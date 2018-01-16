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我们的蓝色星球

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2018-1-16 16:36:00


    2001年有部BBC纪录片《蓝色星球》，令我们大开眼界，16年过去，《蓝色星球2》，再一次让我们沉浸在美妙中。4年制作，125次考察，39个国家的访问，6000个小时的水下拍摄，1000米的探测深度，被誉为“世界自然纪录片之父”的大卫·爱登堡，依然作为主持人，用他那苍老、略带嘶哑的声音，引领我们走进海洋，走进水下世界，走进水下生物鲜为人知的生活。

    这是一部激发我们想象的纪录片，海洋覆盖了地球上70%的表面积，当91岁的大卫·爱登堡站在船头，娓娓讲述脚下那片大海，我们会被吸引，茫茫无际、深不可测、风平浪静、波涛汹涌的大海底下，会是怎样一个世界，我们渴求答案。如果说，16年前，当第一部《蓝色星球》还难以穷尽海洋的角角落落，那么，16年后，在新技术的协助下，这一部纪录片，让我们进入了崭新的世界。导演詹姆斯·霍尼伯内说：“海洋是我们现在最令人兴奋的地方，因为科学的发现和新技术，使我们对海洋下的生物有了全新的认识。”举例来说，最新的潜水设备不会产生声音和气泡，所以，在水里，能更长久、更近距离地观察海洋生物；全新的摄像技术，能够拍摄以前不能拍摄的画面：微光摄像机在漆黑的海底，能捕捉人们难以用肉眼看到的画面；探头摄像机用全新的视角，让我们看到微小生物的生活；吸盘式摄像机则以居高临下的视角观察海洋的情况。

    这部海洋生物纪录片分为7集：同一片海洋、深海、珊瑚礁、深蓝海洋、绿色海洋、海岸和我们的蓝色星球。从热带温暖的海洋，到极地寒冷的水域，从暗无天日的深海，到色彩绚丽的珊瑚礁，从广袤的远海，到充满生机的海底森林，还有聚集在海岸线的各种动物，几乎涵盖了所有方面。

    在欣赏这部纪录片时，我们首先想到了“美”，这是一个美的世界，随便挑选一帧画面，都让我们赏心悦目。那海浪，在慢镜头中，缓慢却有气势地翻卷；那海豚，腾跃的姿势，自如、潇洒；珊瑚礁，世界上四分之一已知海洋生物的家园，色彩如此斑斓；北极圈，极光里的冰川，白色耀眼；深海里，酷似外星人的生物，在黑暗中，释放出一圈圈的蓝光；海藻森林，繁茂地生长……其次，我们想到了“新”，新的发现。在澳大利亚大堡礁，一种叫猪齿鱼的生物，颠覆了我们对鱼类智力的认识。每天上午，它都会在珊瑚中，寻找蛤蜊，然后用嘴叼着蛤蜊，一次又一次砸向珊瑚凸出部位，以便砸开取肉吃。它坚定不移的决心和精确的技法，让我们相信，这是一条会使用工具的鱼。远程摄像探测器发现了一种非同寻常的生物——空灵狮子鱼，生活在水下8000米处，目前人们尚未发现其他鱼类能在这么深的地方存活，深海很有可能是地球生命的源头。再次，我们还会想到“奇”，宽吻海豚为什么总用身体去摩擦珊瑚的叶子，原来，叶子上有一种粘液，具有消炎抗菌的效用；一种叫珍鯵的鱼，为了能从水里逮住在天空中飞行的燕鸥，神奇到能计算燕鸥的飞行速度、高度和轨迹；一种雌性隆头鱼，短短几个月会发生剧变，体内特定的酶会停止工作，雄性激素在体内循环，头开始变大，下巴开始变长，雌鱼最后变成了雄鱼……

    这部纪录片，真正的价值是让我们“思”，我们的海洋环境正处于威胁之中，我们应该如何保护海洋。比如，气候变暖，多半是人类活动引起的，在北极地区，夏季的冰地面积，已经减少了40%，给野生动物造成了影响，尤其是海象；海水温度升高，珊瑚会褪色、白化、死去，一些科学家预测，到本世纪末，珊瑚礁可能会从地球上消失；100多年人类发明的塑料，正成为杀死动物的凶手，现在，我们每年往海里倾倒800万吨塑料垃圾，它们缠住并溺死大量海洋生物，并在分解时，和其他污染物融合，释放毒素；航海和海洋钻探发出的噪音，使得赖以用特殊语言传递信息的鱼类，丧失了听觉……面对如此险峻的形势，我们怎么办？大卫·爱登堡最后坚定地说：“我们有责任照料我们的星球，人类的未来，以及地球上所有生命的未来。都取决于我们。”

标签： 蓝色星球(2)

9.4 

蓝色星球2 (2017)

影评(4)

收藏(71)

蓝色星球2/The Blue Planet II(2017)
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