庆的一年。

一、成功之处

2019年国产动画电影成人向动画增多，全龄向作品蔚然成风，出现了中国影史票房第二的巨片，系列化作品振奋人心，品牌动画成为中流砥柱，制作精良者比比皆是，叙事能力稳步提高，中国动画电影真正地进入了自身的“新时代”。

（一）航母式的巨片树立了新标杆。

2019年全民热议的现象级作品为《哪吒之魔童降世》，它打破了动作大片和喜剧电影霸占票房冠军的历史，它以不可思议的票房成绩，树立了国产动画电影创作的新标杆。

《哪吒之魔童降世》植根于民族传统文化，建立起符合当下商业语境的叙事模式。影片将受众定位为全龄向，将成年观众从儿童的“陪伴式观众”，转变为独立的受众群体。在主题上，重新演绎了经典名著，融入了当代价值观，以“我命由我不由天”“若命运不公，就和他斗到底”的现代情感认知，奠定了整个电影的热血基调。把哪吒和敖丙原有简单的敌对人物关系，改编为一体两生，相生相克，合二为一的新思路，在哲学层面有了更深层次的升华。龙王也不是海里的霸权者，而是被禁锢在海底镇守妖兽，龙族的悲剧命运令人深思；而公孙豹和太乙真人则为当下职场白领阶层的写照。《哪吒闹海》中不苟言笑、严厉苛责的陈塘关守将李靖，在本片中成了一位爱子心切，不惜以命换命的父亲……从父子情、师徒情、友情，到生而为魔却要和命运斗到底，影片多维度地讲述了少年成长的故事。“《封神演义》中的哪吒‘剔骨还肉’了断父子情，不依不饶欲弑父复仇，颠覆了人伦之常。《哪吒闹海》把‘剔骨还肉’改成为百姓免受荼毒而挥剑自刎，删除了‘寻父报仇’的情节，比之原作有改观。但李靖挥剑砍向儿子，试图‘大义灭亲’的情节，还是有违人伦亲情，有违儒家核心文化价值观。而《哪吒之魔童降世》用宏取精，拨乱反正，使家族责任和人伦之礼重回儒家纲常。”[2]

日式二维动画《罗小黑战记》，致敬“吉卜力”，从创意、主题、人设、场景到视听语言都表现不俗。在走上大银幕之前，网剧版《罗小黑战记》从2011年推出第一集直到今年，八年共出了28集，每集不到7分钟，是典型的快销品“泡面番”，其表情也广泛活跃于微博、微信、QQ等众多平台，积累了自己的粉丝群。电影版采取了不同于剧集的创作方式和讲述节奏，为了让未看过剧集的观众理解电影的概念设定和世界观，前半部分做了一定的剧情铺垫和世界观科普。而为了让“老粉”有更多的观看乐趣，电影中加入了多个与剧集相关的“小彩蛋”。《罗小黑战记》从番剧、漫画、游戏网络世界走上大银幕，自觉与不自觉地进入了跨媒介叙事，这种探索极具示范意义。

还有《白蛇:缘起》，为民间传说的动画改编提供了赓续鼎新的范式。影片大刀阔斧的改编经典IP《白蛇传》，将叙事视点放置在阿宣对白蛇的拯救上，这一点一反原著中白蛇为了爱情与法海拼死斗争的“女权主义”主题，赋予了阿宣新的性格，他不再怯懦，敢爱敢恨，甚至为了能与白蛇在一起而幻化为妖，阿宣的男子气概与牺牲精神是原著不具备的。影片将故事时空置于五百年前，这一前世的身份设定与性格重置合情合理。与此同时，“缘起”二字所引出的故事在《白蛇传》整体故事结构中所占据的起因地位，也蕴含着中国传统文化中的因果轮回思想。白玉不毁，孰为珪璋？对白素贞与许仙爱情故事“毁弃性”的再创作，既契合了人们对神秘东方文化的探究，也迎合了观众对浓烈的爱情故事的“陌生化”期待。借经典IP打开市场，用全新的故事、角色与精神吸引更多观众，《白蛇:缘起》的探索提供了较为成熟的商业化改编模式。

