杜琪峰监制 机动部队六部曲：PTU、同袍、警例、绝路、人性、伙伴，主演：任达华、林雪、邵美琪

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《PTU》的续集是由四部电视电影组成的系列电影，《同袍》是唯一的影院上映版本，其余四部都是电视电影，只会直接发行DVD 。

《警例》和《同袍》都出自罗永昌之手，另外有两部是刘国昌导演，一部是吴耀权导演，杜琪峰不过是幕后监制。

五个故事各不相同，唯一的联系就是存在任达华、林雪和邵美琪这三个人物做主角。



