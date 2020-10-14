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《姜子牙》：叙事

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2020-10-14 22:23:20

       杨晓林 《上海艺术评论》约稿。 

《姜子牙》成了国庆档毁誉不一的现象级作品。誉之者，一曰特效惊艳，二曰主题高深。《姜子牙》制作水准毋庸置疑，大禹遗迹、战时废墟、冰封北海、18万级台阶的天梯、高达500米的北海镇斧……源自《山海经》《封神演义》等经典中的物象和场景，无不美轮美奂，让人大饱眼福。勤勉敬业的1600多名工作人员，用1560多个日日夜夜，创作出1300个特效镜头。影片精益求精，平均每个镜头都修改达20版，以东方韵味和古典风格为特色的视觉盛宴令人叹绝。就主题而言，如“愿天下，再无不公。”“愿天下，再无谎言。”“是神，是妖，是人，不可欺，不可操纵，不可不救。”“一人如露水，苍生如江海，并无分别。”等皆可谓高大上。

毁之者，认为除了特效外，从主题到人物、叙事结构、矛盾建构等皆质疑之，鄙弃之。认为《姜子牙》以3.6亿刷新动画电影最高首日和单日票房，及已获得的15亿票房，乃是太公假哪吒之威，铺天盖地的宣发和饥饿营销所致，高开低走是必然的。我以为，《姜子牙》的种种问题，是对动画大片的商业的本质认知偏颇所致。

一、消解了“电车难题”，主题表达龃龉难合

姜子牙秉持信念“用你自己的方式去成为一个真正的神。”由此既为苍生、为伙伴、也为自己的姜子牙，以一己之力反抗着世道的不公。而引发他反抗的主要原因就是——“救一人，还是救苍生”的“电车难题”。

“电车难题”是伦理学领域最为著名的思想实验之一，由菲利帕·福特（Philippa Foot）在1967年发表的《堕胎问题和教条双重影响》论文中提出来的，被用来批判伦理哲学中的主要理论，特别是功利主义。功利主义提出的观点是，大部分道德决策都是根据“为最多的人提供最大的利益”的原则做出的。电车难题的内容大致是：一个疯子把五个无辜的人绑在电车轨道上，一辆失控的电车朝他们驶来，并且片刻后就要碾压到他们。幸运的是，你可以拉一个拉杆，让电车开到另一条轨道上。然而问题在于，那个疯子在另一个电车轨道上也绑了一个人。考虑以上状况，你是否应拉拉杆？一个人的命重要，还是五个人的命更重要？在生命面前，无论做出哪一种选择，都会面临道德的审判。从一个功利主义者的观点来看，明显的选择应该拯救五个人只杀死一个人。但是功利主义的批判者认为，一旦拉了拉杆，你就成为一个不道德行为的同谋——你要为另一条轨道上单独的一个人的死负部分责任。然而，其他人认为，你身处这种状况下就要求你要有所作为，你的不作为将会是同等的不道德。总之，不存在完全的道德行为，这就是重点所在。以此为主题的电影如《天空之眼》《复仇者联盟3》等都大获成功，口碑极佳。

同理，在元始天尊的眼里，对于“电车难题”的理解是，牺牲一个人去拯救人间，这样更值得，从功利主义的角度来看也不无道理。但就影片中的难题而言，就是救小九（苏妲己），也就会救了九尾狐，从而使天下百姓罹难。若不杀死九尾狐，就会杀死小九。其实，这个所谓的电车难题就是个伪难题，因为只要天尊解了宿命锁，这个难题就迎刃而解。核心问题是天尊有私心，要通过消灭九尾狐来消灭小九，通过消灭狐族来消灭人类，从而巩固神的地位。因此对于姜子牙而言，只要请求天尊解了宿命锁，但这对天尊来说是他发动封神大战消灭狐族制约人类关键之处，他如何能做？

于是，影片的矛盾实质是心存善念，关心百姓兴亡的姜子牙和心怀诡计，欲杀戮无辜巩固权利的天尊之间的矛盾，而非“救一人还是救苍生”的电车难题。

在姜子牙的执念中，一人不救何以救苍生？只有救了一个人才能救全部的人，救下每一个眼前之人才是真理。这样就完全无视“原始天尊”所言这个“电车难题”，把“两难问题”从理论上给否定了。显然两个人谈的就不是同一个问题。这就使得姜子牙观点看起来“伟光正”，但实际上是“偷梁换柱”。这在思维逻辑上类似“脑筋急转弯”，由一个问题转到风马牛不相及的另一个问题之上。这是电影所犯一个致命的逻辑错误。