（二）全龄向和少年向作品已成擎天柱石。

2019年上映的31部国产动画电影中，全龄动画和少年动画作品占比增多，已成主流和柱石，少女动画和女性动画屈指可数，仍处于探索期。新世纪以来问世的现象级作品中，几乎都是全龄动画，甚至“成人向动画”。“如《风云决》《魁拔》《大圣归来》《大鱼海棠》《哪吒之魔童降世》皆名噪一时，可称之为风向标作品，也正是由于这些作品成为全民性的话题，业界和学界才一次又一次欢呼‘国漫崛起’。”[3]人们对动画的印象，已经不再停留在只是给小孩子看的“幼稚作品”的层面上。近年来，“‘小手拉大手’的观影模式正成为动画电影获得高票房的基础，低幼向动画电影的减少，与全龄向的动画大行其道乃是大势所趋。”[4]

就2019年而言，以《哪吒之魔童降世》《白蛇：缘起》《江南》《罗小黑战记》《全职高手之巅峰荣耀》和《江海渔潼之巨龟奇缘》《疯狂斗牛场》为代表的少年动画。其观众基本都是中学生，甚至还有大学生，也以青春、励志、成长、亲情为主题，会涉及对现实社会的批判或隐喻，对人性的探讨，一般不会太“暗黑”复杂。如《疯狂斗牛场》，“讲述的是人类骄横无耻,企图把整个动物界变成任其宰割的屠场,动物们开始了既无安全感又无尊严的悲催生活。就这样,地球变成了魔界,首先觉醒的是公牛王国。他们要反抗人类的暴政，夺回自由的生活。”[5]影片当中有很多的反转,它们围绕着设局、欺骗、镇压、计划、爱情、起义等等曲折过程,渲染出了对现实社会的批判或隐喻。

全龄向的动画大行其道乃是大势所趋。以2019年上映的30多部国产影院电影为例，全龄动画不完全统计也有20部之多，可视之为“动画观”和观众定位趋向成熟和理性的一年。主要有《闯堂兔3囧囧时光机》《熊出没·原始时代》《小猪佩奇过大年》《参娃与天池怪兽之瑞雪兆丰年》《青蛙王子历险记》《功夫四侠：勇闯地宫》《猫公主苏菲》《悟空奇遇记》《空天战队之星兽大战》《潜艇总动员：外星宝贝计划》《猪猪侠不可思议的世界》《未来机器城》《美食大冒险之英雄烩》等。事实上，一些电视动画品牌是低幼动画，但其制作的影院大电影却是面向大众的全龄动画，最著名的就是被认为面向“低幼龄”观众的《熊出没》系列。春节档推出的《熊出没•原始时代》从内容、叙事、角色设计、配乐等方面，提供了一个完整的、易于被儿童理解同时也能被家长接受的“合家欢”故事。总之，“动画观众定位走向成人化和全龄化，并形成完备的商业类型片模式，是动漫发展的必然之路，更是动画产业成熟和繁荣的标志。”[6]

（三）品牌动画已具规模效应。

众所周知，中国动漫产业的“转型”是从注重数量转为注重质量，而其“升级”则是从规模拓展转向品牌创造，品牌创建对于中国动漫产业和中国电影的可持续发展极其重要。品牌的大小决定市场空间的大小，动画电影的快速崛起离不来国内电影市场的成熟，系列电影虽然上映数量基本维持不变，但由于同一系列已有的场景、人设、及叙事套路可以蹈袭，制作团队磨合和管理模式已很顺畅，内耗小，这使的制作成本大为降低。同时系列作品具备的规模效应也使得品牌作品的“性价比”大增，极具市场竞争优势，加之观众对品牌的“观影期待”使得宣传费用大为节省，故在正常情况下票房的增长基本可以预期。“围绕相同题材进行系列电影创作是动画电影品牌创建的一个重要而有效的模式，因为‘品牌’的标识性需要通过作品的系列形式、在反复出现中进行强化，其优质性也在这种系列创作中得以验证。”[7]《熊出没》系列作为国产动画电影中最卖座的作品，成为每年一部贺岁档全家欢电影的首选，《熊出没•原始时代》是“熊出没”系列大电影的第六部，依靠扎实的质量和长期积累的受众，获得7.01亿元票房，比起前作《熊出没•变形记》的6亿元又上了一个台阶，此前被业界猜测可能会产生的续集疲态并未显露。《潜艇总动员》系列运用独特的市场策略，以坚守档期形成累积效应：一方面，稳固观众的消费习惯，另一方面也对影院的排片产生积极的引导作用，在‘六一’档期国产动画电影中形成首选《潜艇总动员》的印象。2019年度的系列作品还有《钢铁飞龙之奥特曼崛起》《闯堂兔3囧囧时光机》《功夫四侠：勇闯地宫》《赛尔号大电影7：疯狂机器城》《昆虫总动员2》和《萤火奇兵2：小虫不好惹》等。总之，这些品牌动画的可持续发展基本依赖的是系列作品的规模效益。

