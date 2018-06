1990-2017 小丑回魂，少儿杀手 毛骨悚然，斯蒂芬·金1986年小说改编的恐怖佳作！

—— 图文整理自网络

斯蒂芬·金 Stephen King

性别: 男

星座: 处女座

生日: 1947-09-21

生地: 美国,缅因,波特兰

职业: 编剧 / 演员 / 制片 / 导演

又名: Stephen Edwin King (本名) / The King of horror (昵称) / The King (昵称)

史蒂芬·金

imdb 编号: nm0000175

官方网站: www.stephenking.com

斯蒂芬·金,是一位作品多产,屡获奖项的美国畅销书作家,编写过剧本、专栏评论,曾担任电影导演、制片人以及演员。斯蒂芬·金作品销售超过3亿5000万册,以恐怖小说著称,活脱脱概括了此一类别的整个发展沿革。他的作品还包括科幻小说、奇幻小说、短篇小说、非小说、影视剧本及舞台剧剧本。大多数的作品都曾被改编到其它媒体,像是电影、电视系列剧和漫画书上。他在2003年获得美国文学杰出贡献奖章。

斯蒂芬·金的每一部小说几乎都曾搬上过银幕。据说,论原著被改编为影视剧的比率,斯蒂芬·金可以排第二,第一则是莎士比亚。的确很多人虽然没读过他的书,却为他的电影痴迷过,其中最著名的是《肖申克的救赎》、《闪灵》、《危情十日》、《魔女嘉莉》、《小丑回魂》等。

《小丑回魂》根据斯蒂芬·金1986年的同名小说改编,讲述了在德里小镇上,孩子们接连不断的失踪,经过多年后,他们再次遭遇小丑的虐待。

缅因州德里镇,是一座籍由伐木业形成的城镇。但从建镇那天起,这里似乎就有一个小丑存在,但他绝非善类,反而以残害儿童为乐。

被坏孩子们欺负并称为窝囊废俱乐部的比利、麦克、史坦、贝芙、艾迪、本和瑞奇组成了幸运七人组。比利的弟弟乔治雨天玩耍时撞见小丑,失去了性命。他们从麦克的家族相册中得知小丑的存在,而小丑也开始威胁孩子们的生命。七人组的孩子为了给乔治报仇,并保护镇上的孩子们,他们决心消灭小丑。经过一番激战,小丑带伤逃遁,三十年后,这个邪恶的魔鬼重返德里小镇。

小丑回魂 IT (1990)

又名: Stephen King's It

评分:时光网 7.5,豆瓣 7.1,IMDb 6.9

导演: 汤米·李·华莱士

编剧: 汤米·李·华莱士 / 劳伦斯·D·科昂 / 斯蒂芬·金

主演: 蒂姆·克里、理查德·托马斯、

约翰·瑞特、安妮特·奥图、

哈里·安德森、蒂姆·里德、

丹尼斯·克里斯托弗、理查德·马苏

类型: 悬疑 / 恐怖

国家: 美国

语言: 英语

首播: 1990-11-18(美国)

集数: 2

单集片长: 96分钟

IMDb 链接: tt0099864

故事讲述一英国小镇莫名其妙的出现一位貌似小丑的古怪人士,他的出现不是为人带来欢乐,相反却四处恐吓小朋友,甚至为他们带来可怖的厄运或招致死亡。30年后,此邪恶小丑再度重现小镇为害人间,且看长大后的小朋友如何合理对抗恶魔……

艾美奖 (1991;第43届) ,获奖:1 ,提名:1,

获奖

· 其他和技术类奖项 - Outstanding Achievement in Music Composition for a Miniseries or

a Special (Dramatic Underscore): Richard Bellis

提名

· 其他和技术类奖项 - Outstanding Editing for a Miniseries or a Special - Single Camera

Production :Robert F. Shugrue、David Blangsted

小丑回魂 It(1990版)

编号:SJD9-3930A,2D9

配置:自带法日泰素材华纳美A区蓝光高清重编码视频+3区+独家泰版VCD+

蓝光HD内核高清DTS+独家泰版VCD独有泰语配音+官方中英法西日泰字幕

音轨:英语2.0-448 英语DTS2.0-768

法语2.0-192 西班牙语2.0-192 泰语2.0-192 英评2.0-192

字幕:英 法 西 中繁 日 泰 日评

镜像:完成

严格说来是电视电影,口碑虽没有2017版那么爆,但豆瓣和 IMDB 评分上也妥妥站上了7分的恐怖片高分线,也算经典。

小丑回魂 It(1990版)

编号:SJBD-3023A

配置:【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享自带法日泰素材华纳美A区版本,复合3区DVD及独家泰版VCD素材精华,

DTS-HD 2.0高清无损原音,集成独家泰版VCD独有泰语配音,

官方中英法西日泰字幕,附精彩预告。

音轨:英语DTS-HD2.0 法语2.0-192 西班牙语2.0-192 泰语2.0-192 英评2.0-192

字幕:英 法 西 中简 中繁 日 泰 日评(意 荷兰等小语种)

花絮:预告片

镜像:完成

页1、1990 小丑回魂,SJD9/SJBD;

页1、2017 小丑回魂,SJD9/SJBD。