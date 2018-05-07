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天际行者：迈向太空第一步

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2018-5-7 8:42:30


俄罗斯影片《天际行者》，把人类第一次太空行走搬上了银幕。这次壮举，于1965318日，由苏联宇航员阿列克赛·列昂诺夫实施完成。

令人意想不到的是，此次飞行，居然在条件并不完全成熟之际。当时，美国和苏联争霸，苏联欲抢在美国前发射宇宙飞船，实现太空行走。在正式发射前，进行了一次无人飞船模拟试验，结果，无人飞船坠毁，失去所有数据。在如此情况下，高层仍然强调，必须提前无条件地实施此项计划，让全世界知道，是苏联第一个开启了太空时代。

这部电影，刻画最成功的当属科罗廖夫，这位苏联“航天之父”，策划并指挥了“上升2号”宇宙飞船升空行动。在他的身旁，有一个和他意见相左的将军，电影屡次通过对比，凸显了科罗廖夫的理性、正义和人性。他说：“让尚未准备妥当的飞船进入太空，贴着‘苏联’的标签，妥当吗？”“我不在乎美国人是否会先发射，既然我负责管理，没有准备的宇宙飞船不能去太空，如果要我的人加入，必须踩过我的尸体。”在紧急关头，他否定了以牺牲宇航员的生命换取飞行的成功建议；在最后一刻，他仍不放弃对失踪宇航员的营救……

宇航员阿列克赛·列昂诺夫无疑是本片最重要的角色，和他一起升空的是另一位宇航员帕维尔·贝尔耶夫。他们是一对完美的搭档。如果说，后者以沉稳、果敢取胜，那么前者一定是坚决、勇敢、热情。贝尔耶夫年近四十，训练时腿受伤，险些错过这次飞行。战争年代，他是飞行员，被认为是英雄，可作为新兵，只有一次飞行，“老家伙打仗，年轻人准备飞机”，当他有了第一次战斗飞行，第二天敌人就投降了。现在，他无论如何都要争取这样一次机会。而列昂诺夫，从小就梦想天空，幻想像鸟儿一样飞行。电影里多次出现闪回，麦田里，一个小男孩，追逐鸟，追逐萤火虫，追逐星星。长大后，虽然经历过磨难、战火，但他对这一次太空飞行，仍然充满信心，面对可能会遇到的困难，他斩钉截铁：“经历了那一切，我们还站着，所以不害怕紧急情况，我会啃破舱口，咬个洞出去。”

这部电影，完整还原了飞船升空和返回的全过程。列昂诺夫走出船舱，步入太空，画面呈现壮阔的景色，“我看见天空，看见云彩，看见大海，看见陆地”。人类有史以来，第一次进入太空，自由自在地飞行，那种激动，无以言表。但紧接着，出现一系列意外，让电影变得惊心动魄、紧张刺激。首先，因为宇航服膨胀，列昂诺夫不能根据规定先脚后头进入气闸舱，只能倒过来入舱，却又无法转身关紧舱门。在紧急关头，列昂诺夫冒着患减压病的风险，调低航天服内的压力，终于关闭了舱门，自己却险些窒息。其次，在返回地球途中，船舱里氧气漏气，最小的火花，也会造成燃烧；而对人造成的后果却是致命的：四肢麻木、肌肉痉挛、听觉丧失、产生幻觉。危急中，宇航员在没有工具、没有照明、人即将失去意识的情况下，在密布的电线中，寻找到漏气的根源，排除隐患，转危为安。再次，宇航员手动着落在杳无人烟的西伯利亚后，由于针叶林带挡住了信号，搜索部队寻找不到方向；而严寒风雪，使得宇航员只能支撑一天的时间。他们发出古老的摩尔斯电码，信息为无线电爱好者所接受，但无线电爱好者生怕涉嫌干涉国家机密迟迟没有向有关部门报告。在无线电爱好者通报情况后，最近的搜寻飞机仍没有发现目标，而飞机自己也缺少燃料，不得不返航。就在飞机准备离开的一瞬间，手指冻僵的宇航员终于发射出信号弹……

电影结尾，在迎接宇航员归来的机场，列昂诺夫穿红衣服的女儿奔向爸爸。交替出现的画面里，是他小时候的形象，那时，在田野里，他对爸爸说：“我在飞。”而现在，他梦想成真，在天空中，真的飞过了一回。

标签： 天际行者(2)

7.2 

天际行者 (2017)

影评(2)

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天际行者/Vremya Pervyh(2017)
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