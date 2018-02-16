2015 Sunday靓声王，香港翡翠台怀旧金曲综艺，主持：汪明荃、郑少秋、林晓峰，1-32期=8D9！

页5、Sunday靓声王 25-28，FD-3950；

Sunday靓声王 25，2015.09.13

DJ 歌手 把把靓声

能用一把靓声打动听众、留住歌迷心的，除了歌手还有DJ。每当夜阑人静，大脑不愿停歇、身体左右辗转、眼皮无意耷下时，只要扭开收音机，无线电的另外一头总有个叫DJ的人，用他/她迷人的声音讲着故事，精挑细选应景的歌曲，与你共鸣心情、陪你一起失眠。这些拥有好声音的人，通常也有一副好嗓子，故不知几时开始，DJ「开多一瓣」，做起歌手。

十三名著名DJ组成的「六啤半」，当年红极一时，还出过一张经典专辑，可谓DJ歌手中的表表者。成员之一曾路得(Ruth)，如今已是地位崇高的歌唱导师，亦常出任歌唱比赛评判，像郑俊弘与罗孝勇，均是在她评论下成长的歌手；两名后辈与前辈合作，想必受益匪浅。

八十年代涌现了大量穿插独白的歌曲，小小一段独白，大大强化了歌曲的故事性与情感。而开创该类「说唱」歌曲先河的，是由DJ俞琤独白、Ruth主唱的<天各一方>，想来也对，还有谁比DJ更适合演绎该类歌曲？Ruth夥拍声音「靓爆」、面相却充满「阴谋」的DJ郑子诚合唱该曲，相信睁眼、闭眼倾听效果迥异！

有些DJ不但声靓，连样貌或演技亦出众，做演员、主持人也易如反掌，像周慧敏、黄凯芹、蔡枫华、贾思乐等俊男美女，都是多栖发展的DJ。最爱分享好听音乐的贾思乐，亲自演唱当年被他热播的歌曲。欧阳德勋、李丽蕊两位老牌DJ，以及歌手梁雨恩、林师杰、周志康亦作客节目，「亲声」演绎好听的歌曲。

——————————————————————————————————————————

Sunday靓声王 26，2015.09.2

中词西曲 洋洋混唱

七、八十年代的香港乐坛以英文歌、国语歌为主导，即使是粤语歌，也有许多是由英文歌改编而来。那个时代的西欧流行歌曲，数十年来被翻唱过无数次，即使是对现今的音乐人，都依然有着深远影响。

不知是先入为主，抑或是原创歌曲多是填词与作曲相互配合的关系，翻唱歌重新填词后，听起来总比不上原曲「顺耳」，故翻唱歌曲若大受欢迎，也确实难能可贵。像许冠杰、梅艳芳、陈百强一等歌坛「大腕」，当年就唱过不少大受欢迎的翻唱歌，<浪子心声>、<失业生>、<坏女孩>等经典旋律更是「hit」到现在，至今都为年轻一代所熟知。

当时更涌现一批专唱英文歌的乐队，有数度重组、甚至易名为The New Top Notes的D’ topnotes，也有成员之间从未「变心」的Joe Junior与Anders Nelsson这对老「band友」。今集除了他们，还有Christine Samson、张武孝、蘇姗、苗可秀、胡蓓蔚、罗孝勇、谭嘉仪几位时代跨度数十年的靓声歌手，中、英歌词「捞埋」唱，演绎感染了几代人的西欧流行歌曲！

——————————————————————————————————————————

Sunday靓声王 27，2015.09.27

咪咪放送 酒廊金曲

七、八十年代，歌厅酒廊便是歌手们的「红馆」，唯实力与人气兼备者，才有本事在那里站稳舞台，像歌坛老将汪明荃、郑少秋，就曾在歌厅酒廊里风光过。当年被誉为「小调歌后」的朱咪咪，对于酒廊常客来说怕是无人不知、无人不晓，她的歌声是怀旧人最好的纪念。咪咪坐镇今集节目，夥拍谭炳文、莫翰献唱酒廊金曲，还原数十年前的夜夜夜夜。

歌厅酒廊的灯红酒绿，能教<情人的眼泪>发酵出苦涩滋味，里面夜夜笙歌或只为盼<你回来吧>；繁华与热闹不过是<婚纱背后>那份寂寞与空虚的最好掩饰，顺便也教人看清<旧欢如梦>。台上的人共鸣着来宾的心绪，抚平他们灵魂的伤口，这或许是歌厅酒廊一早式微，却有人至今挂念的原因吧。

歌厅酒廊既然是排解寂寞、医治忧郁的圣地，自然少不了「寻开心」的元素，迎合不同听众的口味。唱风多变的咪咪，一「搭上」《老表，你好嘢》中的搞笑儿子王祖蓝，二人的欢乐因子便迸发出来，今次又炮制了怎样的「笑果」？

——————————————————————————————————————————

Sunday靓声王 28，2015.10.04

句句直诉 乡土「龙」情

中国自古以农立国，不少民族歌环绕乡郊田野的生活而撰，只要旋律奏起，五官自然同感一灵，联想起青草与泥土味；民族曲同样离不开对国家的歌颂，澎湃的曲风是中国吉祥物「龙」的投射，勾起大家对民族身份的认同。今集《靓声王》，由张明敏、张崇基、张崇德、许秋怡、胡琳、何雁诗，用歌声演绎一段段乡土「龙」情。

要数豪壮奔放的民族歌曲，<龙的传人>、<我是中国人>都是耳熟能详的经典，擅唱华夏色彩歌曲的张明敏当然驾轻就熟，他送上招牌金曲<爸爸的草鞋>，还选唱了一首<我的中国心>，歌曲对他有何特别意义？以景借物来比喻民族，是中华儿女另一种温言婉转的抒情手法，留意张氏兄弟献唱的<红棉>，以及秋官的<黄河的呼唤>，感受箇中气势。

乡土味浓的歌曲，往往旋律简单，歌词优美。对于离乡别井的游子来说，那怕是<乡间的小路>抑或是<鸡公仔>，每个字、每颗音阶都是曲中有画，充满回忆，作为抒解乡愁的情感补偿。民族歌还有谈情的作品。胡琳、许秋怡以流行曲的唱腔分别演绎<小村之恋>、<似是故人来>，原来别有一番味道。

——————————————————————————————————————————

Sunday靓声王 29，2015.10.11

怀旧国粤 袅袅余音

嘉宾：郑锦昌(昌哥)、丽莎、华娃、李龙基(基哥)、姚兵五位实力唱将

有不少怀旧歌曲，早年面世时便已家喻户晓，经典的旋律在时间长廊中震荡前进，至今都隐现余音，教人百听不厌。郑锦昌(昌哥)、丽莎、华娃、李龙基(基哥)、姚兵五位实力唱将聚首今集节目，奉上怀旧国、粤金曲。

昌哥与丽莎是红极一时的粤语流行曲「最佳拍档」，两人早前在《Sunday靓声王》擦肩，如今终于「重逢」，同台演绎一曲<平湖秋月>。昌哥更与主持人闲谈往事，当年他看完李小龙的《唐山大兄》，情不自禁作一首同名歌曲，小龙听过后便要求面见昌哥，该不会是心存不满找昌哥算帐吧？

基哥在东南亚登台时唱过不少昌哥的歌，此次与原唱合唱<海上风光>，两位乐坛老将组成新「劲」组合，值得期待！擅唱国语歌的华娃献唱<四季歌>之余，还送上一首粤语金曲<芸娘>。「爆咪王」姚兵不「爆咪」，轻快地演唱两首国语时代曲。