《姜子牙》中主人公的诘问“一人不救何以救苍生”，是对“电车难题”的颠覆，但没了“电车难题”也就没了哲学高度和伦理难度，使姜子牙面临选择时进退失据的道德压力归零。影片的重心就不在于人如何在道德困境中突围，而是寻求事实真相。因此在一定程度上几近于侦探片，而这个“破案”过程由于过于简单和有惊无险，显得拖沓乏味，缺乏斗智斗勇的戏剧冲突，而这个亦是违背商业片“一波未平一波又起”的故事构成规律，由此导致观赏性和智力冲浪的愉悦大为降低。

但影片却对核心矛盾姜子牙和天尊之间的冲突没有充分展开，而是让姜子牙有了民本主义的“先进思想”，认为，“天下，是天下人的天下。无论是神、是人、是妖，皆不可欺，不可操纵。”，这个震古烁今的民主宣言，被放到上古神话中，未免有点太过超前而显得不伦不类。

撇开“电车难题”尴尬暂且不说，就姜子牙揭竿而起，反抗元始天尊代表的至高无上的权威而言，这种反抗，是个人与集体的对抗，是个人与体制的较量。他毅然决然斩断天梯，截断人间与神界的联系，有一种史无前例的“革命感”。不得不说，这个立意在新世纪以来国产电影中可谓空前绝后。但这个貌似高大上的主题—— 以反专制，反权威，反体制，个人对抗集体，人性对抗神性的面目出现。强调“人”的幸福要靠人自己来争取，不能依靠神和权威的安排。姜子牙影片表达的就是由怀疑、反省、觉醒、反抗的这么一个过程。但问题是姜子牙被塑造成了一个思想家、一个觉悟者，而不是一个行动的英雄。他畏首畏尾，茕茕独立，禹禹独行，天降大任苦其心志，但却没劳其筋骨，他精神是痛苦的，但肉体似乎没有。他涉险犯难寻找答案，以解决心中的疑惑，最终发现这是天尊的阴谋。问题是，他的神力已被天尊封印，何以此时如此强大，只要一觉醒，一下子就可以以下犯上，断了天梯？由此导致天尊阴谋被师祖发现，受到惩罚？

况且，断了天梯，就是“绝天地通”——从此天上与人间的通道被毁，天上的神下不来地，地上的人上不去天，神人隔绝。姜子牙在统领封神大战后砍断了天与地的台阶，可以理解为他不是让后人上去成为神，而是不让神再下来蛊惑人，干预人的生活。人不再仰仗神，不要再匍匐在神的脚下，人类要用自己的智慧解决自己的问题。这甚至可以让我们想起1871年由欧仁·鲍狄埃在作词，1888年由皮埃尔·狄盖特于谱曲的《国际歌》，其中有句宣言响彻宇宙：“从来就没有救世主，也没有神仙皇帝！要创造人类的幸福，全靠我们自己！”这种觉悟，西方可以追溯到文艺复兴的资本主义启蒙运动，而中国则是晚近到清末民初，资产阶级革命的兴起。这样的主题，和电影中故事发生的时代太不合拍，由于太过超前，几近无厘头恶搞。但影片的风格又是庄严肃穆的正剧，不像有嘻哈风的《哪吒之魔童降世》，一点开玩笑成分也没有，这就让主旨和人设很撕裂。

《姜子牙》强调人的幸福要通过人来争取，若师祖不出手，对于元始天尊这个上级，姜子牙照样是无能为力。神没有给人幸福，那么人自己的得到了吗？从影片的结局来看，不是姜子牙领导或者发动人民群众起来争取到了自己的幸福，而是要靠“更高一级的领导”师祖——也就是鸿均道祖达成，要靠高段位的权威打倒了现有的权威来实现这种“远大理想”，姜子牙自己压根就没打倒最高权威。影片由此显示，作为命运被神安排的人，自身显然对自己的幸福是无能为力的，包括姜子牙这位领导众神伐纣的神使，也是无能为力的。最终人的命运还是没有掌握在自己的手里，由此导致影片所要表达的主题不能自圆其说，成了“以子之矛攻子之盾”，漏洞如此之大，怎能不让观众疑窦丛生，讥嘲四起？

