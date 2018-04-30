网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>品碟赏乐爱生活>>1970 意大利种马 史泰龙，凯蒂和司徒的派对，来自《洛奇》绰号的成人片！

1970 意大利种马 史泰龙，凯蒂和司徒的派对，来自《洛奇》绰号的成人片！

加入收藏

2018-4-30 9:28:30

                                                                                          —— 图文整理自网络

 意大利种马，2005-10 面市，HMV 封套，没注明哪个发行区域 ：

 

意大利种马

 

『导演』Morton Lewis

『主演』西尔维斯特•史泰龙

『类型』成人/剧情

『国家』美国

『年代』1976

 

引：

      HMV 出货的一张在市面上已经绝版的DVD，就是由西尔维斯特·史泰龙 Sylvester Stallone担当主演的成·人电影《意大利种马》，这部电影尺度之大胆足够让他的影迷产生买块豆腐撞死的冲动。 

 

     人在年少的时候，千万不能做错事。席维斯史泰龙20多岁时为了打进电影圈，硬着头皮在A片《The Party at Kitty and Stud's》中与女主角全倮幸交，展现各种离谱的姿势。这部传说中的奇片在市面上绝迹近10年，将于7月卷土重来在美国发行DVD，使声势走下坡的史泰龙又将面临尴尬的处境。 

 

　　不少大明星在成名前都有过出卖皮肉的生涯：史提夫·麦昆当过应召男、肖恩·康纳莱曾经是裸体模特儿，但他们都没有留下任何记录，唯独席维斯史泰龙在A-片中的演出是怎样也无法被磨灭。当他接拍这部片时，还是个23岁在纽约贫民区等待事业突破的小伙子，白天身兼电影收票员等数个工作，晚上才有时间拍片，他的片酬也只有区区200美元。 

 

　　在片中，史泰龙扮演女主角Kitty的男友Stud，是两位男角中戏分较重的一位，除了他与另一位男星外，全片演员多半是女性，甚至有一场时间颇长的女·同·性·恋·床·戏，史泰龙则在一旁从头看到尾。当然，所有人入镜时，身上多半一丝不挂，史泰龙的正、背面包括 “重点” ，观众都可以看得一清二楚。 

 

　　当史泰龙日后因《洛基》（Rocky）成名时，这部A·片马上改名为“意大利种马”（史泰龙在《洛基》中的绰号），再度上市。史泰龙不知为何没有把整部片的版权买下来，防止它对他的声名造成伤害，也就不得不面对此片30年后重出江湖，再给他的演艺事业一记重击的难堪场面了。

 

      HMV碟现今光驱不能读取。

 

 

 

页1、HMV 碟讯、资料 ；

页2、意大利种马，LS-0583 ，1区2007年修复版+日2+花絮科教片《性爱宝鉴》；

页3、意大利种马1-2，BY-1009，丹麦二区未分级特别加料版+日二；

页4、意大利种马，SJ-1564A ，DZD 自 LS  。

 

上一页1234

标签： 史泰龙(126)

8.9 

西尔维斯特·史泰龙

影评(388)

收藏(1360)

西尔维斯特·史泰龙/Sylvester Stallone
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1513343/blog/7480533/
--------------------
迷影碟奴，交流QQ ：501745221 。

楼主

管理员给此话题奖励了2分！
回复 举报
2018-4-30 21:43:06

胜佳已经出过了，不过一直没时间看..

--------------------
电影与音乐同在！
回复 举报

1 楼

管理员给此回复奖励了 2 分！
康斯坦丁 975667

康斯坦丁

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
品碟赏乐爱生活 14177

RSS订阅

品碟赏乐爱生活

9466名成员7267个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:15分

 