2002 非常人贩 玩命快递，吕克·贝松监制超酷动作系列，杰森·斯坦森、舒淇引领精彩大战！

—— 图文整理自网络

《非常人贩》 (The Transporter)是一部在2002年上映的法国动作电影，是由法国知名导演吕克·贝松(Luc Besson)担任制作与编剧，并由香港导演元奎与法国导演路易·赖托瑞(Louis Leterrier)等人执导，杰森·斯塔森(Jason Statham)和舒淇主演，发行商为20世纪福克斯。

《非常人贩》是动作明星杰森·斯坦森( Jason Statham)比较经典的动作电影。本片以杰森的玩命打斗、炫酷车技和惊险剧情为亮点，惊险暴力而不失人性，杰森坚持着自己的押运原则：货物要精确大小重量、不问姓名、绝不打开包裹，但是出乎预料的包裹和内幕，让杰森变成的正义的化身。

《非常人贩》是一系列同名作品系列之中的第一集，该片在上映获得不错回响之后，于2005年时由部分原班人马再度推出了续集《非常人贩2》(The Transporter 2)，而第三集《非常人贩3》在2008年11月26日于美国上映。2015年第四部续集上映，男一号主演换了艾德·斯克林 Ed Skrein，豆瓣评分仅 5.9 ！

玩命快递 The Transporter (2002)

又名：绝命速递 / 玩命速递

评分：时光网 7.2，豆瓣 7.2，IMDb 6.8

导演: 元奎 / 路易斯·莱特里尔

编剧: 吕克·贝松 / Robert Mark Kamen

主演: 杰森·斯坦森、舒淇、

马特·斯查尔兹、弗朗索瓦·贝莱昂

类型: 动作 / 犯罪

国家: 法国

语言: 英语 / 法语 / 中文

上映: 2002-10-11

片长: 92 分钟

IMDb 链接： tt0293662

身手不凡的退役特种兵弗兰克·马丁（杰森·斯坦森 Jason Statham 饰）如今从事着用宝马车货运的营生，弗兰克不管自己服务的是否是银行抢劫犯，他更关注协议与原则。一单任务结束后，他免不了又要迎接警察的盘问与新工作。一个美国犯罪团伙托付弗兰克运送一件物品，弗兰克不经意中发现货物居然是一位名叫莱（舒淇 饰）的东方女子。弗兰克完成任务后对方却要灭口，只得带着莱回到住处。弗兰克这次惹上的麻烦显然不小，因为雇主随后带人将他的住所夷为平地，莱神秘的身份也浮出水面：原来她是某国际蛇头的独女。弗兰克被卷入了偷渡犯罪中的父女情仇，他需要作出决定来面对他和莱的关系与正义。

玩命快递/非常人贩 The Transporter (2002)

编号：SJBD-1814A，外内封套美A，内封套日A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享角川书店日A区、欧罗巴法B区、福克斯美A区复合版本，荟萃中法日泰悉数官方素材，

优选日A区最全花絮框架及最优画质延展版视频（比剧场版仅加长十几秒，实际为未经电检版，故未制作双T），特别玩命杜比TrueHD 5.1高清无损原音（法版为有损高清，福克斯版为短版），集成独家德加拉/央视/东影上译三国配及福克斯版评论音轨，官方中英法西日韩泰字幕，附汉化评论字幕，保留日版最完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨：英TRUEHD5.1/法5.1-448/

国2.0-192/国2.0-192/国2.0-192/日5.1-640/法讲评2.0-192/英讲评2.0-192

字幕：英/法/西/中简/中繁/日/韩/泰/中讲评/日讲评

花絮：1、制作特辑 34:44

2、正片VS分镜头脚本 1:44

3、删剪片段 14:48

4、音乐MV 3:29

5、剧照集 2:22

片长：92 分钟

镜像：光驱不读，用DT-80046文件完成

玩命快递2 Transporter 2 (2005)

