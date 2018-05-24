网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>品碟赏乐爱生活>>杜琪峰监制 机动部队六部曲：PTU、同袍、警例、绝路、人性、伙伴，主演：任达华、林雪、邵美琪

杜琪峰监制 机动部队六部曲：PTU、同袍、警例、绝路、人性、伙伴，主演：任达华、林雪、邵美琪

加入收藏

2018-5-24 20:00:51

                                                                          —— 图文整理自网络

 

 

 

      《PTU》的续集是由四部电视电影组成的系列电影，《同袍》是唯一的影院上映版本，其余四部都是电视电影，只会直接发行DVD 

 

      《警例》和《同袍》都出自罗永昌之手，另外有两部是刘国昌导演，一部是吴耀权导演，杜琪峰不过是幕后监制。 

 

      五个故事各不相同，唯一的联系就是存在任达华、林雪和邵美琪这三个人物做主角。

 

 

 



      如果电视电影也可以算作《PTU》系列的一部分，那么它的续集数量就上升到5部之多，除了宽银幕的《同袍》，还有《警例》、《绝路》、《人性》和《伙伴》，这四部均是由“银河映像”的母公司 “寰亚” 推出的电视电影，也就是所谓的 “山寨版”，这几部续集不在影院公映而直接面市发行DVD版本。2月27日内地发行了《警例》的DVD，3月16日发行了《绝路》，3月27日发行了《人性》，该系列的最后一部《伙伴》的DVD至今仍然没有面世，银河公司唯一的动作是在3月11日曝光了该剧两分半钟的一个预告片。

 

       2月27日《警例》发行DVD之后，很多媒体与观众开始将其误认为是《同袍》，一时间引发了网络上大规模的疑惑和讨论之声。由于《同袍》在之前公布了相关的影视剧照，其中不乏吸引人的钢盔、防弹衣、重型武器等等，而这些在《警例》之中一无所有，很多网友也因此大呼上当。

 

《机动部队──同袍》

《机动部队──警例》

《机动部队──绝路》

《机动部队──人性》

《机动部队──伙伴》

 

       《机动部队》系列和 2003年《PTU》中的任达华和邵美琪所饰演的人物名称虽然不同， 但两剧中他们的警察编号却是相同的。

 

      剧中，有部份人物重复出现，但角色却有所不同，例如︰ 彭敬慈於同袍中而警察的身份出现 { 邵美琪下属 }，亦在同系列的绝路中出现，但这次是黑社会份子。

 

 

附：

美食美酒 雪茄电影 杜琪峰1：黑泽明是我智慧的来源 （2014-07-10更新，邵氏1部 ）

美食美酒 雪茄电影 杜琪峰2：5K套装、部分监制

银河映像：片不惊人死不休

 

————————————————————————————————————————

 

收碟一览 ：

 

 

PTU  (2003)，7.7，

 

又名：机动部队

类型：剧情 / 犯罪

导演：杜琪峰

主演：任达华、林雪、邵美琪

 

法2封套 ：

 

日2封套 ：


机动部队

编号：EE-840 

配置：法2+日2+港3+OST ， 


 

 

PTU ，3G-H-BD0012 ：

 

港3美亚封套 ：

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————

 


 


2009 机动部队之、同袍，VS-219，港版+花絮。

 




——————————————————————————————————

 


机动部队之、警例（封套设计犯了一个不该犯得错误，竟然标注为<同袍》），ZB-D5 ：




————————————————————————————————————


 

机动部队之、绝路，ZB-D5 ：




 ————————————————————————————————————


 

机动部队之、人性，（ZB-D5）HW-0601 ：


 


————————————————————————————————————


机动部队之、伙伴，ZB-D5 ： 

 

 

 

 

标签： 杜琪峰(363) 林雪(50) 任达华(210) 邵美琪(12)

7.4 

机动部队—警例 (2008)

影评(82)

收藏(185)

机动部队—警例/Tactical Unit: The Code(2008)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1513343/blog/7973576/
--------------------
迷影碟奴，交流QQ ：501745221 。

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
品碟赏乐爱生活 14177

RSS订阅

品碟赏乐爱生活

9468名成员7276个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 