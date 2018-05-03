1976-2017 洛奇1-7，终极斗士史泰龙名扬四海的获奖经典，SJBD成全永远的拳王 ！

—— 图文整理自网络
洛奇合集 Rocky 1-6
蓝光BD，6碟
碟1、碟6，A区英文字幕，
碟2、3、4、5，全区中文字幕。
第一部为高清重编码版。
SJ 出全了这个系列的蓝光，
第一部是双碟版，可惜第一碟正片不能制作镜像文件，
而且，UPS 的D9套装的第一部，
也不能制作镜像文件！
洛奇
编号：SJBD-1953A ，2BD
配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】
独享米高梅2015·10新发40周年重量级收藏版套装（视频经全新4K修复），
复合独家终极斗士套装版美A区、港A区蓝光素材，荟萃中法日悉数官方素材精华，
优选终极斗士版无花絮框架保留最大空间予正片视频，
40周年4K修复版更优画质视频，DTS-HD 5.1高清无损原音，
集成独家公映/德加拉京译/泰盛港配/央视全市场独家四国配，官方中英法西日韩字幕，
附独家汉化双评论字幕。
碟二，选用终极斗士版独有单独花絮碟（基本与40周年版收录于正片碟之花絮一致），
保留含互动游戏在内完整幕后花絮内容并集成40周年版独有花絮，
皆附独家全程（大部分官方）中文字幕，ROM超值加赠原版卡片扫描件。
音轨：英语DTS-HD5.1 英语1.0-192K 法语DTS5.1-768K 西语DTS5.1-768K
国语2.0-192K 国语2.0-192K 国语2.0-192K 国语2.0-192K
日语DTS-HD1.0 英评2.0-224K 英评2.0-224K 英评2.0-224K
字幕：英 法 西 中简 中繁 中繁 日 韩 中简评 中繁评 中简评 中繁评 中简评 中繁评（英法日评）
花絮
碟一：预告片
碟二：
1、“感觉强壮！” 互动游戏（终极斗士版独有），
2、和传奇教练路度娃的三回合 04:44
3、专访传奇人特柏苏格 06:56
4、棋逢对手 16:23
5、在拳击擂台上 01:15:52
6、摄影稳定架：加雷特布朗的过去与现在 17:25
7、彩妆！迈克维斯摩尔的艺术形态 15:08
8、断奏-比尔肯堤的音乐记事簿 11:26
9、真实擂台 09:48
10、约翰·G·艾维尔森的幕后拳击测试片段 12:36
11、致敬布吉斯·梅迪斯 07:56
12、致敬詹姆士·可莱伯 03:46
13、西尔维斯特·史泰龙视频评论 28:56
14、史泰龙参加“戴娜与朋友们” 17:16
15、《洛奇》8毫米家庭电影电影版--导演与美工设计旁述 08:13（40周年版）
16、史泰龙会见洛奇 02:59（40周年版）
17、预告片
18、ROM：原版卡片扫描件
史泰龙名扬四海之作，
第49届奥斯卡金像奖荣获九项提名并斩获最佳导演、最佳影片、最佳剪辑三项大奖，
IMDB 34万余人评分高达8.1之作 ！
洛奇 2
编号：SJBD-1954A
配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】
独享米高梅2015·10新发40周年重量级收藏版套装，复合终极斗士套装版美A区蓝光素材，
荟萃中法日泰悉数官方素材精华，DTS-HD 5.1高清无损原音，
集成独家德加拉京译/泰盛港配/内参/央视四国配，官方中英法西葡日韩泰印尼字幕，
保留原版精彩预览
音轨：英语DTS-HD5.1 英语2.0-224K 法语DTS5.1-768K 西语DTS5.1-768K
国语5.1-384K 国语2.0-192K 国语2.0-192K 国语2.0-192K 日语DTS5.1-768K
字幕：英 法 西 中繁 中繁 日 韩 泰（印尼 萄）
花絮：预告片
依然令人振奋热血的史泰龙经典名作续集
洛奇3：虎威
编号：SJBD-1955A
配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】
独享米高梅2015·10新发40周年重量级收藏版套装，复合终极斗士套装版美A区蓝光素材，
荟萃中法日泰悉数官方素材精华，DTS-HD 5.1高清无损原音，
集成独家德加拉京译/泰盛港配/内参/央视四国配，官方中英法西葡日韩泰印尼字幕，
保留原版精彩预览
音轨：英语DTS-HD5.1 英语2.0-224K 法语DTS5.1-768K 西语DTS5.1-768K
