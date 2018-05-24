（深圳音像 大圣文化）香港电懋老电影，永恒巨作 一生珍藏 ！

2014-01 淘碟，在京东下了本单，全部用的蓝光常用的蓝色塑料盒，SB系列已经拿出归类在SB分类中 ！

京东标注是D9 ，实际上是胡说八道，正八经的D5 ：





出 版 社：深圳音像公司

出品公司：邵氏电影香港公司

发行公司：广东大圣文化传播有限公司

大圣文化的这个系列，字幕不可消，音轨仅一条，音效不佳，画质糟糕，堪比VCD，聊胜于无 ，正片内 “大圣文化” 的标识不可消 ！

2014-06-09 统计，共 18 碟 ：

1953 绝代佳人，导演：李萍倩，主演：傅奇 龚秋霞，

1957 曼波女郎，导演：易文，主演：陈厚 吴家骧（曾为SB导演），

1959 香车美人，导演：易文，主演：雷震 刘恩甲，

1959 空中小姐，导演：易文，主演：葛兰 雷震，

1959 青春儿女，导演：易文，主演：葛兰 乔宏，

1960 情深似海，导演：易文，主演：葛兰 雷震，

1960 快乐天使，导演：易文，主演：尤敏 乔宏，

1960 温 柔 乡 ，导演：易文，主演：林黛 张扬，





1957 试婚第一夜，导演：朱石麟，主演：傅奇 石磊，

1958 夜夜盼郎归，导演：朱石麟，主演：朱虹 高远，





1959 玉女私情，导演：唐煌，主演：尤敏 王引，

1960 长腿姐姐，导演：唐煌，主演：乔宏 叶枫，

1965 聊斋志异，导演：唐煌，主演：陈方 莫愁，（缺2-3），









1959 甜甜蜜蜜，导演：陈静波，主演：夏梦 傅奇，





1960 同床异梦，导演：卜万苍，主演：雷震 李湄，

1960 喜 相 逢 ，导演：卜万苍，主演：雷震 刘恩甲，

1961 爱的教育，导演：钟启文，主演：雷震 林翠，





1971 母与女，导演：李行，主演：甄珍 李湘，

页1、收碟一览；

页2、《温柔乡》 截图 。