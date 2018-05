2001 雷德利·斯科特：黑鹰计划坠落，索马里首都摩加迪沙之战15小时，我们的无知使我们更接近死亡

—— 图文整理自网络

黑鹰坠落 Black Hawk Down (2001)

又名: 黑鹰降落 / 黑鹰计划 / 黑鹰15小时

评分:时光网 8.2,豆瓣 8.5,IMDb 7.7

豆瓣电影 Top250,No.247

导演: 雷德利·斯科特

编剧: 肯·诺兰 / 马克·鲍登

主演: 乔什·哈奈特、伊万·麦克格雷格、

艾瑞克·巴纳、奥兰多·布鲁姆、汤姆·哈迪

类型: 动作 / 历史 / 战争

官网: www.sonypictures.com/homevideo/blackhawkdown/

国家: 美国

语言: 英语 / 索马里语

上映: 2001-12-18(美国)

片长: 144分钟 / 142分钟(德国) ,

152分钟 (加长版)

IMDb 链接: tt0265086

本片改编自一个真实的故事,故事发生在1993年10月3日,地点是在政局动荡的非洲国家索马里的首都:摩加迪沙。由美国陆军三角洲部队和游骑兵部队的120名特种精英组成的特别行动小组受命深入摩加迪沙完成双重使命:为当地群众提供人道主义援助,同时捉拿索马里军事政府的两名高级将领。

意外发生了,由于准备不足和情报错误,美军陷入了包围。更遭的是,两架运送美军的黑鹰直升机被索马里军队击落,一场原本计划1小时完成的秘密任务衍生成战争事件。其中一架黑鹰上的全部官兵当场死亡,另一架黑鹰的驾驶员陷入索马里军队控制区。被隔绝在摩加迪沙街头的美军一方面焦急地等待救援部队,一方面又要想办法解救黑鹰上的队友。

黑夜渐渐降临。在充满敌意的城市中,这一小队美军仿佛风雨飘摇中的孤舟,随时会遭遇灭顶之灾。数量不到百人的美军突击队必须对抗5000名以上索马里军人的猛烈攻击,在人数和火力相差50倍的紧张情势下,一场无可避免的战役展开。他们与索马里军队发生了激战,结果美军有18人阵亡,73人受伤,索马里军队有上百人阵亡。堆积如山的弹壳洒落在战场上。

经验丰富的三角洲部队老兵和年轻的游骑兵部队官兵在并肩作战的过程中,弥补了彼此之间的隔阂,领悟到战友之间生死之交的兄弟情谊,也感受到战争的残酷。摩加迪沙之战是美国自越南战争以来持续时间最长的一次地面战争,伤亡也最惨重。美军增员前往救援,并坚持 “无论生死,所有弟兄都要回来,决不放弃任何一个同胞”。

幕后制作

摩加迪沙之战是美国自越南战争以来持续时间最长的一次地面战争,伤亡也最惨重。当时还是新闻记者的马克·波登感知到这一事件的新闻价值,在事发后不久,亲入摩加迪沙采访了很多当事人,写成了内容详实、广受瞩目的纪实报道《黑鹰坠落:一个现代战争故事》。

在这次行动中,虽然部分美军是作为联合国维和部队为完成人道主义使命进入摩加迪沙的,但游骑兵部队执行的却是美国的干涉政策,希望通过捉拿索马里高级军事将领而削弱阿迪迪军政府的实力,并最终达到推翻阿迪迪的目的。这也是在美军遭到围困后,联合国无法及时派遣救援部队,最终导致对峙双方重大伤亡的原因之一。

在当地执行任务的士兵曾回忆道:“我的指尖开始失去感觉,因为第一次感到莫大的痛苦和恐惧。我看见一个索马里男孩,看上去他不到5岁,拿着AK-47在屁股后面四处扫射,一阵阵火光不停在枪口闪烁。突然有人击中了男孩,一只小腿飞向空中,就好像不经意间跌了一跤,男孩栽倒在地面上。这一切就像电影中的慢放画面,或者一场梦。”

这次武力干涉的悲剧性结局促使很多美国人开始反思自伊拉克战争以来美国的干涉政策,也引起了好莱坞的关注。因此,当《黑鹰坠落》即将被搬上银幕的消息被证实后,就有人预言这部电影将是2002年奥斯卡最佳影片强有力的竞争者。除去题材本身的吸引力,本片的台前幕后云集了诸多好莱坞精英,当红男星乔什·哈奈特、伊万·麦格雷戈,重量级制片人杰瑞·布鲁克海默和导演雷德利·斯科特,整体实力自然不可小觑。

