1976-2017 洛奇1-7，终极斗士史泰龙名扬四海的获奖经典，SJBD成全永远的拳王 ！

—— 图文整理自网络

洛奇合集 Rocky 1-6

蓝光BD，6碟

碟1、碟6，A区英文字幕，

碟2、3、4、5，全区中文字幕。

第一部为高清重编码版。

SJ 出全了这个系列的蓝光，

第一部是双碟版，可惜第一碟正片不能制作镜像文件，

而且，UPS 的D9套装的第一部，

也不能制作镜像文件！

洛奇

编号：SJBD-1953A ，2BD

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享米高梅2015·10新发40周年重量级收藏版套装（视频经全新4K修复），

复合独家终极斗士套装版美A区、港A区蓝光素材，荟萃中法日悉数官方素材精华，

优选终极斗士版无花絮框架保留最大空间予正片视频，

40周年4K修复版更优画质视频，DTS-HD 5.1高清无损原音，

集成独家公映/德加拉京译/泰盛港配/央视全市场独家四国配，官方中英法西日韩字幕，

附独家汉化双评论字幕。

碟二，选用终极斗士版独有单独花絮碟（基本与40周年版收录于正片碟之花絮一致），

保留含互动游戏在内完整幕后花絮内容并集成40周年版独有花絮，

皆附独家全程（大部分官方）中文字幕，ROM超值加赠原版卡片扫描件。

音轨：英语DTS-HD5.1 英语1.0-192K 法语DTS5.1-768K 西语DTS5.1-768K

国语2.0-192K 国语2.0-192K 国语2.0-192K 国语2.0-192K

日语DTS-HD1.0 英评2.0-224K 英评2.0-224K 英评2.0-224K

字幕：英 法 西 中简 中繁 中繁 日 韩 中简评 中繁评 中简评 中繁评 中简评 中繁评（英法日评）

花絮

碟一：预告片

碟二：

1、“感觉强壮！” 互动游戏（终极斗士版独有），

2、和传奇教练路度娃的三回合 04:44

3、专访传奇人特柏苏格 06:56

4、棋逢对手 16:23

5、在拳击擂台上 01:15:52

6、摄影稳定架：加雷特布朗的过去与现在 17:25

7、彩妆！迈克维斯摩尔的艺术形态 15:08

8、断奏-比尔肯堤的音乐记事簿 11:26

9、真实擂台 09:48

10、约翰·G·艾维尔森的幕后拳击测试片段 12:36

11、致敬布吉斯·梅迪斯 07:56

12、致敬詹姆士·可莱伯 03:46

13、西尔维斯特·史泰龙视频评论 28:56

14、史泰龙参加“戴娜与朋友们” 17:16

15、《洛奇》8毫米家庭电影电影版--导演与美工设计旁述 08:13（40周年版）

16、史泰龙会见洛奇 02:59（40周年版）

17、预告片

18、ROM：原版卡片扫描件

史泰龙名扬四海之作，

第49届奥斯卡金像奖荣获九项提名并斩获最佳导演、最佳影片、最佳剪辑三项大奖，

IMDB 34万余人评分高达8.1之作 ！

洛奇 2

编号：SJBD-1954A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享米高梅2015·10新发40周年重量级收藏版套装，复合终极斗士套装版美A区蓝光素材，

荟萃中法日泰悉数官方素材精华，DTS-HD 5.1高清无损原音，

集成独家德加拉京译/泰盛港配/内参/央视四国配，官方中英法西葡日韩泰印尼字幕，

保留原版精彩预览

音轨：英语DTS-HD5.1 英语2.0-224K 法语DTS5.1-768K 西语DTS5.1-768K

国语5.1-384K 国语2.0-192K 国语2.0-192K 国语2.0-192K 日语DTS5.1-768K

字幕：英 法 西 中繁 中繁 日 韩 泰（印尼 萄）

花絮：预告片

依然令人振奋热血的史泰龙经典名作续集

洛奇3：虎威

编号：SJBD-1955A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享米高梅2015·10新发40周年重量级收藏版套装，复合终极斗士套装版美A区蓝光素材，

