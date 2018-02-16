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2015 Sunday靓声王，香港翡翠台怀旧金曲综艺，主持：汪明荃、郑少秋、林晓峰，1-32期=8D9！

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2018-2-16 4:35:56

                                                                                                     —— 图文整理自网络

 

 

 

Sunday靓声王 Sunday靚聲王 (2015)

 

又名: Sunday Songbird

编剧: 华国良

主演: 郑少秋 / 汪明荃 / 林晓峰

类型: 音乐 / 真人秀

官网:  http://programme.tvb.com/variety/sundaysongbird/

国家: 中国香港

语言: 粤语

首播: 2015-02-15(香港)

集数: 35

单集片长: 45分钟

 

 

     《Sunday靓声王》（英语：Sunday Song Bird）是一档由香港电视广播有限公司制作，以怀旧金曲作为主题的综艺节目，由汪明荃、郑少秋、林晓峰主持。本节目于香港时间2015年2月15日起，逢星期日晚21:00至22:00于翡翠台以及高清翡翠台播出。本节目于香港时间2015年5月3日起，改为逢星期日晚20:30至21:30于翡翠台以及高清翡翠台播出。

 

 

      此节目虽由无线电视制作，但节目中亦出现丽的电视剧的歌曲。

 

 

 

 

 

      经典的歌曲如埕埕chéng佳酿，越陈越醇厚，最经得起时间的考验。 无论是「为怕哥你变咗心」的<啼笑姻缘>、「浪奔浪流」的<上海滩>，还是「换我一生不伤悲」的<忘情水>，皆是香港人的集体回忆，年复一年再次听起，昔日情怀只见浓厚。

 

 

      由汪明荃(Liza姐)、郑少秋(秋官)、林晓峰主持的经典金曲节目《Sunday靓声王》，广邀不同年代的靓声歌手，配合每集主题演绎经典歌曲，将「那些年」的国语金曲、欧西流行曲、经典情歌、合唱歌、民歌等一一放送，首首耳熟能详、令人听出耳油！ 而兼为乐坛唱将的 Liza 姐与秋官，自然也会亲自上阵送歌！ 一小时的节目时间中，我们不妨放松心情，随着靓声的牵引回到过去，重温美好时光！

 

      节目内容为邀请不同年代的歌手分享与该集主题相关的经典金曲，以及论述一些与该集主题相关的当年趣事为主。

 

 

 

 

 

       音乐品牌风度唱片，分为8张D9，发行了《Sunday靓声王》的1-32集，一次性收齐，超高性价比，堪为乐迷福音！

 

 

                    织谱风吹度，绝色驼铃声！

风度唱片，

                体验完美视听，感受天籁神韵！

 

 

 

 

历届主要嘉宾名单：

 

汪明荃 郑少秋 林晓峰 叶振棠 吕   珊 王馨平 曾航生 夏韶声 

杜丽莎 区瑞强 伦永亮 邓紫棋 林志美 汤宝如 关菊英 陈洁灵 

郑国江 卢冠廷 叶丽仪 彭家丽 麦洁文 王馨平 叶丽仪 朱咪咪

张明敏 林子祥 陈松伶 黄凯芹 陈松伶 刘凤屏 温拿乐队 

雷安娜 等

 


 备注：

2015年4月19日：由于19:30-23:00直播《第三十四届香港电影金像奖颁奖典礼》，

                            节目暂停播映。

2015年4月26日：由于播映剧集《水发胭脂》大结局，节目暂停播映。

2015年5月24日：由于20:30-22:30播映剧集《华丽转身》两小时大结局，节目暂停播映。

 

 

 

页1、影介、碟讯；

        目 录：

页2、1-4，FD-3934；

        5-8，FD-3935；

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        21-24，FD-3942；

日记回复、

25-28，FD-3950；

29-32，FD-3954。

33-35 简介，无碟。

 