评分：时光网 7.2，豆瓣 7.2，IMDb 6.3

导演: 路易斯·莱特里尔

编剧: 吕克·贝松 / Robert Mark Kamen

主演: 杰森·斯坦森、亚历山德罗·加斯曼、

安贝·瓦莱塔、凯特·娜乌塔、

马修·莫迪恩

类型: 动作 / 犯罪

国家: 法国 / 美国

语言: 英语 / 法语 / 意大利语

上映: 2005-08-03(法国)

片长: 87 分钟

IMDb 链接： tt0388482

超强押运人弗兰克·马丁（杰森·斯坦森 Jason Statham 饰）近期的工作是接送缉毒官员比林斯先生的小儿子杰克，弗兰克与杰克母子相处和谐，但一伙歹徒的突然出现打破了平静，弗拉克与他们在医院首次交手顺利脱险，可为了杰克的安全着想，弗兰克不得不把孩子送到对方手中，并因此被警方确认为绑架嫌犯。弗兰克发觉这次绑架另有深意，策划此次事件的幕后贩毒集团意在通过小杰克将致命病毒传染给参加国际会议的各国缉毒组织高官，以便为自己的犯罪行为扫清障碍。弗兰克承担着杰克母亲奥黛丽的信任，在警方与贩毒集团的追夹中，逐渐逼近幕后策划者詹尼（Alessandro Gassman 饰），并与同样身手不凡的詹尼展开天上水下的连场搏杀。

玩命快递2 /非常人贩2 Transporter 2 (2005)（自制无缝双T珍藏版）

编号：SJBD-1815A ，外内封套美A，内封套日A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享福克斯港A区、角川书店日A区、欧罗巴法B区复合版本，荟萃中法日泰悉数官方素材，

优选福克斯港A区最全花絮框架，独展技术实力自制无缝双Title一碟尽览未分级加长版及PG-13剧场版双版正片，非常人贩DTS-HD 5.1（剧场版）/杜比TrueHD 5.1（加长版）双高清无损原音，集成独家长译公映/弘艺6区/东影上译三国配，官方中英法西日韩泰印尼字幕（加长版为官方中英日字幕），保留福克斯港A完整并集成日A区独有完整幕后花絮内容，皆附独家全程中文字幕。

剧场版 音轨：英语DTS-HD5.1 法语2.0-192k 西语2.0-192k 泰语2.0-192k

国语2.0-192k 国语2.0-192k 国语2.0-192 日语2.0-192k

未分级加长版 音轨：英语TrueHD5.1（日版）

国语2.0-192k 国语2.0-192k 国语2.0-192 日语2.0-192k

剧场版 字幕：英 法 西 中繁(台) 中繁(粤) 日 韩 泰 印尼

未分级加长版 字幕 ：英 中繁(台) 日

花絮：

1、删剪片段

2、爆笑镜头

3、音乐制作

4、制作特辑（短）（港版自带）

5、制作特辑（长）（日版）

6、音乐MV（日版）

镜像：文件完成

玩命快递3 Transporter 3 (2008)

评分：时光网 7.1，豆瓣 6.9，IMDb 6.1

导演: 奥利维尔·米加顿

编剧: 吕克·贝松 / Robert Mark Kamen

主演: 杰森·斯坦森、Natalya Rudakova、

弗朗索瓦·贝莱昂、罗伯特·克耐普

类型: 动作 / 犯罪

国家: 法国

语言: 英语

上映: 2009-02-12(中国大陆) ，

2008-11-26(法国)

片长: 104分钟

IMDb 链接： tt1129442

超强押运人弗兰克·马丁（杰森·斯坦森 Jason Statham 饰）平静的休假再次被打破，一名驾驶着奥迪车的男人载着一名女孩在马赛横冲直撞，与此同时，商人约翰森（Robert Knepper 饰）为了向乌克兰运输有毒物质正与该国环境部长针锋相对。受伤的奥迪车司机闯入弗兰克家中，并死于手腕上的炸弹，他的幕后老板约翰森强迫弗兰克接替运送女孩的任务，被安装了手腕炸弹的弗兰克不得不就范，因为只要他离开车子75英尺炸弹就会引爆。在前往布达佩斯的路上，弗兰克终于明白任务的真相：女孩瓦伦汀娜（Natalya Rudakova 饰）是乌克兰环境部长之女，约翰森为使部长批准他的计划而掳走瓦伦汀娜，在约翰森和部长两路人马的追击中，弗兰克该如何化解这次的危机？

