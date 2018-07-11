SJ39波~堆收老港片

时光网有位兄弟吐槽我怎么不发图报了，一个是懒一个小屋着实忒冷清了，没什么动力发了，毕竟老鸟都去混Q群什么的，最近流行什么也该知道了，想着无谓多此一举..（同样也是2月合一吧）

这个月就等着 头号玩家SJBD50了

后者我等好多年了，碟友的二手D9也炒的特别贵，没想到SJ就出BD了~哈哈，真如那句 等待是一种美德！

就冲着TVB粤配不得不收一套

又省了一套高价港片，而且还是BD

国产片或许永远拍不出的类型片，（与神同行居然赚到了我这个观影老鸟的眼泪！！其他的两部是大船和妈妈再爱我一次）最近 的那部 药神 可谓爆款刷话题了，我个人承认是部优秀的国产电影，但是要是能够不在保护月播放（同期上映的大部分都是些什么垃圾片啊？拳打南山老人院，脚踢北海幼儿园？），和好莱坞大片硬碰我就心服口服....（或许也跟观众不愿意思考也有关系？爱看啥我就拍啥？）

尼姆大叔不行了啊~还是老实接动作片拍算了，另新恒结衣的这部也翻车了...（还不如看下载呢，浪费钱的玩意...）

SJ又带来给我的惊喜，活火熔城一直未能收到碟，这下得偿所愿了，陶碟就是要这种突然的惊喜。还有这西游怎么越拍越烂了？

省钱老港片系列

FM基本可以弃了，也就封套好看，败絮其中的玩意

碟友手上手来的，，虽然我手上几个版了，为了老版木乃伊...没有棺材板那就收这个

从碟友收来的港三正版为了这片的粤语我觉得我也是真拼了，所谓得不到的就是最好的，到手后新鲜感一过也就那样了...

今年心血来潮愿意装盒子的国产二次元青春片，想不到却是HK出版的。哎

据说5G将要面世，在线大数据时代也不远了（一秒几十上百G的速度），无法想象光盘（无论正盗版）面对这场 灭世风暴 能否幸存下去，特别是老碟友不断出坑，又没有新血加入的情况下，且收且珍惜吧各位玩家们..