上一页1234

标签： 汪明荃(12) 林子祥(16) 郑少秋(24) 卢冠廷(5) 夏韶声(4) 张明敏(4) 黄凯芹(4) 叶丽仪(4) 杜丽莎(2) 区瑞强(2)

书剑恩仇录 (1976)

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2018-2-16 4:38:37

页5、Sunday靓声王 25-28，FD-3950；

 

Sunday靓声王 25，2015.09.13

 

 DJ 歌手  把把靓声

 

 

      能用一把靓声打动听众、留住歌迷心的，除了歌手还有DJ。每当夜阑人静，大脑不愿停歇、身体左右辗转、眼皮无意耷下时，只要扭开收音机，无线电的另外一头总有个叫DJ的人，用他/她迷人的声音讲着故事，精挑细选应景的歌曲，与你共鸣心情、陪你一起失眠。这些拥有好声音的人，通常也有一副好嗓子，故不知几时开始，DJ「开多一瓣」，做起歌手。

 

      十三名著名DJ组成的「六啤半」，当年红极一时，还出过一张经典专辑，可谓DJ歌手中的表表者。成员之一曾路得(Ruth)，如今已是地位崇高的歌唱导师，亦常出任歌唱比赛评判，像郑俊弘与罗孝勇，均是在她评论下成长的歌手；两名后辈与前辈合作，想必受益匪浅。

 

      八十年代涌现了大量穿插独白的歌曲，小小一段独白，大大强化了歌曲的故事性与情感。而开创该类「说唱」歌曲先河的，是由DJ俞琤独白、Ruth主唱的<天各一方>，想来也对，还有谁比DJ更适合演绎该类歌曲？Ruth夥拍声音「靓爆」、面相却充满「阴谋」的DJ郑子诚合唱该曲，相信睁眼、闭眼倾听效果迥异！

 

       有些DJ不但声靓，连样貌或演技亦出众，做演员、主持人也易如反掌，像周慧敏、黄凯芹、蔡枫华、贾思乐等俊男美女，都是多栖发展的DJ。最爱分享好听音乐的贾思乐，亲自演唱当年被他热播的歌曲。欧阳德勋、李丽蕊两位老牌DJ，以及歌手梁雨恩、林师杰、周志康亦作客节目，「亲声」演绎好听的歌曲。

 

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Sunday靓声王 26，2015.09.2

 中词西曲 洋洋混唱

 

 

       七、八十年代的香港乐坛以英文歌、国语歌为主导，即使是粤语歌，也有许多是由英文歌改编而来。那个时代的西欧流行歌曲，数十年来被翻唱过无数次，即使是对现今的音乐人，都依然有着深远影响。

 

      不知是先入为主，抑或是原创歌曲多是填词与作曲相互配合的关系，翻唱歌重新填词后，听起来总比不上原曲「顺耳」，故翻唱歌曲若大受欢迎，也确实难能可贵。像许冠杰、梅艳芳、陈百强一等歌坛「大腕」，当年就唱过不少大受欢迎的翻唱歌，<浪子心声>、<失业生>、<坏女孩>等经典旋律更是「hit」到现在，至今都为年轻一代所熟知。

 

      当时更涌现一批专唱英文歌的乐队，有数度重组、甚至易名为The New Top Notes的D’ topnotes，也有成员之间从未「变心」的Joe Junior与Anders Nelsson这对老「band友」。今集除了他们，还有Christine Samson、张武孝、蘇姗、苗可秀、胡蓓蔚、罗孝勇、谭嘉仪几位时代跨度数十年的靓声歌手，中、英歌词「捞埋」唱，演绎感染了几代人的西欧流行歌曲！

 

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Sunday靓声王 27，2015.09.27

 咪咪放送 酒廊金曲

 

 