玩命快递3 /非常人贩3 Transporter 3 (2008)





编号：SJBD-1816A，外内封套美A，内封套日A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享狮门美A、Asmik Ace日A、欧罗巴法B区复合版本，荟萃中法日泰悉数官方素材，优选法B区独家携带互动画中画框架，日A区最优画质视频，美A区特别使命必达DTS-HD 7.1高清无损原音，集成独家6区/央视/公映三国配及美A区讲评音轨，官方中英法西日韩泰字幕，附汉化评论字幕，保留原版含互动画中画在内完整幕后花絮内容，集成美A/日A区独有幕后花絮，皆附独家全程中文字幕。

音轨：英DTSHD7.1/法5.1-640/法讲评2.0-192（PIP）

国DTS5.1-768/国2.0-192/国2.0-192/日5.1-640/泰5.1-384/英讲评2.0-192

字幕：英/法/西/中繁/中简/中简/中简/日/韩/泰/中讲评/中讲评（PIP）

花絮：

1、制作特辑一 20:04

2、制作特辑二 16:16（美A）

3、情节串联图板 2:46

4、特别递送：真实世界快递员 13:49（美A/日A）

5、视觉特效 2：34（美A/日A）

6、片场直击 2:10（美A/日A）

7、飞车特技（日版） 3:10

8、画中画模式播放

镜像：文件完成

玩命速递4、重启之战 The Transporter Refueled (2015)

又名：玩命快递：肆意横行(台)

评分：时光网 ，豆瓣 5.9，IMDb 5.2

导演: 卡米尔·狄拉玛

编剧: 亚当·库珀 / 比尔·科拉奇 / 吕克·贝松 / 罗伯特·马克·卡门

主演: 艾德·斯克林、雷·史蒂文森、

洛安·沙巴诺尔、加布里埃拉·赖特

类型: 动作 / 惊悚 / 犯罪

官网: www.thetransporterrefueled.com

国家: 法国

语言: 英语

上映: 2015-11-20(中国大陆)，

2015-09-04(美国) ，

2015-09-09(法国)

片长: 96分钟

IMDb 链接： tt2938956

“弗兰克·马丁” 这次惹上了大麻烦，麻烦竟然是他的老爸带给他的，夹在四位美女和俄罗斯黑帮之间的父子俩这次在法国尼斯上演了一出与黑帮的火爆较量。凭借高超的车技和劲爆的身手，弗兰克在枪林弹雨和围追堵截中杀出重围，与退休的特工老爸一起演绎 “上阵父子兵，同抱美人归” 。

玩命速递4、重启之战

编号：SJBD-1817A，第二版，（第一版 SJ-7151）

洗版：加3区素材

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享福克斯美A、海乐台A区双版蓝光复合版本，集成独家泰3区DVD素材精华，

特别重启DTS-HD 5.1高清无损原音，集成全市场独家高保真数字公映国配，

官方中英西泰字幕，保留美A原版完整并集成台A区独家幕后花絮内容，

皆附独家全程（部分官方）中文字幕 。

音轨：英语DTS-HD5.1 国语2.0-192 泰语5.1-384

字幕：英文 西 中简 中繁 中繁3区 泰文

花絮：1、弗兰克·马丁：不得已的英雄

2、偷心俏佳人：《重启之战》的女性们

3、从0到60极速飙升

4、剧场预告片

5、幕后花絮 07:48(台A独有)

镜像：光驱不读，文件未完成

玩命速递：重启之战

编号：SJ-5464A ，洗版：加3区素材 （第一版 SJ-8217，SF-00098 ）

配置：独家福克斯1区+独家台版蓝光+独家泰3+蓝光HD内核全码DTS+

全市场独家高保真数字公映国配+官方中英西泰字幕+完整花絮+OST

音轨：英语5.1-448 英语DTS5.1-1536 国语2.0-192 泰语5.1-384

字幕：英文 西 中繁台A 中简 中繁 泰

花絮：1、弗兰克·马丁：不得已的英雄

2、剧场预告

3、OST（Play向上进入）

镜像：文件完成

非常人贩：电视剧版 第一季 Transporter: The Series Season 1 (2012)