（四）题材方面开疆拓土，涉及领域空前扩大。

2019年国产动画题材多样，异彩纷呈，各尽其妙，做到了“百花齐放才是春”。《巧虎大飞船历险记》首开国内互动观影模式先河，聚焦时下热门的“二胎话题”，引发了家长的情感共鸣和讨论。《全职高手之巅峰荣耀》以电竞为主题，“具有‘网文第一IP’的头衔，开发迄今已有八年，不仅热度待机时间长，还以电竞网文IP打通全产业链，延覆盖动漫、真人影视剧、广播剧等多线领域。”[8]《疯狂斗牛场》营造了一场全体动物的狂欢仪式，呼吁环保。《雪人奇缘》可谓是“动画风光旅游片”，以奇幻的方式展现了千岛湖、黄山奇峰、油菜花田、乐山大佛、珠穆朗玛峰等中国美景。《美食大冒险之英雄烩》是“美食题材”电影，包子、面条、饺子、油条、馒头、花卷、烧饼等习以为常的食物变成了生动活泼的动画形象，还有木讷刻板的寿司族的武藏、愤懑不平的食物族章鱼、咸鱼等，而油菜花林、白菜海浪、豆腐沼泽等组成了五彩斑斓的大自然。“过年”题材的《小猪佩奇过大年》作为真人动画，表现形式是开创性的，纯粹不是为了讲一个起承转合的故事，而只是表现春节期间的习俗和过程，颇有寓教于乐的综艺节目的味道。科幻题材的《未来机器城》貌似少女动画，实则是成人动画，表现机器人与人类的战争，颇有《未来战士》一样的“人工智能批判”的意味。民间故事题材《江海渔童之巨龟奇缘》则是一部兴废继绝的“高仿剪纸片”，渔童与神龟的故事设计类似于“人参娃”的故事。军工题材的《江南》则与宫崎骏《起风了》颇相近，讲述的是“大国制造”与“工匠精神”的缘起，把中国近代史上令人扼腕的甲午海战动画化。文化探索题材的《悟空历险记》则是以中国文化的典型代表——神仙，诸如玉帝、太上老君、二郎神、哪吒、孙悟空等，和西方文化的典型代表——圣诞老人及鲁道夫之间的冲突制造喜剧笑料，尽管有贬低丑化中国神仙之嫌，但把中西文化冲突动画化的创意却是不落窠臼的。

二、存在问题

2019年国产动画发展形势较好，但潜在和暴露的问题依然不可小觑：一些动画作品纵使有IP支撑，然而出类拔萃者寥寥；中外合拍片增多，但“中西合璧”有喜有忧；一两部爆款难以代表行业的整体水平，国漫发展依然是荆榛满目，任重而道远；高票房占少数，多数票房表现不佳，整体水平需要提高。

