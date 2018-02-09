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九三年夏天：小女孩的乡间生活

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2018-2-9 11:06:36


西班牙电影《九三年夏天》，是对过去岁月的讲述，一个六岁女孩，父母双亡，被舅舅舅妈领着，从巴塞罗那，去乡间生活。这部散文体电影，散散淡淡，以生活化格调、细腻动人描述取胜，初看没有高潮，可当你在不露痕迹的细节中，品味体验，一种自然清新之风，很快让你沉醉。这是女导演卡拉·西蒙·皮坡的自传体作品，曾获柏林国际电影节最佳处女作奖。

一九九三年的夏天，对其他人也许并无特别，可对女孩弗里达来说，却有着不一样的感受，母亲因病毒感染去世，外公外婆无力照看，只能随舅舅到了乡下。林木蓊郁、虫鸣鸟叫、鸡鸭成群……电影所展现的一系列乡村景象，对出生在城里的女孩，不乏新鲜有趣，她爬树摘果子、在河里游泳，可事实上，在夏夜、在乡野、在树丛，女孩更加孤独、落寞，更加思念母亲。

这部电影，以女孩弗里达的视角展开，她凝视、聆听、沉思。有时，她释放自己，和表妹一起玩乐；有时，她坐在屋子角落，隔墙听舅舅舅妈谈论自己；有时，她会走到野外，去和神像交流，因为外婆曾说，神像是弗里达和去世的妈妈联系的纽带。电影里弗里达假扮母亲——戴上墨镜、穿上长筒靴、化上妆、点起假烟，还有模拟和母亲通电话、照着手电在树林里寻找母亲的场景，都是弗里达不由自主想念母亲的情感流露。

在导演这部处女作里，我们完全看不到虚假和生硬，弗里达从城里搬到乡下，来到新家，有一个融入过程。电影描摹她排斥新家的行为：从老家带来玩具娃娃，不允许表妹触碰；舅妈带她去看医生，乘车途中，把舅妈给的梳子扔出窗外；不肯自己系鞋带，惹得表妹学样；故意让表妹躲在树丛中，对舅妈谎称没见过表妹，使得舅妈找到表妹时，表妹的手摔伤；游泳时险些使表妹被淹……无怪乎舅妈对舅舅说：“我们必须给弗里达立一些规矩，她被溺爱得太厉害了，她真的是为所欲为。”事实上，弗里达的这些举止，并不是针对新家，在听舅舅说舅妈身体不舒服，马上就去探望，骨子里，她是怀念老家，想念母亲，妒忌表妹有一个完整的家。在外公外婆来探望她之后，她赖在车里，死活要跟他们回城里，甚至试图连夜摸黑离开乡下。她说：“舅舅他们让我干所有的家务，让我洗盘子，让我打扫房间，我就像是他们的佣人一样。”这纯粹是小女孩的臆想，电影中，我们完全看不到舅舅一家对她的虐待，相反是关心、关怀和爱。就像弗里达对表妹说：“我要回家，因为这里没有人爱我。”表妹马上说：“我爱你。”短暂的夏季，表妹真的和这个小姐姐相处得很开心，她不舍得姐姐离开。

扮演弗里达的小演员，那种浑然天成、不事雕琢的演出，令人叫绝，演表妹的四岁小演员也演得好。她们两人，珠联璧合，可以毫不夸张地说，没有这两位小演员出色的演出，就没有这部电影。电影最后，弗里达渐渐融入新家，第二天她就要上学了，前一晚，舅舅和两个小女孩有一场嬉闹，充满了欢声和笑语。可是突然间，弗里达放声大哭，止也止不住，惊得舅舅忙问为什么，弗里达边哭边摇头，此时，电影戛然而止，紧接着出现字幕：献给我的母亲。小女孩由喜而悲的情绪突然转化原因，昭然若揭。如此有力而又柔软的结尾，骤然击中我们的心。

标签： 九三年夏天(2)

7.7 

九三年夏天 (2017)

影评(2)

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九三年夏天/Estiu 1993(2017)
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