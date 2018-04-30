1970 意大利种马 史泰龙，凯蒂和司徒的派对，来自《洛奇》绰号的成人片！

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意大利种马，2005-10 面市，HMV 封套，没注明哪个发行区域 ：

意大利种马

『导演』Morton Lewis

『主演』西尔维斯特•史泰龙

『类型』成人/剧情

『国家』美国

『年代』1976

引：

HMV 出货的一张在市面上已经绝版的DVD，就是由西尔维斯特·史泰龙 Sylvester Stallone担当主演的成·人电影《意大利种马》，这部电影尺度之大胆足够让他的影迷产生买块豆腐撞死的冲动。

人在年少的时候，千万不能做错事。席维斯史泰龙20多岁时为了打进电影圈，硬着头皮在A片《The Party at Kitty and Stud's》中与女主角全倮幸交，展现各种离谱的姿势。这部传说中的奇片在市面上绝迹近10年，将于7月卷土重来在美国发行DVD，使声势走下坡的史泰龙又将面临尴尬的处境。

不少大明星在成名前都有过出卖皮肉的生涯：史提夫·麦昆当过应召男、肖恩·康纳莱曾经是裸体模特儿，但他们都没有留下任何记录，唯独席维斯史泰龙在A-片中的演出是怎样也无法被磨灭。当他接拍这部片时，还是个23岁在纽约贫民区等待事业突破的小伙子，白天身兼电影收票员等数个工作，晚上才有时间拍片，他的片酬也只有区区200美元。

在片中，史泰龙扮演女主角Kitty的男友Stud，是两位男角中戏分较重的一位，除了他与另一位男星外，全片演员多半是女性，甚至有一场时间颇长的女·同·性·恋·床·戏，史泰龙则在一旁从头看到尾。当然，所有人入镜时，身上多半一丝不挂，史泰龙的正、背面包括 “重点” ，观众都可以看得一清二楚。

当史泰龙日后因《洛基》（Rocky）成名时，这部A·片马上改名为“意大利种马”（史泰龙在《洛基》中的绰号），再度上市。史泰龙不知为何没有把整部片的版权买下来，防止它对他的声名造成伤害，也就不得不面对此片30年后重出江湖，再给他的演艺事业一记重击的难堪场面了。

HMV碟现今光驱不能读取。

页1、HMV 碟讯、资料 ；

页2、意大利种马，LS-0583 ，1区2007年修复版+日2+花絮科教片《性爱宝鉴》；

页3、意大利种马1-2，BY-1009，丹麦二区未分级特别加料版+日二；

页4、意大利种马，SJ-1564A ，DZD 自 LS 。