（一）过渡依赖IP加持而操奇逐赢，创新潜力不足。

近几年，IP运营在我国动漫、影视产业中迅速兴起，具有很大发展潜力，也存在经验、模式不成熟等问题。动漫产业的核心资源是IP，“IP运营的实质就是依托产业链各环节的分工协作，对创意内容进行多元化、系统化的产品开发和价值增值，包括对创意产品进行投资研发和多媒介转化（如动漫、影视和游戏之间的改编创作），通过粉丝营销和版权经营实现多元盈利，再通过品牌授权开发衍生品消费市场（玩具、时尚、会展、主题乐园等），从而实现商业价值的最大化。”[9]从IP来源的角度看，在31部国产动画影片中，有8部是从电视动画或游戏转变而来：分别是《熊出没•原始时代》《小猪佩奇过大年》《参娃与天池怪兽之瑞雪兆丰年》《空天战队之星兽大战》《猪猪侠不可思议的世界》《全职高手之巅峰荣耀》《罗小黑战记》《美食大冒险之英雄烩》；还有7部有“前史”的系列电影：《钢铁飞龙之奥特曼崛起》《闯堂兔3囧囧时光机》《功夫四侠：勇闯地宫》《潜艇总动员：外星宝贝计划》《赛尔号大电影7：疯狂机器城》《昆虫总动员2》和《萤火奇兵2：小虫不好惹》。这15部有IP加持的影片共获得国产动画电影票房总数的19.7%。

IP意味着受众的积累、投资风险的降低，而动画这一片种由于前期投入周期长、后期可利用率高等特征，会比真人影视更加依赖 IP的建构和产业链的发展，因此，当电视动画积累了一定的受众基础后走上大银幕已成为一大趋势。但同时，作为跨媒介叙事，当电视动画的电影化，需要面对受众的扩大化、故事叙述重心的调整，主题的拓展，角色和场景的增删等诸多调整点，并非简单的原文本的“搬家”。而“花根本艳，虎体原斑”的思想如同缴天之幸，风险极大，改编更是要慎思慎行。单纯依靠系列电影卖个“脸熟”的时代已成明日黄花，观众对于影片质量本身的要求越来越高，更期待模式的求新求变，导致票房和口碑呈现出直接关联的态势。

最著名的个案当属《熊出没》，从电视动画到电视电影、电影、舞台剧、主题公园，“熊出没”渐渐成长为国产动画的“大IP”。2019年的《熊出没·原始时代》明确定位为“合家欢”电影，这是它成功地在佳片云集、类型丰富、竞争激烈的春节档突围的关键所在。中英合作打造贺岁动画的《小猪佩奇过大年》则是一个反面教材。不管是几年前引进中国的电视动画《小猪佩奇》，还是之前红遍网络的“社会佩奇”，抑或是2019年再度走红的“硬核佩奇”，都极大拓展了这一IP的覆盖面。想必就是看中了IP的“国民度”，同时又正逢中国的“猪年”，契合假期新年氛围的亲子题材等因素，但动画大电影却口碑不佳。该片凸显了制作团队的心余力绌，对于本可以充分利用的 IP基础，以及可以大做文章的真人动画电影这一类型都造成了极大的浪费。影片从多个角度暴露了一个相当成熟的电视动画IP，在进入院线时可能会遭受的诸多难点和困境。除此之外也有不少打着“擦边球”的作品，如票房稍好的《钢铁飞龙之奥特曼崛起》，“尽管冠以日本IP“奥特曼”的头衔，却完完全全是国产动画，不仅质量粗糙，还存在争议较大的侵权问题，纯粹是依靠‘奥特曼’这一名头招揽不明就里的低幼受众的圈钱之作，是值得引起警惕的市场乱象之代表。”[10]另一作品《闯堂兔3囧囧时光机》，尽管制作技术很高，但剧情上却存在硬伤，形象标签化，叙事缺乏逻辑，情感表现生硬，都使得这部“看上去很成功”的作品实际却不尽然。

IP的积累极其不易，一个粗制滥造的作品却会在一夜之间重创原始IP的价值。纵观中国动画市场，对IP增光添彩动画形象和作品还是凤毛麟角，大多数续作和改编作品还需深谋远猷，谨慎行事，才可浴火更生。