       七、八十年代，歌厅酒廊便是歌手们的「红馆」，唯实力与人气兼备者，才有本事在那里站稳舞台，像歌坛老将汪明荃、郑少秋，就曾在歌厅酒廊里风光过。当年被誉为「小调歌后」的朱咪咪，对于酒廊常客来说怕是无人不知、无人不晓，她的歌声是怀旧人最好的纪念。咪咪坐镇今集节目，夥拍谭炳文、莫翰献唱酒廊金曲，还原数十年前的夜夜夜夜。

 

       歌厅酒廊的灯红酒绿，能教<情人的眼泪>发酵出苦涩滋味，里面夜夜笙歌或只为盼<你回来吧>；繁华与热闹不过是<婚纱背后>那份寂寞与空虚的最好掩饰，顺便也教人看清<旧欢如梦>。台上的人共鸣着来宾的心绪，抚平他们灵魂的伤口，这或许是歌厅酒廊一早式微，却有人至今挂念的原因吧。

 

      歌厅酒廊既然是排解寂寞、医治忧郁的圣地，自然少不了「寻开心」的元素，迎合不同听众的口味。唱风多变的咪咪，一「搭上」《老表，你好嘢》中的搞笑儿子王祖蓝，二人的欢乐因子便迸发出来，今次又炮制了怎样的「笑果」？

 

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Sunday靓声王 28，2015.10.04

 句句直诉　乡土「龙」情

 

 

      中国自古以农立国，不少民族歌环绕乡郊田野的生活而撰，只要旋律奏起，五官自然同感一灵，联想起青草与泥土味；民族曲同样离不开对国家的歌颂，澎湃的曲风是中国吉祥物「龙」的投射，勾起大家对民族身份的认同。今集《靓声王》，由张明敏、张崇基、张崇德、许秋怡、胡琳、何雁诗，用歌声演绎一段段乡土「龙」情。

 

      要数豪壮奔放的民族歌曲，<龙的传人>、<我是中国人>都是耳熟能详的经典，擅唱华夏色彩歌曲的张明敏当然驾轻就熟，他送上招牌金曲<爸爸的草鞋>，还选唱了一首<我的中国心>，歌曲对他有何特别意义？以景借物来比喻民族，是中华儿女另一种温言婉转的抒情手法，留意张氏兄弟献唱的<红棉>，以及秋官的<黄河的呼唤>，感受箇中气势。

 

      乡土味浓的歌曲，往往旋律简单，歌词优美。对于离乡别井的游子来说，那怕是<乡间的小路>抑或是<鸡公仔>，每个字、每颗音阶都是曲中有画，充满回忆，作为抒解乡愁的情感补偿。民族歌还有谈情的作品。胡琳、许秋怡以流行曲的唱腔分别演绎<小村之恋>、<似是故人来>，原来别有一番味道。

 

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Sunday靓声王 29，2015.10.11 

 怀旧国粤  袅袅余音

 

嘉宾：郑锦昌(昌哥)、丽莎、华娃、李龙基(基哥)、姚兵五位实力唱将

 

      有不少怀旧歌曲，早年面世时便已家喻户晓，经典的旋律在时间长廊中震荡前进，至今都隐现余音，教人百听不厌。郑锦昌(昌哥)、丽莎、华娃、李龙基(基哥)、姚兵五位实力唱将聚首今集节目，奉上怀旧国、粤金曲。

 

      昌哥与丽莎是红极一时的粤语流行曲「最佳拍档」，两人早前在《Sunday靓声王》擦肩，如今终于「重逢」，同台演绎一曲<平湖秋月>。昌哥更与主持人闲谈往事，当年他看完李小龙的《唐山大兄》，情不自禁作一首同名歌曲，小龙听过后便要求面见昌哥，该不会是心存不满找昌哥算帐吧？

 

      基哥在东南亚登台时唱过不少昌哥的歌，此次与原唱合唱<海上风光>，两位乐坛老将组成新「劲」组合，值得期待！擅唱国语歌的华娃献唱<四季歌>之余，还送上一首粤语金曲<芸娘>。「爆咪王」姚兵不「爆咪」，轻快地演唱两首国语时代曲。