影片剧本曾经三易其稿,在正式开拍前,全体演员连同只有几个镜头的小角色都分别到美军的三角洲部队、游骑兵部队和黑鹰直升机基地参加为期两周的军训,除学习部队生活、武器操作和团队精神外,他们还和摩加迪沙之战中阵亡者的战友和亲友交谈,以对所扮演角色加深了解。

由于无法在索马里实地拍摄,全片是在摩洛哥完成的,得到了摩洛哥政府和美国国防部的全力支持,也使得影片能尽可能的完整再现当时的事件真相,连片中人物的姓名除目前仍在美军服役并付有特殊使命的之外,都采用了真实姓名。有的影评家甚至建议历史频道以此片代替相关纪录片,因为相比之下,《黑鹰坠落》的描述更准确、更详实。

这部耗资9000万美元的影片的目的当然不仅仅是为了重现历史,导演雷德利·斯科特清楚的指出,影片将毫不含糊的说明美国永远不应该成为一个孤立主义国家,将使那些只通过CNN的新闻报道了解这次事件的人们睁开双眼。

TOP-193 内封套 :

拍摄花絮 :

1、片中出现的所有“黑鹰”和“小鸟”直升机均属于美军第160特种行动飞行团,

多数飞行员都曾参与此次武装行动,而且很多临时演员都是真正的突击队员,

2、金牌编剧 斯蒂夫·泽里安 曾参与剧本改编,但未出现在编剧名单中。

3、最初提议拍摄本片的是导演 西蒙·韦斯特,他催促杰瑞·布鲁克海默买下原著的拍摄权,

并由自己执导,但后来韦斯特放弃了本片的拍摄计划,去执导了《古墓丽影》。

4、在真实行动中,有18名三角洲部队和游骑兵部队的士兵阵亡。

另外,还有2-14步兵团的一等兵 詹姆斯·马丁和第10山地师第41工程营的 科内尔·休斯顿 中士,

在战斗中丧生,基地的一名名叫 马特·里尔森 的士兵也因索马里人的炮击而在两天后丧生。

5、加里森 身后显示的一些图像是来自于当时战场的真实卫星图像。

6、扮演游骑兵部队士兵的演员在军营受训期间曾在门口收到封匿名信,信中感谢他们做出的努力,

并要求他们能如实再现战斗,署名为在战斗中阵亡的全体游骑兵。

7、一名美军士兵在运送工程中从卡车中掉出的镜头是拍摄时意外发生的。

8、片中美军士兵的头盔上都标有姓氏,这是导演雷德利·斯科特为观众易于区别人物设计的,

因为在相同严实的军装下,每个人看上去都差不多。

9、伊万·麦格雷戈 扮演的角色是虚构的,但知情的人都知道,其实这个角色是源于游骑兵一等兵

约翰·斯泰宾斯,他因这次行动而获得了 “银星” 奖章。但在2000年,他因对儿童实施性侵犯而被叛30年徒刑。五角大楼后来曾有意告诫编剧更改他的姓名。

10、影片的初剪版本以艾略特的诗句 “All our ignorance brings us closer to death” 开场。

11、在速降场景中,美国国防部指派了一个排的游骑兵参加拍摄。

12、雷德利·斯科特曾希望 拉塞尔·克劳 扮演三角洲部队的班长 诺姆,

但克劳因要出演《美丽心灵》而无法加盟。

奥斯卡金像奖 (2002;第74届) ,获奖:2 ,提名:2

获奖

·奥斯卡奖-最佳音响 Michael Minkler、Myron Nettinga、Chris Munro

·奥斯卡奖-最佳电影剪辑 彼得罗·斯卡利亚 Pietro Scalia

提名

·奥斯卡奖-最佳导演 雷德利·斯科特 Ridley Scott

·奥斯卡奖-最佳摄影 斯拉沃米尔·埃迪扎克 Slawomir Idziak

英国电影和电视艺术学院奖 (2002;第55届) ,提名:3

· 电影奖-最佳摄影 斯拉沃米尔·埃迪扎克 Slawomir Idziak

· 电影奖-最佳音效 Chris Munro、Per Hallberg、Michael Minkler、Myron Nettinga、

Karen M. Baker

· 电影奖-最佳剪辑 彼得罗·斯卡利亚 Pietro Scalia

MTV电影奖 (2002;第11届), 提名:2

· MTV电影奖-最佳影片

· MTV电影奖-最佳动作场景

黑鹰坠落

编号:TOP-193

配置:1+2+3+6区国配+双T+OST文件包+电子小说

音轨:英语DD5.1-640K、英语DTS5.1-1536K、国语DD2.0-96K

字幕:中文、英文、西班牙文、葡萄牙文、日文、韩文、泰文、三条中文导评+双显字幕

