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1975 大白鲨1-5，史蒂文·斯皮尔伯格引领鲨鱼血腥恐怖片潮流！首部大规模上映片

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2018-1-3 14:34:54

                                                                                                   —— 图文整理自网络

 

 

 

大白鲨 Jaws，是1975年上映的一部的美国惊悚电影，本片是史蒂文·斯皮尔伯格拍摄经典影片之一，根据彼得·本奇利的同名小说改编 。因为影片颇受欢迎，又出了几部续集，甚至戏仿的成人H版。同时，各个国家、电影公司，也拍了很多以鲨鱼为主题的恐怖惊悚片，可以说，《大白鲨》是一个电影传奇！

 

 

 《大白鲨 1-4 》D9散收 ：

 

 

  《大白鲨 1-4 》BD25 散收 ：

 

1975 大白鲨1，DNA-BD0861；

1978 大白鲨2，4GBD-255937；

1983 大白鲨3，4GBD-255938；

1987 大白鲨4、大报复，4GBD-255939。

 

 

 

《大白鲨 1-5 》D9 散收 ：

 

 

 

《大白鲨 1-4 》SJBD25齐收 ：

 

 

 

 

页1、综述；

 

         影介、收碟：

页2、1975 大白鲨1，美1原版，XK-687，美1区30周年纪念版+港3+6区国配+OST；

页3、1978 大白鲨2，YJ-0614，环球一区版+三区中文字幕+国配；

页4、1983 大白鲨3 + 1987 大白鲨4、报复，

                 TOP-527，一三四区特别收藏版+日二+三区+六区国配+完整花絮；

 

页5、1975 大白鲨1，SJBD-0095B，

                              环球美港A+多区+公映/6区双国配+明珠台粤配+完整幕后花絮·中文字幕；

        1978 大白鲨2，SJBD-2242A，

                              2016环球美A+多区+上译内参国配+明珠台粤配+完整幕后花絮·中文字幕；

        1983 大白鲨3，SJBD-2243A，

                              2016环球美A+多区+内参/东影上译双国配+明珠台粤配+精彩预告；

        1983 大白鲨3-D，SJBD-8281A（3D版），

                              2016环球美A+多区+内参/东影上译双国配+明珠台粤配+精彩预告；

        1987 大白鲨4、大报复，SJBD-2244A,2016环球美A+多区+明珠台粤配+完整幕后花絮。

 

页6、1975 大白鲨1，SJD9-5804A， 环球1区30周年纪念版+多区+公映上译/6区双国配

                               + 明珠台粤配+完整花絮+OST+1区/2区原版手册及卡片扫描文件；

        1978 大白鲨2，SJD9-5805A，环球3区+2016环球美A+上译内参国配+明珠台粤配

                               + 完整花絮+独家绝版OST；

        1983 大白鲨3，SJD9-5806A，环球3区+2016环球美A+多区+内参/东影上译双国配

                               + 明珠台粤配+精彩预告

        1987 大白鲨4、报复，SJD9-5807A，

                               环球3区+2016环球美A+多区+明珠台粤配+蓝光完整花絮；

        2013 大白鲨H版，佚名D9，美1。

 

 

上一页123...56

标签： 恐怖(2417) 史蒂文·斯皮尔伯格(93)

7.9 

大白鲨 (1975)

影评(170)

收藏(1202)

大白鲨/Jaws(1975)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1513343/blog/8025608/
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