（二）中外合拍片“文化混搭”，有喜有忧。

近几年中外合拍的动画片数量激增，质量也有所上升，这些都为“走出去”的战略目标做出了贡献。据不完全统计，2019年上映的合拍动画电影至少有5部，分别是《白蛇：缘起》（中美）、《雪人奇缘》（中美）、《小猪佩奇过大年》（中英）、《宠物联盟》（中德）、《昆虫总动员2》（中法）。其中《白蛇：缘起》《雪人奇缘》和《小猪佩奇过大年》都取得超过1亿元的票房。打响2019年动画电影市场第一枪的是《白蛇：缘起》,由追光动画和美国华纳兄弟联合制作。凭借良好的口碑实现了票房逆袭，国内票房达4.42 亿元。与以往的中美合拍片不同在于，它基于中国本土市场，照顾中国观众的观影习惯，实现了本土化的定位和国际化的类型叙事，给一直受到观众质疑的中美合拍片提供了另一条解题思路。《白蛇：缘起》取材于中国民间神话，画面和人物造型都充满了古色古香的中国风，同时兼具现代、国际通用的人物造型和叙事风格，凭借良好的口碑和网络热度实现票房逆袭，成为国产动画开年第一大惊喜。

令人遗憾的是，有些动画电影打着“合拍”和“精良制作”的旗号，实际上却乏善可陈。如《昆虫总动员2-来自远方的后援军》，由法国福图里康电影公司及北京天生之道文化艺术有限公司联合出品，由被誉为欧洲动画圈“神雕侠侣”的海琳·吉罗和托马斯·绍博夫妇编剧兼执导，但最终只收获了1645万的票房成绩。尽管号称制作水准、技术水平高，中法合作以此来吸收法国的先进经验，弥补自身不够国际化的故事和技术短板。但是这部动画电影在创作过程中，完全照搬了先前的故事模式和表现形式，力图给自己镀一层金边，但因枉顾国情而败北。“一部动画片并不是请了好莱坞编剧、导演就一定能成功，落脚点还是在于作品本身，这方面失败的案例远远多过成功的案例。即使我们有虚心学习的心态，也千万不能低估中外动画人的文化差异和沟通难题”。[11]在当下尚不成熟的制作和市场环境中，更应理性、务实地看待中外合拍。

除此之外，不少中外合拍片丧失了中华文化的内核，对于中国文化和价值观等承载不够。如中英合作打造的《小猪佩奇过大年》的先导宣传片——《啥是佩奇》一夜间引爆社交网络，各大明星、各大品牌纷纷以“佩奇”作为营销点，展开铺天盖地版的宣传造势。但影片却和观众预期不一致，口碑跌落，票房急剧下滑，最终遭遇滑铁卢。作为一部“非故事型”合家欢电影，没有完整的故事框架，这种意欲突破窠臼和陈规的勇气可嘉。影片探讨的是南北方的文化差异，家庭内部双方父母关系的差异等等，但是这些问题都是停于表面，一笔带过，用隔断式的歌舞、动画来“普及常识”，低幼观众也许可以接受，但这显然超出了成人观众的期待，显得不伦不类。合家欢“萌宠聚会”动画《宠物联盟》讲述的是流浪狗罗杰和废弃机器人鲍勃带领被抛弃的宠物们，打败试图用机器人代替人类的统治者弗兰克斯通的励志故事。但这部“中德制作”好莱坞化严重，缺少中国魂。

虽然讲“创意制胜、内容为王”，今年来不乏创意极佳，内容优质的作品，但电影是叙事的艺术，现阶段能把中国故事讲的特别精彩的作品还是寥寥无几，很多合拍动画叙事创新乏力，就是一些被众口热捧的作品亦是瑕瑜互见。合拍的初级目的是提高制作水平，但终极目标是促进国内动画市场的成熟与发展，并进军国际市场，向世界传播中国文化和中国形象。但无论如何，“讲好中国故事”才算秉本执要，抓住了问题的核心。

（三）票房两极分化，逐鹿国际市场“道阻且长”。

2019年票房在1亿元以上的影片有《白蛇：缘起》《熊出没•原始时代》《小猪佩奇过大年》《哪吒之魔童降世》和《罗小黑战记》，这5部影片虽然不全是“金相玉质”，但累计票房达到了66.09亿元，取得了国产动画电影总票房93.15%的份额；票房在5 000万至1亿元以上的影片有《全职高手之巅峰荣耀》，该片的累计票房是8558.4万元，占总票房的1.2%。其余剩下的24部影片共计票房为4亿，占总部数80.7%的比例换取了5.64%的票房总量。缺少反复打磨的《天池水怪》，以7.6万的最低票房惨淡收尾。从以上反馈可以看出高票房电影占据少数，多数电影票房不佳。

