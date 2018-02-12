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戛纳国际电影节 60周年纪念套装(1946-2007) 60DVD

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2018-2-12 21:25:02

 

       嘎纳电影节目前是世界上最大、最重要的电影节之一。

 

       1939年，法国为了对抗当时受意大利法西斯政权控制的威尼斯国际电影节，决定创办法国自己的国际电影节。第二次世界大战****使筹备工作停顿下来。大战结束后,于1946年9月20日在法国南部旅游胜地戛纳举办了首届电影节。自创办以来，除1948 年、1950年停办和1968年中途停断外，每年举行一次，为期两周左右。原来每年9月举行．1951年起，为了在时间上争取早于威尼斯国际电影节，改在5月举行.80年代,一般每年都有几十个国家和地区参加,放映数百部影片。参加人数多达数万人。

　　电影节的主要目的是评价世界各地有艺术价值的优秀影片，鼓励各国之间的文化交流与合作，促进参展的影片更多地在电影院作商业性的发行放映。

　　主要活动项目有：

分别举行各类影片的比赛和评奖；
举行会外映出或专场映出，如"评论周"、"导演专场"、"法国电影前景"等；
开设国际电影市场，展销影片；
举办回顾展。

　　影片中将评出金棕榈（最佳故事片）奖、评审团大奖、最佳男、女主角、最佳导演、最佳剧本和评审团特别奖等奖项。

法国戛纳金棕榈奖简介：
      金棕榈奖，前身为“金鸭奖"。“金棕榈奖"乃是戛纳电影节至高无上的大奖，相当于奥斯卡方面的“最佳影片"，因其奖杯为金制棕榈枝，故称“金棕榈"——这是由于戛纳这座法国南部的滨海城市，在金银两色的沙滩上到处种植着高大挺拔的棕榈树。从1946年第一届戛纳国际电影节开始设置。
       必须说明的是，短片单元还有一座金棕榈奖，相当于奥斯卡方面的“最佳真人短片"。但约定俗成的“金棕榈大奖"，仅指主竞赛单元的那枚棕榈枝（长片）。
       金棕榈难于攻陷的程度毫不亚于奥斯卡最佳影片的小金人。纵观其历史，“双金棕榈俱乐部"成员仅有五（六）位：弗朗西斯·福德·科波拉（美国）、比尔·奥古斯特（丹麦）、今村昌平（日本）、艾米尔·库斯图里卡（塞尔维亚，前南斯拉夫）、达内兄弟（比利时）。（这里计算的“双金棕榈"成员，不包括“金棕榈最佳短片奖"。）
       大家耳熟能详的如：《德州巴黎》（维姆·文德斯）、《低俗小说》（昆汀·塔伦蒂诺）、《黑暗中的舞者》（拉斯·冯·特利尔）、《钢琴师》（罗曼·波兰斯基）、《华氏911》（迈克尔·摩尔）等，均为金棕榈大奖得主。

 

      亚洲首部获得金棕榈作品是1953年日本导演衣笠贞之助前辈的《地狱门》，

      华语电影唯一一部荣膺金棕榈奖的影片为陈凯歌的《霸王别姬》（1993年，与澳大利****导演简·坎皮尔执导的《钢琴课》并列）。

 

下页；5K 套装目录 。

 

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