 

 

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雄霸天下

2018-2-16 4:39:10

Sunday靓声王  29-32，FD-3954。

 

Sunday靓声王 30，2015.10.25

 

  阿Lam开骚  「祥祥」精彩

 

 

       林子祥(阿Lam)是老一辈的唱作歌手，是八十年代粤语歌坛的中流砥柱、香港乐坛史上抹不去的一道印记。阿Lam入行四十年来唱过三百多首粤语歌，当中一半由他亲自作曲！他对任何类型的歌曲均能轻松驾驭，唱出自己的风格，一个有着这般音乐才华与造诣的人，想让人不敬佩都难！阿Lam的演唱会，必是场场值回票价！

 

      阿Lam曾与许多优秀的填词人合作，联合创造出不少「旷世奇作」。潘源良填词的<数字人生>，以数字代替文字作歌词，别出心裁；黄沾编写的<男儿当自强>，至今都为热血男儿津津乐「唱」。今次来节目「开骚」，他首先用歌声向合作过的填词人致敬。

 

      那个年代的歌手，还盛产影视歌曲，阿Lam也不例外，他的<分分钟需要你>、<真的汉子>、<愿世间有青天>，对几代观众来说都耳熟能详。一个有才华的音乐人，是有捧红其他歌手的本事的，阿Lam当年为杜丽莎创作的<仍然记得嗰一次>、为叶蒨文创作的<零时十分>，将两位实力女唱将的事业推向高峰。阿Lam与郑少秋相识多年，无冤无仇却从未试过同台演出，两人把握难得的机会，送上两人的「第一次」。

 

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Sunday靓声王 31，2015.10.25

 侧耳「伶」听  松松之音

 

 

      陈松伶(松松)是TVB九十年代当家花旦之一，不但貌若天仙，还有一把靓声，一出镜便教观众惊为天人，一开声便教听众痴醉迷恋。松松近年在内地发展，难得回「娘家」登台，一解「粉丝」相思之苦，秋官(郑少秋)准备了歌名含「秋」字与「松」字的<秋风松树寄知音>与「女神」合唱。两人当年合作过《笑看风云》、《天地男儿》两部剧集大作，秋官于是特地献唱其中一部主题曲<从不放弃>。

 

      松松于剧集《天涯歌女》、《月儿弯弯照九州》中的民初造型清纯可人，「靓爆」萤幕，令人过目难忘，两首同名主题曲也成为她的首本名曲，松松与阿姐汪明荃一起带歌迷重温熟悉的旋律。松松人靓声甜，还唱过许多好听的儿歌，因此深得小朋友欢心，可谓男女老少「通杀」；她与「巨声帮」成员谭嘉仪、林师杰、周志康，以及「Think Big大明星」的参赛小朋友来个「破天荒」合作，演绎连串经典儿歌。

 

 

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Sunday靓声王 32 ，2015.11.08

 凯芹传情 丝丝入扣

 

 

      看，闪亮的目光正照入观众的眼睛；听，温柔的声音正轻抚听众的耳朵——黄凯芹(Chris)就这么站在台上轻轻开个口，便已迷倒众生，无论是他的眉目还是歌声，传起情来皆是细腻生动，可谓丝丝入扣。若非如此，岂会有「情歌王子」的美誉？

 

      Chris专程从加拿大远道而来，演绎经典情歌，借<伤感的恋人>、<情深缘浅>释放伤感与深情，以<晚秋>展示其柔情一面。他与二胡名家王憓中、西乐cross over，请结他高手蘇德华「jam」一首<忘尽心中情>，全新的风格丝毫不失韵味。

 

      与秋官、Liza姐合唱歌曲是Chris此行的一大愿望，两位前辈当然成全。Chris对九十年代「四大天王」的情歌也爱不释「口」，他精选四人经典金曲，融入新元素演绎出来，给人耳目一新的感觉！