二、人物：形象单薄，行动“不构成”

1.姜子牙是个思想者，而非类型片中的“英雄”。

影片中的姜子牙陷入中年危机，他不在是原著中那个尊崇天命，以有道伐无道的统帅。他率领众神打败九尾妖狐，取得封神大战的胜利，风光无限，一时无两，即将被封为众神之长。但在走向人生巅峰时刻，却因心存一丝善念，被九尾妖狐“迷惑”而未诛杀她。因此神力被封印后，被贬到北海思过，他被世人群嘲为三界败类，失去了曾经的荣光。姜子牙曾经的价值观彻底崩塌，出现了“认知失调综合征”。他充满执念，坚持寻找真相，苦思冥想当初在斩杀九尾妖狐的时候，他看到的女孩到底是谁？她真的存在？还是天尊口中所谓的“幻象”？最终经过有惊无险的求索，先后邂逅敬慕他的申公豹、被宿命锁和九尾狐连着的小九、成为婚姻神的纣王、垂死的猎狐人、以及冤魂不散的妖狐等，最终明白了原始天尊的惊天阴谋，从而反戈一击，断了天梯，使天尊阴谋大白于人神两界。

在这个“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”的故事中，姜子牙成了一个思想者，一个作者要表达他自己对体制、对命运问题哲思的代言人，由于姜子牙过于高冷，与普通观众期待的哪个“哪吒第二”式英雄大相径庭。姜子牙中年大叔的形象与好莱坞动画《埃及王子》中的摩西“撞脸”，同样的形销骨立，面容枯槁、六神无主，而姜子牙的“打神鞭”模样和功能简直就是对摩西神杖的拷贝。但无论如何，摩西有自己的英俊莽撞的青年、奋发踔厉的中年，是个有转变和有成长有弧线的人物。而鸠形鹄面的姜子牙踌躇犹豫，行动一再延宕，弄清真相就须发雪白，苍然老矣，是个定型的扁平人物。

2.元始天尊变成反派，但几近隐身。

原著中封神大战的真相，在《姜子牙》中变成了原始天尊（而非原著中的女娲）与九尾妖狐的私下交易。原始天尊在封神大战前给九尾狐许诺到：“我有一法，能助你狐族翻身，位列仙班，亦能拯救苍生。你可愿意？”他利用九尾妖狐升仙的私心，利用狐族打压人间，再来一出兔死狗烹，卸磨杀驴，抹除狐族，这与中国古代那些开国之君常用的伎俩如出一辙。按照矛盾设置，姜子牙与九尾狐的矛盾是故事表层的，故事的真正的矛盾却是姜子牙和原始天尊的矛盾。但元始天尊除了只言片语之外，实际上戏份并不多，在一定程度上几乎要沦为一个幕后人物。他在九尾妖狐和小九身上加一把宿命锁，将狐族和人族绑在一起，导致商朝腐败，这样他才可以趁乱派姜子牙伐商，以“救世”的姿态，削弱甚至消灭狐族和人类，实现他“一统三界”野心。但影片中这个逻辑过于牵强隐晦，导致观众不明所以。这就导致姜子牙最终对师尊的质疑的爆发，无法带起观众的情绪。

3.小九和申公豹，也很违和。

小九一直被一个黑色花朵和阿父的梦困扰着。为了找回失去的过去，寻找自己的身份，她与姜子牙偶遇了。一个是长着狐狸耳朵的萝莉，一个是贬下凡间的中年大叔。一个为了寻找阿父，一个为了寻找九尾狐妖的真相，两人结伴同行，赴幽都山解答疑惑。但小九这条故事线却残缺不全，她的梦不知因何而起？若解释成九尾妖狐引他们去幽都山的妖术，那么丢掉一半元神的九尾妖狐是如何做到托梦的？而且幽都山疯疯癫癫的纣王也几乎出现的毫无来由。

