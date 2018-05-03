网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>品碟赏乐爱生活>>1976-2017 洛奇1-7，终极斗士史泰龙名扬四海的获奖经典，SJBD成全永远的拳王 ！

1976-2017 洛奇1-7，终极斗士史泰龙名扬四海的获奖经典，SJBD成全永远的拳王 ！

加入收藏

2018-5-3 19:22:02

                                                                                                     —— 图文整理自网络

 

 

 

 洛奇合集 Rocky 1-6 

 

蓝光BD，6碟

碟1、碟6，A区英文字幕，

碟2、3、4、5，全区中文字幕。

第一部为高清重编码版。

 

 

 

 

 

 

 

 

SJ 出全了这个系列的蓝光，

第一部是双碟版，可惜第一碟正片不能制作镜像文件，

而且，UPS 的D9套装的第一部，

也不能制作镜像文件！

 

 

 

洛奇

 

编号：SJBD-1953A ，2BD

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

         独享米高梅2015·10新发40周年重量级收藏版套装（视频经全新4K修复），

         复合独家终极斗士套装版美A区、港A区蓝光素材，荟萃中法日悉数官方素材精华，

         优选终极斗士版无花絮框架保留最大空间予正片视频，

         40周年4K修复版更优画质视频，DTS-HD 5.1高清无损原音，

         集成独家公映/德加拉京译/泰盛港配/央视全市场独家四国配，官方中英法西日韩字幕，

         附独家汉化双评论字幕。

         碟二，选用终极斗士版独有单独花絮碟（基本与40周年版收录于正片碟之花絮一致），

         保留含互动游戏在内完整幕后花絮内容并集成40周年版独有花絮，

         皆附独家全程（大部分官方）中文字幕，ROM超值加赠原版卡片扫描件。

音轨：英语DTS-HD5.1 英语1.0-192K 法语DTS5.1-768K 西语DTS5.1-768K 

         国语2.0-192K 国语2.0-192K 国语2.0-192K 国语2.0-192K 

         日语DTS-HD1.0 英评2.0-224K 英评2.0-224K 英评2.0-224K

字幕：英 法 西 中简 中繁 中繁 日 韩 中简评 中繁评 中简评 中繁评 中简评 中繁评（英法日评）

 

花絮

碟一：预告片

碟二：

1、“感觉强壮！” 互动游戏（终极斗士版独有），

2、和传奇教练路度娃的三回合 04:44

3、专访传奇人特柏苏格  06:56

4、棋逢对手 16:23

5、在拳击擂台上 01:15:52

6、摄影稳定架：加雷特布朗的过去与现在 17:25

7、彩妆！迈克维斯摩尔的艺术形态 15:08

8、断奏-比尔肯堤的音乐记事簿 11:26

9、真实擂台 09:48

10、约翰·G·艾维尔森的幕后拳击测试片段 12:36

11、致敬布吉斯·梅迪斯 07:56

12、致敬詹姆士·可莱伯 03:46

13、西尔维斯特·史泰龙视频评论 28:56

14、史泰龙参加“戴娜与朋友们”  17:16

15、《洛奇》8毫米家庭电影电影版--导演与美工设计旁述  08:13（40周年版）

16、史泰龙会见洛奇  02:59（40周年版）

17、预告片

18、ROM：原版卡片扫描件

 

 

史泰龙名扬四海之作，

第49届奥斯卡金像奖荣获九项提名并斩获最佳导演、最佳影片、最佳剪辑三项大奖，

IMDB 34万余人评分高达8.1之作 ！

 

 

 

 

洛奇 2

 

编号：SJBD-1954A 

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

         独享米高梅2015·10新发40周年重量级收藏版套装，复合终极斗士套装版美A区蓝光素材，

         荟萃中法日泰悉数官方素材精华，DTS-HD 5.1高清无损原音，

         集成独家德加拉京译/泰盛港配/内参/央视四国配，官方中英法西葡日韩泰印尼字幕，

         保留原版精彩预览

音轨：英语DTS-HD5.1 英语2.0-224K 法语DTS5.1-768K 西语DTS5.1-768K 

         国语5.1-384K 国语2.0-192K 国语2.0-192K 国语2.0-192K 日语DTS5.1-768K

字幕：英 法 西 中繁 中繁 日 韩 泰（印尼 萄）

花絮：预告片

 

 

依然令人振奋热血的史泰龙经典名作续集

 

 

 

 

洛奇3：虎威

 

编号：SJBD-1955A 

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

         独享米高梅2015·10新发40周年重量级收藏版套装，复合终极斗士套装版美A区蓝光素材，

         荟萃中法日泰悉数官方素材精华，DTS-HD 5.1高清无损原音，

         集成独家德加拉京译/泰盛港配/内参/央视四国配，官方中英法西葡日韩泰印尼字幕，

         保留原版精彩预览

音轨：英语DTS-HD5.1 英语2.0-224K 法语DTS5.1-768K 西语DTS5.1-768K 

         国语5.1-384K 国语2.0-192K 国语2.0-192K 国语2.0-192K 

         日语DTS5.1-768K 泰语2.0-224K

字幕：英 法 西 中繁 中繁 日 韩 泰（印尼 萄）

花絮：预告片

 