 

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雄霸天下 1513343

雄霸天下

2018-2-16 4:39:41

 

第33集 - 娇娇嗲声 迷倒众生

播出日期: 2015.11.15 (日)

 

 

       早年刘凤屏凭其娇嗲的歌声征服歌迷的心，「垄断」国、粤语流行曲市场，被封为「娇娇女歌后」，TVB开台未久她便加入《欢乐今宵》，成为TVB第一代歌星。移居加拿大的她回归香港舞台，任《Sunday靓声王》的歌迷点唱，并与爱徒邓佩仪、梁皓筠同场献艺。

 

       七十年代有不少粤语时代曲，都由粤剧中的小曲改编而成，凤屏姐的声音配以中乐伴奏，可谓「衬到绝」，该类歌曲她当年演绎过不少，一首<刻骨相思>便是经典。说起她的经典歌曲，总被不同歌手翻唱，像是<红烛泪>与<金丝雀>，后者是剧集《秋海棠》的插曲，主演Liza姐也在剧中演唱过这首歌，今次两人难得碰面，何不一起唱唱！

 

      凤屏姐唱国、粤语歌起家，鲜有人听过她唱英文歌，今次她在萤幕上作新尝试，一连献上两首英文歌，着实令人期待！「歌后」不可「厚此薄彼」，与Liza姐合唱过又岂能忘了秋官，于是与秋官「拍住上」，「承包」是夜压轴曲目！

 

 

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第34集 - 温拿精神 久久凝聚

播出日期: 2015.11.22 (日)

 

 

       殿堂级乐队温拿纵横香港乐坛四十余年，凭一股强大的团队凝聚力成就「不散精神」，至今屹立不倒。由于屡次被传「散band」，歌迷格外珍惜温拿每一次全员登台，唯恐那将成为他们的「最后一次」。五虎来到《Sunday靓声王》开party，与Liza姐「jam歌」、与秋官大玩「世纪合作」，一齐尽情狂欢、玩尽音乐，不留余力地回馈歌迷，切勿以为他们是在开「告别演唱会」哦！

 

      温拿可谓男子偶像组合的鼻祖，1975年主持《温拿狂想曲》，以Deep V歌衫大晒「事业线」，搭配潮流松糕鞋、喇叭裤，还送上好听的英文歌，迷倒当时的万千少女！今次他们由七十年代经典英文金曲，唱到千禧年后的「Big Hit」，教人过足耳瘾。

 

      回顾温拿成长的精彩事迹，那些为艺术、为慈善牺牲的画面最教人记忆犹新，而与伯乐黄沾的合作点滴，亦成为最打动人心的绝响。见证温拿诞生及成长的叻哥(陈百祥)特地前来，尽诉心中情，「大爆」温拿「秘密」，细数各人性格缺点！

 

 

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第35集 - 集集靓声 止于安娜

播出日期: 2015.11.29 (日)

 

       雷安娜入行三十五年，用了不够十年的辉煌时间，赢尽歌迷的呐喊声，却于之后近三十年的时间内走向平淡，收集歌迷的思念与真心。阔别舞台多年的她来到《Sunday靓声王》，用其独具魅力的歌声为本辑节目划上休止符。

 

      雷安娜唱过无数好听的情歌，首首入肉，总能填入由暗恋、热恋、失恋组成的恋爱「三部曲」，与所有陷在爱情中的人共鸣。邵佩诗与许家杰演绎的一段爱情故事，用她的经典情歌配衬，愈发生动感人！大家一起期待她与胡渭康、郑世豪一起合作「配乐」。除此之外，雷安娜还演绎<旧梦不须记>等首本名曲，并甄选数首耐听的怀旧国语金曲倾情献唱。

 

      秋官、Liza姐这对金牌靓声主持，在节目尾声之际再展歌喉，凭歌寄意答谢台前幕后的工作人员及忠实的观众。

 

 

 

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