申公豹在《哪吒之魔童降世》是个因为受到不公正待遇而变得阴险狡诈的大反派，但在《姜子牙》中却变成了勇猛的傻憨憨，成了姜子牙的小迷弟。为了追随偶像，他私自逃出天界。为了给姜子牙救小九赢取时间，他义无反顾挺身而出，与九尾妖狐对抗，以至壮烈牺牲。当观众正在为小豹子的死抹泪的时候，申公豹在故事结尾竟然又“复活”了。申公豹究竟死没死呢？编剧没有解释，这对观众的情感无疑又是一番戏弄。作为类似于好莱坞动画中惯有的“黄金配角”，本来承担的是插科打诨功能，但实际上他的存在很尴尬，与影片沉郁的风格很不协调。

三、观众定位：“成人动画”的深奥主题与商业追求南辕北辙

毋庸讳言，商业片的目标就是高票房。而要“把钱挣了”，作品首先就要是个能满足大众精神需求和情感认同的商品，其次才是艺术品。对商业电影而言，在其作为艺术的三大功能中，认识功能和教育功能要服从于娱乐功能，不能为了主创表达自己的思想而枉顾观众的感受。“寓教于乐”尤为重要，就是要观众在艺术快感中接受思想。《姜子牙》中关于人生困惑问题显然是大多数普通人所无法遇到的，那就是自己为之奋斗的事业是对的么？价值何在？这是个牵涉信仰问题和价值观问题。一般而言，艺术电影探讨终极问题并无不当，但对于商业电影的广大普通观众而言，未免就有点艰涩难懂，因此导致有人赞赏有人怨，訾议四起。

可以说，姜子牙创作团队，完全没有搞懂，低开高走的《哪吒之魔童降世》一战封神，揽金50亿的秘诀：多类型杂糅，观众定位是以青少年为主、全龄向，即主角是青少年或者青少年之心性。这也是现今美日“巨无霸商业动画”打遍天下无敌手的不二法门。而姜子牙在宣发中将其和《哪吒之魔童降世》并置，但所讲内容、人设、艺术手法和其简直是风马牛不相及。就此被认为是虚假宣传，给人以《哪吒之魔童降世》第二部的误导。《姜子牙》充满暴力血腥和恐怖暗黑，无疑是部“少儿不宜”的作品，就此也让抱着看如《哪吒之魔童降世》“合家欢”动画期待的父母也大失所望，产生了怨怼和抵制情绪。

《姜子牙》把商业动画做成成人动画，把少年儿童观众排除在外，本就犯了“要把钱挣了”的大忌，而且把动作片和黑帮片中“一根筋小老弟以下犯上，戳破老大局中局”的创意通过神话来演绎，可谓戛戛独造，“不走寻常路”。但庙堂阳谋阴术和人主御下诳下之技的宫廷片，因为过于暗黑和阴毒，比之血腥暴力，和令人血脉贲张的动作片和战争片一样，大都不适合青少年观众为主的商业类型动画来表现。青春成长、热血奋斗、人伦亲情、冒险传奇、团结友谊等“正能量”的主题，因为合乎人心和人性的需要，作为普世价值观，几乎一直被商业动画所青睐，大多数大投资商业类型动画乐此不彼，奉为圭臬。而《姜子牙》却要另出机杼，可以说是“艺术雄心”过于膨胀而罔顾后果。

结语

总之，《哪吒之魔童降世》中有的本片都乌有，作为一部人物过少、台词随意的“多无产品”：无笑点、无泪点，无痛点、主角无弧线、结构无草蛇灰线、无高潮、无大战场面，对当下中国主力观众（青少年）的生活无指涉，无影射，观众找不到情感依托，遑论共情共鸣共欢喜？《姜子牙》票房高开低走，口碑不佳。这是给中国动画再次敲敲响警钟，编剧重要，故事马虎不得。观众审美趣味今非昔比，仅仅追求精美视觉特效乃是弃本求末，讲一个精彩的故事才是王道。

 “封神宇宙”欲效仿“漫威宇宙”席卷宇内，包举天下，姜子牙想续写“哪吒传奇”，其志可嘉，但踵武赓续是必须的！另起炉灶是违反商业类型片要义的，漫威系列、007系列、冰河世纪系列等珠玉在前，可师可法。好莱坞动画《花木兰2》等可谓殷鉴不远，以之为镜照，来日才可期！

 

杨晓林，同济大学电影研究所所长，教授，博导。

标签： 姜子牙(3)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1762178/blog/8219791/
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