新世纪以来，成人向动画电影的数量不多，但时有“爆款”出现。2015年的《大圣归来》，获得9.56亿元占到总票房20.5亿元的46.6%。而2016年的《大鱼海棠》，其票房占当年国产动画总票房的43.3%，成人向动画电影的成败左右当年国产动画电影总票房表现。2019年票房1亿以上的5部电影当中，《白蛇：缘起》《哪吒之魔童降世》和《罗小黑战记》均属成人向。除此之外，其他两部有过前史的IP系列动画《熊出没•原始时代》《小猪佩奇过大年》，则是将低幼化的电视动画转型为全龄向的影院大电影。

抛开过亿的五部影片，多数电影票房表现仍然不佳。在低幼向动画电影范围内，票房集中于知名IP电影的趋势越来越显著。因此，要想在低幼向动画电影领域取得票房成功，需要知名IP，反之则是警示。传统只打低龄牌的动画电影并不会受到观众的追捧，在动画电影市场上成绩出现明显的下滑。相反，内容好、创新形式高的作品受热捧。

尽管国产动画电影市场只是偶尔会出爆款，但也逐渐诞生了一批专注动画、实力较强公司，如原力动画、追光动画等凤翥鹏翔，令人刮目。今年国产电影“走出去”呼声此起彼伏，令人振奋，但就动画电影而言，但当下中国还不具备有世界级影响的公司和动画人来率马以骥。众多中国动画电影在本国内尚不具备竞争力，遑论与日美等动画强国逐鹿争锋？

结语

2019年的中国动画电影值得称道，市场不俗表现，工业化体系日趋进步，题材领域自觉拓展，创作上求新求变，豆瓣网、时光网的口碑评分提高显著。特别是《哪吒之魔童降世》的一骑绝尘，让更多人的投资人、动画人坚定了对国产动画升级换代的决心。同时，我们也应清醒地看到，诸多问题也亟需解决：成人向和全年龄向动画电影还需更上这层楼，叙事不畅依然存在，“好莱坞化”现象严重，冒险、喜剧、奇幻类型占据多数，其他类型还是寥若晨星，相当数量的作品制作技术粗糙。相信这些问题日益减少之日，便是中国的动画电影九转功成，花开满路，鹊笑鸠舞之时。

作者简介：

杨晓林，同济大学电影研究所所长，教授，博士生导师。

孔曼璐，安徽文达信息工程学院讲师，同济大学访问学者,艺术学硕士。

基金项目：本文系2019年度国家社会科学基金重大项目“新时代中国动画学派的重建与民族文化传播研究”（批准号：19ZDA333）的阶段性成果。



[1] 三文娱.中国动画电影的2019:《哪吒》50亿票房之外，国产动画电影的“新常态”到了吗.(2020-01-03)https://36kr.com/p/5281708?ivk_sa=1023197a%E3%80%82.

[2] 杨晓林.日美动画分级制观照下的中国“成人向动画”创作[J].电影评介,2019(22).

[3] 杨晓林.日美动画分级制观照下的中国“成人向动画”创作[J].电影评介,2019(22).

[4] 杨晓林，周艺佳.2018年国产动画电影创作综论[J].当代动画,2019(2).

[5] 赵军.《疯狂斗牛场》版的“我命由我”[J].中国电影报,2019(7).

[6] 杨晓林.日美动画分级制观照下的中国“成人向动画”创作[J].电影评介,2019(22).

[7] 盘剑，沈菊.品牌驱动与全面发力——2013年度国产动画电影述评[J].当代电影,2014(5).

[8] 盘剑，钟思惠.进阶之下藏“暗流”：2018-2019年贺岁档动画电影观察[J].当代动画,2019(2).

[9] 金韶,黄翀.日本动漫产业的IP运营模式和经验启示[J].传媒,2018(24).

[10] 盘剑，钟思惠.进阶之下藏“暗流”：2018-2019年贺岁档动画电影观察[J].当代动画,2019(2).

[11] 张娟.我们是连接过去和未来的桥梁——访<熊出没>系列总导演丁亮[J].当代动画,2018(1).