又名: Transporter

评分：时光网 7.4，豆瓣 6.5，IMDb 6.6

导演: Andy Mikita

主演: 克里斯·范斯、弗朗索瓦·贝莱昂、

安德里娅·奥斯瓦特、马洛可·伯尼尼

类型: 动作 / 犯罪

国家: 加拿大 / 法国

语言: 英语

首播: 2012-12-06

集数: 12

IMDb 链接： tt1885102

电视剧版《非常人贩》改编自2002年同名电影，该剧是吕克·贝松亲自监制的2013年 Cinmax 电视台重磅大作。

身手不凡的退役特种兵 Frank Martin（克里斯·范斯 Chris Vance 饰）如今从事着用奥迪车货运的营生，弗兰克不管自己服务的是否是银行抢劫犯，他更关注协议与原则。一单任务结束后，他免不了又要迎接警察的盘问与新工作。他和不同犯罪打过交道，包括：美貌的交际花、危险的国际枭雄、冷酷的职业杀手，他从不曾畏惧，顺利完成了任务。但这一次，在运送过程中，他注意到警方正在追踪自己。他暂时忽略自己原则，打开包，在冷袋中找到了被盗的心脏。他察觉出他的客户为了救自己有先天性心脏缺陷儿子进行非法移植。而另一个濒临死亡的男孩正在等待医院的心脏。这一次，Frank该做出什么样的抉择？

非常人贩 第一季完整版

编号：SE-104

配置：M6 VIDEO 法二版+幕后花絮

音轨：英语DD5.1-448K、法语DD5.1-448K、法语DD5.1-448K（视障）

字幕：法文1-2、中文1-2

片长：45分钟/集

镜像：文件完成

非常人贩：电视剧版 第二季

Transporter: The Series Season 2 (2014)

又名: Transporter

评分：豆瓣 6.6，IMDb 7.3

导演: Andy Mikita / 埃里克·瓦利特

主演: 克里斯·范斯 / 维奥兰特·普拉奇多 / Charly Hübner / 弗朗索瓦·贝莱昂

类型: 动作 / 犯罪

国家: 加拿大 / 法国

首播: 2014-10-05(美国)

集数: 12

IMDb 链接： tt3824632

法加合拍剧集《非常人贩 Transporter》被美国方取消后，制片公司决定续拍第二季，日前终于宣布第二季将在美国时间10月5日于The Movie Network（加拿大台）及The Movie Channel（美国有线台）两处首播 。

主演《越狱》、《灵医》的英国男星克里斯·范斯近日加盟电视剧版《非常人贩》，出演男主角Frank Martin；此前他还客串出演过《嗜血法医》、《火线警告》。

电视剧版《非常人贩》改编自2002年同名电影，该片还分别于05和08年推出过两部续集，电影中Frank Martin由动作巨星杰森·斯坦森饰演，令人印象深刻。作为电影三部曲的编剧，吕克·贝松将负责电视剧版的监制，但目前还不清楚他是否会撰写试播集的剧本。

由于剧中有许多动作戏份，克里斯·范斯已经开始了身体上的准备工作，“目前我已经开始训练了，这真的很需要毅力，因为我们要拍摄5个月之久，要一直保持这么亢奋的身体状态确实有点儿困难。电影中的替身们正在为电视剧设计动作，他们都很有经验，我会尽自己所能配合他们，诠释好自己的角色。”

值得一提的是，《越狱》中的另一位主演罗伯特·克耐普（T-Bag）此前曾出演过《玩命快递3》，此番他会不会也加盟电视剧版呢？对此克里斯·范斯表示，“我不清楚，也没有问过制片人，不过他的演技真的很棒，而且富有幽默感。”

页1、影介、碟讯；

页2、非常人贩1-3，DT-80046、DT-80047、DT-80048 ，立体镭射封套：