国语5.1-384K 国语2.0-192K 国语2.0-192K 国语2.0-192K
日语DTS5.1-768K 泰语2.0-224K
字幕：英 法 西 中繁 中繁 日 韩 泰（印尼 萄）
花絮：预告片
史泰龙经典名作第三弹
洛奇4：龙拳虎威
编号：SJBD-1956A
配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】
独享米高梅2015·10新发40周年重量级收藏版套装，复合终极斗士套装版美A区蓝光素材，
荟萃中法日泰悉数官方素材精华，DTS-HD 5.1高清无损原音，
集成独家德加拉京译/泰盛港配/央视三国配，官方中英法西葡日韩泰印尼字幕，
保留原版精彩预览
音轨：英语DTS-HD5.1 英语2.0-224K 法语DTS5.1-768K 西语DTS5.1-768K
国语5.1-384K 国语2.0-192K 国语2.0-192K 日语DTS5.1-768K 泰语2.0-224K
字幕：英 法 西 中繁 中繁 日 韩 泰（印尼 萄）
花絮：预告片
充满冷战色彩的史泰龙经典名作第四弹
洛奇5：怒火龙拳
编号：SJBD-1957A
配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】
独享米高梅2015·10新发40周年重量级收藏版套装，复合终极斗士套装版美A区蓝光素材，
荟萃中法日泰悉数官方素材精华，DTS-HD 5.1高清无损原音，
集成独家德加拉京译/泰盛港配/内参/央视四国配，官方中英法西葡日韩泰印尼字幕，
保留原版精彩预览
音轨：英语DTS-HD5.1 英语2.0-224K 法语DTS5.1-768K 西语DTS5.1-768K
国语5.1-384K 国语2.0-192K 国语2.0-192K 国语2.0-192K
日语DTS5.1-768K 泰语2.0-224K
字幕：英 法 西 中繁 中繁 日 韩 泰（印尼 萄）
花絮：预告片
洛奇6：永远的拳王
编号：SJBD-1958A
配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】
独享米高梅2015·10新发40周年重量级收藏版套装，
复合终极斗士套装版美A区蓝光、独家日A区蓝光素材，荟萃中法日泰悉数官方素材精华，
DTS-HD 5.1高清无损原音（日A区），
集成泰盛港配/央视双国配，官方中英法西日韩泰字幕，附独家据日文字幕汉化评论字幕，
保留原版完整并集成日A区独有幕后花絮内容，皆附独家全程（大部分官方）中文字幕
音轨：英语DTS-HD5.1 法语5.1-640K
国语5.1-384K 国语2.0-192K 日语5.1-384K 英评2.0-192K
字幕：英 法 西 中简 中繁 中繁 日 韩 中简评 中繁评 日评（萄）
花絮：
1、删剪片段及另一结局 23:19
2、爆笑拳击 01:31
3、制作特辑 17:47
4、真实的拳击场：最后一战的拍摄 15:38
5、虚拟冠军赛：模拟电脑搏斗 05:08
6、拳赛化妆一瞥 01:33
7、特辑“洛奇6：走向远方” 27:03（日版BD）
时隔16年，史泰龙经典名作再度回归，口碑再度回暖
洛奇7、奎迪 Creed (2015)
编号： SJBD-7224
配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】
独享华纳美A区首发正式版，特别金牌DTS-HD 7.1高清无损原音，
盛佳典范精准中文字幕，保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。
音轨：英语DTS-HD7.1 法语5.1-640k 西语5.1-640k 葡语5.1-640k
字幕：英 法 西 中简 中繁 葡
花絮：
1、知道过去，拥有未来
2、成为阿多尼斯
3、删剪片段。
老牌动作影星史泰龙在70高龄收获金球奖最佳男配角凭自己成名作再现辉煌，
更入围第88届奥斯卡金像奖最佳男配角角逐 ！
洛奇7、奎迪 Creed (2015)
编号：SJD9-8313
配置：独家华纳1区DVD首发正式版+蓝光HD内核全码DTS+盛佳典范精准中文字幕+
集成蓝光精选花絮+独家OST
音轨：英语5.1-448k 英语DTS5.1-1536k 法语5.1-384k 西语5.1-384k
字幕：英 法 西 中简 中繁 葡
花絮：1、删剪片段
2、OST（Play向上进入）
迷影碟奴，交流QQ ：501745221 。