杜琪峰监制 机动部队六部曲：PTU、同袍、警例、绝路、人性、伙伴，主演：任达华、林雪、邵美琪

—— 图文整理自网络
《PTU》的续集是由四部电视电影组成的系列电影，《同袍》是唯一的影院上映版本，其余四部都是电视电影，只会直接发行DVD 。
《警例》和《同袍》都出自罗永昌之手，另外有两部是刘国昌导演，一部是吴耀权导演，杜琪峰不过是幕后监制。
五个故事各不相同，唯一的联系就是存在任达华、林雪和邵美琪这三个人物做主角。
如果电视电影也可以算作《PTU》系列的一部分，那么它的续集数量就上升到5部之多，除了宽银幕的《同袍》，还有《警例》、《绝路》、《人性》和《伙伴》，这四部均是由“银河映像”的母公司 “寰亚” 推出的电视电影，也就是所谓的 “山寨版”，这几部续集不在影院公映而直接面市发行DVD版本。2月27日内地发行了《警例》的DVD，3月16日发行了《绝路》，3月27日发行了《人性》，该系列的最后一部《伙伴》的DVD至今仍然没有面世，银河公司唯一的动作是在3月11日曝光了该剧两分半钟的一个预告片。
2月27日《警例》发行DVD之后，很多媒体与观众开始将其误认为是《同袍》，一时间引发了网络上大规模的疑惑和讨论之声。由于《同袍》在之前公布了相关的影视剧照，其中不乏吸引人的钢盔、防弹衣、重型武器等等，而这些在《警例》之中一无所有，很多网友也因此大呼上当。
《机动部队──同袍》
《机动部队──警例》
《机动部队──绝路》
《机动部队──人性》
《机动部队──伙伴》
《机动部队》系列和 2003年《PTU》中的任达华和邵美琪所饰演的人物名称虽然不同， 但两剧中他们的警察编号却是相同的。
剧中，有部份人物重复出现，但角色却有所不同，例如︰ 彭敬慈於同袍中而警察的身份出现 { 邵美琪下属 }，亦在同系列的绝路中出现，但这次是黑社会份子。
附：
美食美酒 雪茄电影 杜琪峰1：黑泽明是我智慧的来源 （2014-07-10更新，邵氏1部 ）
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收碟一览 ：
PTU (2003)，7.7，
又名：机动部队
类型：剧情 / 犯罪
导演：杜琪峰
主演：任达华、林雪、邵美琪
法2封套 ：
日2封套 ：
机动部队
编号：EE-840
配置：法2+日2+港3+OST ，
PTU ，3G-H-BD0012 ：
港3美亚封套 ：
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2009 机动部队之、同袍，VS-219，港版+花絮。
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机动部队之、警例（封套设计犯了一个不该犯得错误，竟然标注为<同袍》），ZB-D5 ：
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机动部队之、绝路，ZB-D5 ：
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机动部队之、人性，（ZB-D5）HW-0601 ：
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机动部队之、伙伴，ZB-D5 ：
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