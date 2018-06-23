1978 袁和平、成龙《蛇形刁手》功夫喜剧新潮流，黄飞鸿《醉拳》精彩，郑少秋、刘德华也跟风！

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醉 拳

醉拳是模仿醉汉动作的一种传统拳术。这种拳打起来，很象是醉汉酒后跌跌撞撞，摇摇摆摆，但实际上是形醉意不醉，是由严格的武术手法、步法、身法等组成的套路，既有实用价值，又有很高的艺术性。醉拳由于其内容多跌扑滚翻动作，故又被认为是 “地趟拳” 的一种。醉拳是中华民族的优秀文化遗产之一，醉拳作为其中之一的精华流传了下来。

醉拳分南北两派，北方是 “鲁智深醉拳谱”，南方是 “醉八仙”，相传黄飞鸿曾得真传，还有苏氏醉拳是苏灿（苏乞儿）所创。

醉拳诗歌：

吕洞宾——醉酒提壶力千斤

铁拐李——旋争膝撞醉还真

汉钟离——醉步抱埕兜心顶

张果佬——醉酒抛杯踢连环

韩湘子——擒腕擎胸醉吹箫

蓝采和——单提敬酒拦腰破

曹国舅——仙人敬酒锁喉扣

何仙姑——弹腰献酒醉荡步

VCD ：



醉拳 Drunken Monkey in the Tiger's Eyes (1978)

又名: Drunken Monkey in the Tiger's Eyes / Drunken Master

评分：时光网 7.3，豆瓣 7.3，IMDb 7.6

导演: 袁和平

编剧: 袁和平 / 萧龙

主演: 成龙、黄正利、袁小田、石天、冯敬文

类型: 喜剧 / 动作

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1978-10-05

片长: 111 分钟

IMDb 链接： tt0080179

广东武术界名人黄麒英自儿子黄飞鸿（成龙）小时候起就严格训练其习武，可惜黄飞鸿少年时代年轻气盛，经常用三脚猫功夫在外惹事生非，武学上一直无大的长进。直到某次较量中被人打得落花流水且受到侮辱，黄飞鸿才发誓要拜苏乞儿（袁小田）为师好好习武。

由于苏乞儿懒于收徒，加上对黄飞鸿的人品很不信任，他开出了种种苛刻条件。为表决心，黄飞鸿一一应允并努力将它们全都实现，终以真心将苏乞儿打动，令其将醉拳传授给了他，黄飞鸿渐从一名莽撞的少年成长为一个见义勇为的年轻人。

醉拳，WB-2202 ，港3+日2+花絮+小白兔扩展片段，同 LT 完全相同 ：

此部影片相较于以前，显然更为成熟，并且将这个类型的特色和吸引力发挥得淋漓尽致，并进一步确立了成龙的银幕新英雄形象---- 一个不屈不挠，打死不退而终获成功的江湖小人物。这个新英雄与以前李小龙所塑造的不死英雄或者说悲情英雄是截然不同的。首先这个英雄他是一个顽强的文化保守主义者，具有挥之不去的侠义精神，而这种侠义精神是由民间小人物依靠他们的拳头来维持的，他们以他们的良心和武力来维护社会正义，其次成龙在这些影片中，开始展现他的身体神话，很多的特技场景他都亲身上阵，以性命相搏，即把这个作为卖点，也把这个作为他自身在影坛的标签，如果说《蛇形刁手》还只是问路石，那么《醉拳》的成功无疑让成龙找到了自己的一条完全不同于李小龙的功夫之路。在电影中，成龙不再以严肃的面目示人，相反化身为一个平民，让人觉得亲切又调皮，而他的功夫路线更接近于平民化，往往是就地取材，所有的一切都可以用来杀敌取胜，看起来轻松却又惊险不断，让观众在紧张之余还能发出会心的微笑。可以说《醉拳》的成功开启了成龙在香港影坛的动作巨星之路。

台湾电影金马奖 (1979；第16届)， 提名：2

· 金马奖- 优等剧情片 袁和平 Woo-ping Yuen

· 金马奖- 最佳男配角奖 袁小田 Siu Tien Yuen

醉拳 / Drunken Master 1978（MoC全新4K修复版）

编号：SJBD-2640A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享2017·4新发MoC英B区全新4K修复版，

汇聚索尼日A区版蓝光及港3、法2、英2等各区DVD素材精华，

LPCM 1.0原始国粤语无损音轨（更有盛佳独家修订MoC原版国语三处缺失），

集成港3区官方5.1粤语混音音轨，官方中英法日越南字幕，

保留原版完整并集成日A独家花絮（较此前版本额外新增近一个半小时花絮内容），

皆附独家全程中文字幕，ROM超值加赠日A区原版影介手册及海报复刻版扫描件

音轨：粤语LPCM1.0 国语LPCM1.0 粤语5.1-384 国语2.0-192

英语LPCM1.0 日语2.0-192 英评2.0-192

字幕：英 法 中简 中繁 日（越）





花絮：

1、成龙35周年纪念访谈 21：08

2、加雷斯·埃文斯访谈 21：24

3、托尼·雷恩访谈 41：36

4、吴思远访谈 14：05

5、删剪片段 01：48

6、音乐宣传片段 01：29

7、一代宗师黄正利 01：34

8、上海成龙电影艺术馆 08：47（日版）

9、音乐：拳法混乱 03：53（日版）

成龙经典，获英国文艺厂牌尤里卡MoC青睐全新4K修复发行，更有盛佳独家修复原版音轨错误傲视全球。

















页1、引言；

页2、醉拳 1-2 ， U-0437，2D9，

1978 醉拳1，7.3，U-0437，日2+英2+港3；

1994 醉拳2，7.5，U-0437，日2+1区+港3+6区+OST，小白兔形式合成完整版结局；

1994 醉拳2， 3G-H-BD 0091 ，美A+1区+港3，片基已坏；

1994 醉拳2， WB-2203 ，美1完整可变版+日2+港3+6区+成龙访谈/删除片段+OST；

页3、 1978 蛇形刁手 ，6.8，Q-2046，法2+日2+英2+港3+花絮；

页4、醉拳+蛇形刁手，

SJ-4661A ，2D9；

SJ-0650A，2BD ；

页5、1994 醉拳3， 6.3，

DVCD ；

WB-2204，英2可变版+港3美亚版+刘德华香港演唱会；

页6、VCD，

1995 小醉拳 / 醉拳4、剑侠双雄，6.5，DVCD / 2VCD 。

拓展阅读：

1979 苏乞儿《酒仙十八跌》，醉拳精彩袁祥仁

1993 英雄豪杰苏乞儿，甄子丹新醉拳，袁和平导演 黄飞鸿大战苏花子，熊欣欣 甄子丹 王珏 吴孟达 袁洁莹

1847-07 黄飞鸿：习武德为先（李连杰、赵文卓、关德兴、甄子丹、元彪）