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2001-2011 速度与激情 1-5，德B蓝光礼盒版，轮胎碟盒，2012年A4精美日历车模画册！

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2018-1-28 19:13:19

                                                                              —— 图文整理自网络

 

 

 

 

速度与激情 1-5

 

       收过两套德版蓝光，第一套是普通的纸套胶盒装，后来又收了一套礼盒装，其实内容是完全相同的，只不过礼盒版多了一个轮胎碟盒、精美的车模日历，遗憾的是，外盒制作比较单薄，经过长途跋涉到了国内，已经是皱皱吧唧的了！

 

 

礼盒正面和日历正面：

 

礼盒背面和日历背面：

 

 

速度与激情1-5 蓝光合集 Fast and Furious 1-5 ，

德全区版，礼盒，中字，

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————


2012年精美日历车模画册，A4幅面：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速度与激情

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标签： 查理兹·塞隆(70) 范·迪塞尔(85) 杰森·斯坦森(96) 罗伯·科恩(6) 保罗·沃克(71) 库尔特·拉塞尔(7) 道恩·强森(83) 林诣彬(33) 温子仁(14)

8.4 

速度与激情5 (2011)

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收藏(3353)

速度与激情5/Fast Five(2011)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1513343/blog/8029406/
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