荟萃中法日泰悉数官方素材精华，DTS-HD 5.1高清无损原音，

集成独家德加拉京译/泰盛港配/内参/央视四国配，官方中英法西葡日韩泰印尼字幕，

保留原版精彩预览

音轨：英语DTS-HD5.1 英语2.0-224K 法语DTS5.1-768K 西语DTS5.1-768K

国语5.1-384K 国语2.0-192K 国语2.0-192K 国语2.0-192K

日语DTS5.1-768K 泰语2.0-224K

字幕：英 法 西 中繁 中繁 日 韩 泰（印尼 萄）

花絮：预告片

史泰龙经典名作第三弹

洛奇4：龙拳虎威

编号：SJBD-1956A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享米高梅2015·10新发40周年重量级收藏版套装，复合终极斗士套装版美A区蓝光素材，

荟萃中法日泰悉数官方素材精华，DTS-HD 5.1高清无损原音，

集成独家德加拉京译/泰盛港配/央视三国配，官方中英法西葡日韩泰印尼字幕，

保留原版精彩预览

音轨：英语DTS-HD5.1 英语2.0-224K 法语DTS5.1-768K 西语DTS5.1-768K

国语5.1-384K 国语2.0-192K 国语2.0-192K 日语DTS5.1-768K 泰语2.0-224K

字幕：英 法 西 中繁 中繁 日 韩 泰（印尼 萄）

花絮：预告片

充满冷战色彩的史泰龙经典名作第四弹

洛奇5：怒火龙拳

编号：SJBD-1957A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享米高梅2015·10新发40周年重量级收藏版套装，复合终极斗士套装版美A区蓝光素材，

荟萃中法日泰悉数官方素材精华，DTS-HD 5.1高清无损原音，

集成独家德加拉京译/泰盛港配/内参/央视四国配，官方中英法西葡日韩泰印尼字幕，

保留原版精彩预览

音轨：英语DTS-HD5.1 英语2.0-224K 法语DTS5.1-768K 西语DTS5.1-768K

国语5.1-384K 国语2.0-192K 国语2.0-192K 国语2.0-192K

日语DTS5.1-768K 泰语2.0-224K

字幕：英 法 西 中繁 中繁 日 韩 泰（印尼 萄）

花絮：预告片

洛奇6：永远的拳王

编号：SJBD-1958A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享米高梅2015·10新发40周年重量级收藏版套装，

复合终极斗士套装版美A区蓝光、独家日A区蓝光素材，荟萃中法日泰悉数官方素材精华，

DTS-HD 5.1高清无损原音（日A区），

集成泰盛港配/央视双国配，官方中英法西日韩泰字幕，附独家据日文字幕汉化评论字幕，

保留原版完整并集成日A区独有幕后花絮内容，皆附独家全程（大部分官方）中文字幕

音轨：英语DTS-HD5.1 法语5.1-640K

国语5.1-384K 国语2.0-192K 日语5.1-384K 英评2.0-192K

字幕：英 法 西 中简 中繁 中繁 日 韩 中简评 中繁评 日评（萄）

花絮：

1、删剪片段及另一结局 23:19

2、爆笑拳击 01:31

3、制作特辑 17:47

4、真实的拳击场：最后一战的拍摄 15:38

5、虚拟冠军赛：模拟电脑搏斗 05:08

6、拳赛化妆一瞥 01:33

7、特辑“洛奇6：走向远方” 27:03（日版BD）

时隔16年，史泰龙经典名作再度回归，口碑再度回暖

洛奇7、奎迪 Creed (2015)

编号： SJBD-7224

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享华纳美A区首发正式版，特别金牌DTS-HD 7.1高清无损原音，

盛佳典范精准中文字幕，保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨：英语DTS-HD7.1 法语5.1-640k 西语5.1-640k 葡语5.1-640k

字幕：英 法 西 中简 中繁 葡

花絮：

1、知道过去，拥有未来

2、成为阿多尼斯

3、删剪片段。

老牌动作影星史泰龙在70高龄收获金球奖最佳男配角凭自己成名作再现辉煌，

更入围第88届奥斯卡金像奖最佳男配角角逐 ！

洛奇7、奎迪 Creed (2015)

编号：SJD9-8313

配置：独家华纳1区DVD首发正式版+蓝光HD内核全码DTS+盛佳典范精准中文字幕+

集成蓝光精选花絮+独家OST

音轨：英语5.1-448k 英语DTS5.1-1536k 法语5.1-384k 西语5.1-384k

字幕：英 法 西 中简 中繁 葡

花絮：1、删剪片段

2、OST（Play向上进入）