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（深圳音像 大圣文化）香港电懋老电影，永恒巨作 一生珍藏 ！

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2018-5-24 19:37:07

 

 

      2014-01 淘碟，在京东下了本单，全部用的蓝光常用的蓝色塑料盒，SB系列已经拿出归类在SB分类中 ！

       京东标注是D9 ，实际上是胡说八道，正八经的D5 ：

 


 

 

出 版 社：深圳音像公司

出品公司：邵氏电影香港公司

发行公司：广东大圣文化传播有限公司

 

 

 

 

       大圣文化的这个系列，字幕不可消，音轨仅一条，音效不佳，画质糟糕，堪比VCD，聊胜于无 ，正片内 “大圣文化” 的标识不可消 ！

 

 

 

 

2014-06-09 统计，共 18 碟 ：

 

 

1953 绝代佳人，导演：李萍倩，主演：傅奇 龚秋霞，

 

1957 曼波女郎，导演：易文，主演：陈厚 吴家骧（曾为SB导演），

1959 香车美人，导演：易文，主演：雷震 刘恩甲，

1959 空中小姐，导演：易文，主演：葛兰 雷震，

1959 青春儿女，导演：易文，主演：葛兰 乔宏，

1960 情深似海，导演：易文，主演：葛兰 雷震，

1960 快乐天使，导演：易文，主演：尤敏 乔宏，

1960 温 柔 乡 ，导演：易文，主演：林黛 张扬，


1957 试婚第一夜，导演：朱石麟，主演：傅奇 石磊，

1958 夜夜盼郎归，导演：朱石麟，主演：朱虹 高远，


1959 玉女私情，导演：唐煌，主演：尤敏 王引，

1960 长腿姐姐，导演：唐煌，主演：乔宏 叶枫，

1965 聊斋志异，导演：唐煌，主演：陈方 莫愁，（缺2-3），



1959 甜甜蜜蜜，导演：陈静波，主演：夏梦 傅奇，


1960 同床异梦，导演：卜万苍，主演：雷震 李湄，

1960 喜 相 逢 ，导演：卜万苍，主演：雷震 刘恩甲，

 

1961 爱的教育，导演：钟启文，主演：雷震 林翠，


1971 母与女，导演：李行，主演：甄珍 李湘，

 

 

 

 

 

 

页1、收碟一览；

页2、《温柔乡》 截图 。

 

上一页12

标签： 夏梦(22) 林黛(16) 林翠(6) 李萍倩(10) 龚秋霞(8) 葛兰(16) 卜万苍(18) 易文(6) 雷震(8) 唐煌(2)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1513343/blog/7783797/
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