从来没有建成的“玻璃城堡”





美国电影《玻璃城堡》里有一个奇特的家庭，或者说不正常的家庭，父亲雷克斯曾是美国空军老兵，现在失业，母亲罗斯是一个画家，整天东抹西涂，他们有四个孩子。这对父母从未给孩子提供一个舒适的家，要么四海为家，到处流浪，要么在一个小镇，租借破旧的木屋居住。当然，父亲一直计划建造一座玻璃城堡，玻璃墙、玻璃顶，还有通向屋顶的玻璃楼梯，但自始至终，从未建成。孩子们没有东西吃，只能偷吃黄油；父母也从未想过让孩子上学受教育。最要命的是，父亲染上了酒瘾。电影开场，母亲只顾画画，让只有五六岁的女儿珍妮特去烧热狗肠，结果，煤气点燃女儿的裙子，烧伤了身体。因为没钱治疗，在医院里，父亲让小儿子装病跌倒，吸引医生、护士注意力，自己则冲进病房，将女儿带离医院。

在悬疑剧《真探》第一季里扮演警探马蒂的伍迪·哈里森饰演父亲雷克斯，很少有人把父亲演得如此具有魅力，又令人十分厌恶。雷克斯幽默、富有才华，在珍妮特烧伤住院，雷克斯带儿女们来看望她，很远就听见他学旷野里的狼嚎，珍妮特笑着说：“这是大灰狼呼叫家人的方式。”自己也学狼叫，加以回应。雷克斯知道得很多，在沙漠里，他指给孩子们看杜松和短叶丝兰，告诉他们适者生存；他也会讲述远处孤山的来历——来自冷却的岩浆，形成于一亿年前；在太阳落山后，遥望星空，他会激活孩子们的想象：识别天上的星座，认领其中的一颗星星；在黑夜里，通过跃动的火苗，他给孩子讲解复杂的物理现象：混沌与秩序。就是这么一个人，也有可恶的一面：酗酒、赌博、对家庭毫无责任心，当珍妮特长大后，对她的男友动粗，看中她男友的钱财……

本片由现在和过去交替出现来构筑故事，而闪回的过去部分，又分为三段：小小珍妮特时期、小珍妮特时期和成人以后。如果说第一阶段还体现家庭的和睦和生机，那么第二阶段，随着雷克斯嗜酒如命，家庭变得千疮百孔，尽管雷克斯企图戒酒，也因为戒酒成功，全家获得短暂的安宁，但一当雷克斯酒瘾死灰复燃，家庭变得分崩离析。第三阶段，孩子们长大后，纷纷逃离这个家庭。

本片的核心，是描述珍妮特和雷克斯的关系——爱、伤害和原谅。珍妮特爱她的父亲，帮助父亲戒酒，一起构筑未来玻璃城堡的梦想；而雷克斯又何尝不对他这个女儿抱有信心，但父亲一次又一次毁了他们共同的生活。尽管如此，当珍妮特离家出走，父亲还是用赌博赢来的两大包钱供女儿生活和学习之用。珍妮特毕业后成了专栏作家，虽然在一个派对上，她决断地对父亲说：“我不要再听到你的故事，不想再见到你。”但雷克斯还是在临终前，把他默默收集的女儿发表文章的剪报，给了珍妮特，忏悔说：“我花了一辈子时间，寻找荒野中的恶魔，其实，它们一直在我的肚子里。”