SJ第38波~51快乐~新片加二手混搭私刻BD~

由于时光网越来越冷清和我越来越懒的情况下做个SJ新片和碟友二手出坑再回收，淘宝动漫私刻的碟报...

不得不佩服老外拍的动画片，怎能做到寓教于乐的，咱天朝拍马都追不上。

知道不买第一辑了，好多早期的电影居然没有粤语配音...

英雄根本没必要出双碟坑钱...

近些年不少小成本恐怖片上映以小博大的逆袭戏码，这系列如雷贯耳但是一向对恐怖片不太感冒的我一部未看过（自己一个看有点怕怕~O(∩_∩)O哈哈~），这次出新片来个一网打尽，不过也是有生之年希望能看完的系列罢了...

又一部不用花高价买的港片系列，另外两个单纯被封套吸引的情色片...

没想到日本的筑地一个海鲜市场能出名到世界知名并可作记录的地步....真心长知识！

老港片...

碟友出坑的货找到不少以前实体店遇不到或者因为预算而失之交臂的片，一举两得。

吸血莱恩一直收不齐12集...9道门原来还可一看

原以为是动作片，没想到讲的是小龙的成名前的生平，也不错，不再面谱化。

凑数

在二手的碟中掏到好电影也是很有意思的一件事。

纯粹收封套，估计很难看完了。只因为女主拍过柯南真人版才收的、

个人头像登场啦，动漫一向是9区不太用心的一个题材，幸好有万能的某宝提供私刻！

潮与虎 ，被粗狂的画风人设耽误的神作！

最后在这祝大家51快乐O(∩_∩)O，有空的话看看碟清清存货呗，还是那句，在流媒体称霸的现在且收且珍惜哦..

PS：时光网发帖还是这么烂，不想吐槽了，上传10来张图片花我两个多钟，我也是服了，难怪BBS没戏了.（晚9点半开始发帖，搞到11点10几分）