 

史泰龙经典名作第三弹

 

 

 

 

洛奇4：龙拳虎威

 

编号：SJBD-1956A 

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

         独享米高梅2015·10新发40周年重量级收藏版套装，复合终极斗士套装版美A区蓝光素材，

         荟萃中法日泰悉数官方素材精华，DTS-HD 5.1高清无损原音，

         集成独家德加拉京译/泰盛港配/央视三国配，官方中英法西葡日韩泰印尼字幕，

         保留原版精彩预览

音轨：英语DTS-HD5.1 英语2.0-224K 法语DTS5.1-768K 西语DTS5.1-768K 

         国语5.1-384K 国语2.0-192K 国语2.0-192K 日语DTS5.1-768K 泰语2.0-224K

字幕：英 法 西 中繁 中繁 日 韩 泰（印尼 萄）

花絮：预告片

 

 

充满冷战色彩的史泰龙经典名作第四弹

 

 

 

 

洛奇5：怒火龙拳

 

编号：SJBD-1957A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

         独享米高梅2015·10新发40周年重量级收藏版套装，复合终极斗士套装版美A区蓝光素材，

         荟萃中法日泰悉数官方素材精华，DTS-HD 5.1高清无损原音，

         集成独家德加拉京译/泰盛港配/内参/央视四国配，官方中英法西葡日韩泰印尼字幕，

         保留原版精彩预览

音轨：英语DTS-HD5.1 英语2.0-224K 法语DTS5.1-768K 西语DTS5.1-768K 

         国语5.1-384K 国语2.0-192K 国语2.0-192K 国语2.0-192K 

         日语DTS5.1-768K 泰语2.0-224K

字幕：英 法 西 中繁 中繁 日 韩 泰（印尼 萄）

花絮：预告片

 

 

 

 

洛奇6：永远的拳王

 

编号：SJBD-1958A 

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

         独享米高梅2015·10新发40周年重量级收藏版套装，

         复合终极斗士套装版美A区蓝光、独家日A区蓝光素材，荟萃中法日泰悉数官方素材精华，

         DTS-HD 5.1高清无损原音（日A区），

         集成泰盛港配/央视双国配，官方中英法西日韩泰字幕，附独家据日文字幕汉化评论字幕，

         保留原版完整并集成日A区独有幕后花絮内容，皆附独家全程（大部分官方）中文字幕

音轨：英语DTS-HD5.1 法语5.1-640K 

         国语5.1-384K 国语2.0-192K 日语5.1-384K 英评2.0-192K

字幕：英 法 西 中简 中繁 中繁 日 韩 中简评 中繁评 日评（萄）

花絮：

1、删剪片段及另一结局 23:19

2、爆笑拳击 01:31

3、制作特辑 17:47

4、真实的拳击场：最后一战的拍摄 15:38

5、虚拟冠军赛：模拟电脑搏斗 05:08

6、拳赛化妆一瞥 01:33

7、特辑“洛奇6：走向远方” 27:03（日版BD）

 

 

时隔16年，史泰龙经典名作再度回归，口碑再度回暖

 

 

 

 

洛奇7、奎迪  Creed (2015)

 

编号： SJBD-7224 

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

          独享华纳美A区首发正式版，特别金牌DTS-HD 7.1高清无损原音，

          盛佳典范精准中文字幕，保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨：英语DTS-HD7.1 法语5.1-640k 西语5.1-640k 葡语5.1-640k

字幕：英 法 西 中简 中繁 葡

花絮：

1、知道过去，拥有未来

2、成为阿多尼斯

3、删剪片段。

 

 

老牌动作影星史泰龙在70高龄收获金球奖最佳男配角凭自己成名作再现辉煌，

更入围第88届奥斯卡金像奖最佳男配角角逐 ！

 

 

 

 

 

洛奇7、奎迪   Creed (2015) 

 

编号：SJD9-8313  

配置：独家华纳1区DVD首发正式版+蓝光HD内核全码DTS+盛佳典范精准中文字幕+

         集成蓝光精选花絮+独家OST 

音轨：英语5.1-448k 英语DTS5.1-1536k 法语5.1-384k 西语5.1-384k  

字幕：英 法 西 中简 中繁 葡 

花絮：1、删剪片段

         2、OST（Play向上进入）

 

 

 

标签： 获奖(30) 史泰龙(130)

8.1 

洛奇 (1976)

影评(211)

收藏(1037)

洛奇/Rocky(1976)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1513343/blog/8037738/
--------------------
迷影碟奴，交流QQ ：501745221 。

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
品碟赏乐爱生活 14177

RSS订阅

品碟赏乐爱生活

9466名成员7268个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 