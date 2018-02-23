伯德小姐：渴望像一只鸟





奥斯卡最佳提名影片《伯德小姐》，算不上别致，在某种程度上，还似曾相识：在萨克拉门托一所教会学校读高中的女生克里斯汀，即将考大学，在学校选择上，和母亲发生了矛盾，同时，她有了初恋，可结局不尽如人意，和原先的闺蜜也有了龃龉……

如同所有青春片，那里的年轻主人公总是那么矛盾、游移、不确定，这部电影，也让我们看到混合在女主身上的那种多面性——自信、浪漫、希冀、脆弱、迷惘、叛逆……有时，女主的举措，会令人匪夷所思，比如，好好地父母给自己取的名字“克里斯汀”不用，偏偏用自取的“伯德小姐”替代，惹得母亲大叫“荒唐”。

这部电影是女导演格蕾塔·葛韦格的第二部作品，她还是本片的编剧。要是你还记得几年前广受好评的独立电影《弗兰西斯·哈》，里面的女主演就是她，那是个大大咧咧、不拘小节、大智若愚的大龄女青年，她在影片中疯疯癫癫奔跑的镜头，至今还留在我的脑中，毫无疑问，这是一个表现力很强的人物。现在，她选取西尔莎·罗南扮演伯德小姐，你不能说她们之间有必然的联系，但西尔莎·罗南一定会像格蕾塔·葛韦格一样，把她所要扮演的人物，丰富地、有层次地表现出来。西尔莎·罗南在《布鲁克林》中有不错的表演，在《伯德小姐》中，果然更上一层楼，为此，获得金球奖音乐/喜剧片最佳女主角，实至名归。

这是一部拍给年轻人看的电影，即使你刚出校门不久，那里的场景再真实、再亲切不过：考试、分数、社团、闺蜜、初恋……伯德小姐数学成绩不好，有过把老师的成绩登记册丢进垃圾箱的经历；和闺蜜吃薯片、聊美容、话减肥，争吵又和好；为了结识新同学，谎称自己住在蓝色房子里，事实上，家是铁轨旁的旧屋；参加学校音乐剧的排演，认识男孩，有了初恋；分手后，有了第二段恋爱，又遭遇第二次分手……这所有的一切，也许现实中你听说过，经历过；也许你和电影的主人公一样爱过，恨过，或者你笑过，哭过，观看这部电影，是唤醒过去时光最有效的办法。

这也是拍给孩子父母看的电影，对青春期的少男少女，父母又了解多少，就像伯德小姐的母亲，到最后她因为不知道怎样帮助女儿而感到沮丧。很显然，伯德小姐和母亲的关系，是本片的焦点。如果说，父亲算一个老好人，时时处处向着女儿，哪怕女儿嫌弃父亲开一辆破车，那么，母亲就是一个个性极强的人，她和女儿，就像钉头碰着铁头。电影开场，母女俩刚去考察大学回家，坐在车子里，女儿不愿读本地的大学，渴望像鸟儿一样，飞去纽约，母亲则认为纽约学费太贵。说着说着，母亲就怪女儿只顾自己，从来不关心别人，要求女儿体贴一点，说她是势利鬼，就她的德性，能进本地大学就不错了，然后进监狱，再回大学，“只有经历过这些，你才能清醒一点，再也不用指望别人给你当牛做马”，说得女儿发怒，直接开车门往外跳而受伤。另一场景，母亲唠叨：“你知道我们养大你花了多少钱吗？”女儿干脆拿出笔来：“给我一个数字，我会把欠你的钱用一张支票还干净。”最后，女儿瞒着母亲报了纽约的大学，气得母亲不发一言，不管女儿如何道歉；即使女儿拿到录取通知，出发去机场，母亲也板着脸不愿下车送女儿。

事实上，母女俩互相爱着，女儿曾对男友说，我妈是很暖的人；她失意时会靠在母亲的肩头哭一哭；她只要求母亲能夸她一夸。而母亲，当女儿真的离开时，哭着奔往航站楼想再见一面。她给女儿写的信中说：“怀上你是个奇迹，我都42岁了，我知道你现在被称为伯德小姐，我觉得这个名字挺可爱的，我抱歉我们吵架了。”母亲的信暗中由父亲塞在女儿的行李箱中。电影结尾，女儿拿起手机，给父母留言，只想用回原来的名字：“我是克里斯汀，这是个好名字。” 在陌生他乡，她还特别想告诉母亲，她爱她，并谢谢她为她所做的一切。



