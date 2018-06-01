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1990-2017 小丑回魂，少儿杀手 毛骨悚然，斯蒂芬·金1986年小说改编的恐怖佳作！

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2018-6-1 15:40:17

                                                                                                 —— 图文整理自网络

 

 

 

斯蒂芬·金 Stephen King

 

性别: 男

星座: 处女座

生日: 1947-09-21

生地: 美国，缅因，波特兰

职业: 编剧 / 演员 / 制片 / 导演

又名: Stephen Edwin King (本名) / The King of horror (昵称) / The King (昵称)

        史蒂芬·金

imdb 编号: nm0000175

官方网站： www.stephenking.com

 

 

　　斯蒂芬·金，是一位作品多产，屡获奖项的美国畅销书作家，编写过剧本、专栏评论，曾担任电影导演、制片人以及演员。斯蒂芬·金作品销售超过3亿5000万册，以恐怖小说著称，活脱脱概括了此一类别的整个发展沿革。他的作品还包括科幻小说、奇幻小说、短篇小说、非小说、影视剧本及舞台剧剧本。大多数的作品都曾被改编到其它媒体，像是电影、电视系列剧和漫画书上。他在2003年获得美国文学杰出贡献奖章。

 

　　斯蒂芬·金的每一部小说几乎都曾搬上过银幕。据说，论原著被改编为影视剧的比率，斯蒂芬·金可以排第二，第一则是莎士比亚。的确很多人虽然没读过他的书，却为他的电影痴迷过，其中最著名的是《肖申克的救赎》、《闪灵》、《危情十日》、《魔女嘉莉》、《小丑回魂》等。

 

 

 

 

 

      《小丑回魂》根据斯蒂芬·金1986年的同名小说改编，讲述了在德里小镇上，孩子们接连不断的失踪，经过多年后，他们再次遭遇小丑的虐待。

 

 

      缅因州德里镇，是一座籍由伐木业形成的城镇。但从建镇那天起，这里似乎就有一个小丑存在，但他绝非善类，反而以残害儿童为乐。 

 

      被坏孩子们欺负并称为窝囊废俱乐部的比利、麦克、史坦、贝芙、艾迪、本和瑞奇组成了幸运七人组。比利的弟弟乔治雨天玩耍时撞见小丑，失去了性命。他们从麦克的家族相册中得知小丑的存在，而小丑也开始威胁孩子们的生命。七人组的孩子为了给乔治报仇，并保护镇上的孩子们，他们决心消灭小丑。经过一番激战，小丑带伤逃遁，三十年后，这个邪恶的魔鬼重返德里小镇。

 

 

 

 

 

小丑回魂 IT  (1990)

 

又名: Stephen King's It

评分：时光网 7.5，豆瓣 7.1，IMDb 6.9

导演: 汤米·李·华莱士

编剧: 汤米·李·华莱士 / 劳伦斯·D·科昂 / 斯蒂芬·金

主演: 蒂姆·克里、理查德·托马斯、

        约翰·瑞特、安妮特·奥图、

        哈里·安德森、蒂姆·里德、

        丹尼斯·克里斯托弗、理查德·马苏

类型: 悬疑 / 恐怖

国家: 美国

语言: 英语

首播: 1990-11-18(美国)

集数: 2

单集片长: 96分钟

IMDb 链接： tt0099864

 

　　故事讲述一英国小镇莫名其妙的出现一位貌似小丑的古怪人士，他的出现不是为人带来欢乐，相反却四处恐吓小朋友，甚至为他们带来可怖的厄运或招致死亡。30年后，此邪恶小丑再度重现小镇为害人间，且看长大后的小朋友如何合理对抗恶魔……

 

 

 

 

艾美奖 (1991；第43届) ，获奖：1 ，提名：1，

 

   获奖

· 其他和技术类奖项 - Outstanding Achievement in Music Composition for a Miniseries or 

   a Special (Dramatic Underscore)： Richard Bellis  

 

  提名

· 其他和技术类奖项 - Outstanding Editing for a Miniseries or a Special - Single Camera 

   Production ：Robert F. Shugrue、David Blangsted  

 

 

 

 

 

小丑回魂  It（1990版）

 

编号：SJD9-3930A，2D9

配置：自带法日泰素材华纳美A区蓝光高清重编码视频+3区+独家泰版VCD+

         蓝光HD内核高清DTS+独家泰版VCD独有泰语配音+官方中英法西日泰字幕

音轨：英语2.0-448 英语DTS2.0-768 

         法语2.0-192 西班牙语2.0-192 泰语2.0-192 英评2.0-192

字幕：英 法 西 中繁 日 泰 日评

镜像：完成

 

 

      严格说来是电视电影，口碑虽没有2017版那么爆，但豆瓣和 IMDB 评分上也妥妥站上了7分的恐怖片高分线，也算经典。

 

 

 

小丑回魂  It（1990版）

 

编号：SJBD-3023A  

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

         独享自带法日泰素材华纳美A区版本，复合3区DVD及独家泰版VCD素材精华，

          DTS-HD 2.0高清无损原音，集成独家泰版VCD独有泰语配音，

          官方中英法西日泰字幕，附精彩预告。

音轨：英语DTS-HD2.0 法语2.0-192 西班牙语2.0-192 泰语2.0-192 英评2.0-192

字幕：英 法 西 中简 中繁 日 泰 日评（意 荷兰等小语种）

花絮：预告片

镜像：完成 

 

 

 

页1、1990 小丑回魂，SJD9/SJBD；

页1、2017 小丑回魂，SJD9/SJBD。

 

上一页12

标签： 斯蒂芬·金(56)

7.5 

小丑回魂 (1990)

影评(19)

收藏(182)

小丑回魂/It(1990)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1513343/blog/8039600/
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迷影碟奴，交流QQ ：501745221 。

楼主

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2018-6-1 17:33:10

上个月才观赏，恐怖指数3颗星~

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福不可徼，养喜神以为召福之本而已；祸不可避，去杀机以为远祸之方而已......
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1 楼

鎏光飛躌 2045723

鎏光飛躌

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